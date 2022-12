Συνάντηση στα Τίρανα – Μητσοτάκης σε Ράμα: Είμαστε κοντά σε λύση για τις θαλάσσιες ζώνες

«Συγγνώμη» για τις δηλώσεις που έγιναν αναφορικά με την Ελλάδα και στις οποίες είχε πει ότι η χώρα μας «εξαπάτησε για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα. Το απόγευμα της Δευτέρας, οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο πρωθυπουργικό γραφείο στα Τίρανα στο πλαίσιο της παρουσίας του Έλληνα πρωθυπουργού στην Αλβανία για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων. Κατά την συνάντησή τους ο κ. Ράμα ζήτησε συγγνώμη για τις εν λόγω δηλώσεις που μεταδόθηκαν στον ιστότοπο Euractiv. «Συγγνώμη για κάποιες περίεργες δηλώσεις που είδα ότι αποδόθηκαν, δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση φυσικά στην Ελλάδα. Ελπίζω να μην ενοχληθήκατε», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός και συνεχίζοντας σημείωσε: «Δεν είμαστε στην ίδια πολιτική παράταξη όπως με τον Τσίπρα που είμαστε φίλοι». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την επίσκεψη και μετέφερε στον Έλληνα πρωθυπουργό τις ευχές του για την ονομαστική εορτή του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια. Αναφορικά με την αναβληθείσα επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εδάφη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, ο κ. Ράμα είπε «ελπίζω να βρείτε χρόνο να επισκεφθείτε την ελληνική μειονότητα σε επόμενο χρόνο. Υπάρχουν παραδοσιακοί δεσμοί. Όταν τους είπα (σ.σ. στους Έλληνες ομογενείς) τι θέλετε να κάνουμε για εσάς μας είπαν: “Αυτό και αυτό ή αλλιώς φέρτε μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη”. Έτσι θα γλιτώσουμε εμείς και χρήματα από τον προϋπολογισμό μας». Από πλευράς του ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και σημείωσε πως υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών. «Έχουμε το ζήτημα της μειονότητας και της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να υπάρχει πρόοδος και επίλυση του ζητήματος», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε, «λυπάμαι που οι καιρικές συνθήκες δεν μου επιτρέπουν να πάω αύριο στην ελληνική μειονότητα, αλλά ίσως πάμε μαζί». Αναλυτικά οι δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών Edi Rama: Σας ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ για την επίσκεψή σας. Ελπίζω ότι δεν είναι υποκατάστατο της διμερούς συνάντησης και ελπίζω ότι θα βρείτε χρόνο να επισκεφθούμε μαζί την αγαπητή Ελληνική Εθνική Μειονότητα. Τους εκτιμούμε πολύ και έχουμε δουλέψει πολύ για να διατηρήσουμε αυτή την παραδοσιακή αδελφοσύνη μεταξύ του αλβανικού και του ελληνικού έθνους. Σας έστειλα ένα βίντεο απευθείας από τη συνάντηση όταν πήγα εκεί και τους είπα, τι θέλετε να κάνουμε για εσάς; Είπαν αυτό και τούτο κι εκείνο ή απλά φέρτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ. Συνεπώς αν έρθετε, μας βοηθάτε να εξοικονομήσουμε πολλά λεφτά από τον προϋπολογισμό μας. Κυριάκος Μητσοτάκης: Φαντάζομαι ότι θα γίνουν και τα δύο. Θα πρέπει μάλλον να γίνουν και τα δύο. Edi Rama: Λυπάμαι για κάτι που άκουσα, ότι εγώ είπα κάποια περίεργα πράγματα για την Ελλάδα, για το πώς πέτυχε κάποια πράγματα- θα πάμε πίσω στην εποχή της Τροίας ίσως- αλλά δεν είναι κάτι που αφορά το παρόν και δεν αφορούσε σε καμιά περίπτωση τη σημερινή Ελλάδα. Ξέρετε ότι είμαι Σοσιαλιστής αλλά δεν κρύβω ότι για μένα είστε ο καλύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα. Ο Αλέξης (Τσίπρας) είναι πολύ καλός φίλος, αλλά τι να πω; Έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν είστε σε προεκλογική εκστρατεία, επομένως δεν είναι κάποιου είδους παρέμβαση. Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είμαι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στα Τίρανα και -όπως είπα και στη συνάντηση- είναι σπουδαίο που η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων πραγματοποιείται εδώ στα Τίρανα. Είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους φίλους μας να έχουν την ευκαιρία να έρθουν και να δουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Αλβανία. Εμείς στηρίζουμε σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική όχι μόνο της Αλβανίας αλλά και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και φυσικά είναι σπουδαίο που έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή τη συνάντηση και να έχουμε μια σύντομη εκδοχή μιας διμερούς επίσκεψης. Υπάρχει πολύ ισχυρός δεσμός ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, όχι μόνο σε θέματα που αφορούν στη μειονότητα. Πιστεύω πως είμαστε κοντά στην επίλυση του θέματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας. Υπάρχει μεγάλη κατανόηση ανάμεσα στις ομάδες μας και πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν, επίσης, στο οικονομικό μέτωπο. Και φυσικά λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να επισκεφτώ τη μειονότητα αύριο, λόγω ανησυχίας που έχει εκφραστεί από τους πιλότους μας για τις καιρικές συνθήκες. Αλλά ίσως αυτό να μας δώσει την ευκαιρία σύντομα να πάμε μαζί. Ράμα: Η Ελλάδα «εξαπάτησε» για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του ο Ράμα μίλησε την παραμονή της συνόδου κορυφής για τη διεύρυνση, τις περιφερειακές εντάσεις και την ανάγκη να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα της διαδικασίας διεύρυνσης. «Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης είναι μια διαδικασία που βασίζεται σε άτομα και αξίες. Πρέπει να κάνουμε τις ‘ασκήσεις μας στο σπίτι’, δεν πρόκειται για εξετάσεις που μπορείς να εξαπατήσεις. Ακόμη, και αν οι καθηγητές έχουν μεγάλη διάθεση να σε βοηθήσουν να περάσεις […] είναι προς το συμφέρον σου να περάσεις το διαγώνισμα σωστά», δήλωσε ο Ράμα. «Και επειδή είναι για το καλό μας», είπε, «πρέπει να έχουμε θεσμούς που λειτουργούν». «Όχι όπως έκαναν κάποιες χώρες στο παρελθόν, όπως μια γειτονική χώρα, η Ελλάδα για παράδειγμα, που εξαπάτησε πολύ. Πήρε χρήματα από την Ευρώπη, πέρασε μια περίοδο χλιδής και μετά κατέληξε πολύ άσχημα», τόνισε ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Μητσοτάκης: Πρόοδος στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αλβανία «Στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ έχει καταγραφεί πρόοδος και πιστεύω ότι προσεγγίζουμε την ώρα που θα υπογράψουμε το σχετικό συνυποσχετικό για την παραπομπή του θέματος στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης», τόνισε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων που γίνεται στα Τιρανα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει τέτοιες εκκρεμότητες με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όπως είπε αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Παράλληλα εξέφρασε την λύπη του, γιατί όπως είπε λόγω των καιρικών προβλέψεων δεν θα μπορέσει να επισκεφθεί τις περιοχές όπου ζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας. «Θα κάνουμε την συγκεκριμένη επίσκεψη το συντομότερο δυνατό. Θέλω να επισκεφτώ τους ομογενείς μας» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά την προοπτική ενσωμάτωσης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όπως είπε για πρώτη φορά τέτοια Σύνοδος φιλοξενείται σε χώρα υποψήφια προς ένταξη, ενώ υπενθύμισε ότι η όλη διαδικασία εκκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 2003. Δείτε βίντεο: «Η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων» σημείωσε ο πρωθυπουργός ενώ σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις με την Αλβανία ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η βούλησή μας είναι να βάλουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε τροχιά ακόμη μεγαλύτερης προσέγγισης. Ειδήσεις σήμερα: Λυκαβηττός: Οι Άγιοι Ισίδωροι μετά το «φύλλο πορείας» στον παπα-Δημήτρη Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 11χρονου από έκρηξη καυστήρα σε σχολείο Στρεπτόκοκκος Α: Πώς μεταδίδεται, ποια είναι τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς 06.12.2022, 21:16 UPD: 06.12.2022, 22:09

