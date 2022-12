ΣΥΡΙΖΑ για την επέτειο δολοφονίας Γρηγορόπουλου: «Δικαιοσύνη παντού» το αίτημα των νέων ανθρώπων Το μήνυμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συμπλήρωση 14 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 06.12.2022, 14:49 UPD: 06.12.2022, 14:49 «Οι ανισότητες, η αδικία, η αστυνομική αυθαιρεσία, η στοχοποίηση της νεολαίας ως «εσωτερικού εχθρού», είναι κρίκοι μιας αλυσίδας που απολήγει στην πολιτική ηγεσία της χώρας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα 14 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Σήμερα συμπληρώνονται δεκατέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του 16χρονου μαθητή, Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, από το όπλο αστυνομικού στο κέντρο της Αθήνας. Μετά από δεκατέσσερα χρόνια ένας άλλος δεκαεξάχρονος στη Θεσσαλονίκη χαροπαλεύει, γιατί κάποιος αστυνομικός έκρινε, πάλι, ότι έπρεπε να σημαδέψει στο κεφάλι με το όπλο του. Η χρονική σύμπτωση έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από εκείνη τη νύχτα του Δεκέμβρη του 2008. Οι ανισότητες, η αδικία, η αστυνομική αυθαιρεσία, η στοχοποίηση της νεολαίας ως «εσωτερικού εχθρού», είναι κρίκοι μιας αλυσίδας που απολήγει στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Εδώ και τρία χρόνια η κυβέρνηση ενθαρρύνει την κρατική βία αδιαφορώντας για τις παράπλευρες απώλειες της. Ως εδώ. Δικαιοσύνη παντού. Αυτό είναι το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής. Αυτό είναι το αίτημα των νέων ανθρώπων που ασφυκτιούν από τον πολιτικό αυταρχισμό, την ταξική αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη και βλέπουν την κυβέρνηση να ναρκοθετεί τα όνειρα και το μέλλον της. Ειδήσεις σήμερα: ‘Eρχονται ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ στην Αττική – Νέα σύντομη αλλά ισχυρή κακοκαιρία Σάλος με τη μητέρα που πετάει φαγητό στο πάτωμα για να φάει το μωρό της – Δείτε βίντεο Συγκλονίζουν οι συμμαθητές του 11χρονου: «Κάντε χώρο εκεί ψηλά, έρχεται να παίξει ο Βασίλης» 06.12.2022, 14:49 UPD: 06.12.2022, 14:49 BEST OF NETWORK 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 12:22 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 11:00

