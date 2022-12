Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι κάννες των όπλων στα νησιά του Αιγαίου έχουν στραφεί προς την Τουρκία»

Συνεχίζουν πολιτικοί και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία, να στοχοποιούν την Ελλάδα για το θέμα των νησιών του Αιγαίου, «βλέποντας» απειλές και πλάθοντας φανταστικά σενάρια, με αφορμή και τις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις στην Ρόδο και στην Λήμνο. Σε εκπομπή του ULUSAL KANAL ρεπορτάζ κατηγόρησε την Ελλάδα πως: «συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση σε Αιγαίο και Μεσόγειο» λόγω στρατιωτικών ασκήσεων στα νησιά, τα οποία -σύμφωνα με τους Τούρκους – θα πρέπει να είναι «αποστρατικοποιημένα». Ανέφερε το ρεπορτάζ μεταξύ άλλων: «Νέα περιοχή των προκλήσεων υπήρξαν τα νησιά Ρόδος και Λέσβος που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Στο νησί Ρόδος που απέχει από την Τουρκία 18 χιλιόμετρα, πραγματοποιήθηκε ευρεία άσκηση με την συμμετοχή θωρακισμένων οχημάτων, μονάδων πεζικού, ειδικών δυνάμεων και αεροπορικών δυνάμεων». Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο Ντογού Περιντσέκ, επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας και συνοδοιπόρος της κυβερνητικής Συμμαχίας με άκρως ευρασιατικές απόψεις, υποστήριξε προκλητικά πως οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα «στοχεύουν» την Τουρκία. «Εκείνες οι βάσεις στην Ελλάδα σε ποιον ανήκουν ; Είναι βάσεις του ΝΑΤΟ και της Αμερικής που ιδρύθηκαν ενάντια στην Τουρκία και οι κάννες τους έχουν στραφεί προς την Τουρκία» δήλωσε. Στο ίδιο μήκος κύματος και ρεπορτάζ του φιλοκυβερνητικού δικτύου Haber Global, που κατηγορεί την Ελλάδα πως: «πραγματοποιεί διαδοχικές στρατιωτικές ασκήσεις στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα και στα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν όπλα». Aναφερόμενο στις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις στην Ρόδο, που -όπως σημειώνει- «απέχει μόλις 18 χλμ από τα τουρκικά παράλια», το ρεπορτάζ του Haber Global αναφέρει: «Την άσκηση στη Ρόδο την παρακολούθησε ο ίδιος ο αρχηγός των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνος Φλώρος. Επίσης και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τα όποια δώρισαν οι ΗΠΑ, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στις ασκήσεις. Νέα προβοκάτσια προστέθηκε από την Ελλάδα. Έκανε αλλεπάλληλες ασκήσεις σε νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Μαχητικά αεροσκάφη F-16, επιθετικά ελικόπτερα και θωρακισμένα οχήματα. Εδώ είναι το νησί Ρόδος πού βρίσκεται στα 18 μόλις χιλιόμετρα από την Τουρκία». Αναφορά γίνεται και στην άσκηση «Νυχτερινή Αστραπή» που πραγματοποιήθηκε στην Λέσβο. «Το σενάριο της άσκησης ήταν η αποτροπή και απόκρουση της εχθρικής απόβασης. Η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λωζάνης και Παρισίων που προβλέπουν την αποστρατικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου στην Τουρκία και οι κάννες τους έχουν στραφεί προς την Τουρκία» σημειώνει το ρεπορτάζ, παρουσιάζοντας την χώρα μας ως «επιτιθέμενη» δύναμη, απέναντι στην Τουρκία. Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες – Αυτοψία στο σχολείοΗ Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση – Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ

