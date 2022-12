Τσίπρας από Καστοριά: «Δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει πολιτική αλλαγή»

«Η δική σας συμμετοχή εδώ στην Καστοριά εμένα μου λέει ότι δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει αλλαγή, έρχεται η πολιτική αλλαγή», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους κατοίκους της Καστοριάς που πήγαν να τον συναντήσουν και να συνομιλήσουν μαζί του κατά την περιοδεία του στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκε και στον – όπως είπε – συντηρητικό κόσμο που παραδοσιακά ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και τους κάλεσε να στραφούν προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λέγοντας ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και πως «η σημερινή κυβέρνηση δεν κυβερνάει για αυτούς, αλλά για την πάρτη της». «Ο κόσμος ο συντηρητικός, περνάει και αυτός τις ίδιες δυσκολίες. Αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα είναι μία οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση και με τις αξίες του συντηρητικού κόσμου που παραδοσιακά βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κυβερνά για αυτούς, κυβερνά για την πάρτη της και ακόμα και αυτός ο κόσμος είναι στην απέξω», είπε και συνέχισε: «Θα απευθυνθούμε και στους ανθρώπους που παραδοσιακά ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια με αξίες και θα τους πούμε ότι αυτοί δεν εκπροσωπούν τις δικές σας αξίες και ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω την αδικία, τη ρεμούλα, την κλεψιά. Δεν σας αντιπροσωπεύει». Τόνισε ότι «η αδικία τείνει να γίνει νόμος και οι ανισότητες κανονικότητα» και αναφέρθηκε στην υπόθεση Πάτση όπως και στον χθεσινό πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη λέγοντας: «Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών, και των funds μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν, όμως, κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη μπορείς να βρεθείς με μία σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή είναι η Ελλάδα της αδικίας, της κοινωνικής αναλγησίας και των ανισοτήτων. Δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα». Συνοδευόμενος από την βουλευτή Ολυμπία Τελιγιορίδου ο κ. Τσίπρας περπάτησε στο εμπορικό κέντρο συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές άκουσε τα προβλήματά τους που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, το υψηλό κόστος θέρμανσης και την ανεργία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμαχία είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένα άμεσο σχέδιο για την Καστοριά και όλη τη Δυτική Μακεδονία για να προστατευτεί ο πληθυσμός «γιατί δεν μπορεί το 2022 να έχουμε ανθρώπους που θα είναι στο κρύο και στην παγωνιά αβοήθητοι». Παράλληλα είπε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Καστοριά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα άδικων επιλογών. «Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Ναι, αλλά η αισχροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι ελληνική και, δυστυχώς, στις μέρες μας τείνει να γίνει νόμος το άδικο και κανονικότητα οι ανισότητες. Οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά δεν έχουν να βγάλουν το μήνα, διότι το ρεύμα έχει πάει στα ύψη και χρειάζονται δυόμιση και τρεις μισθοί για να καλυφθεί μόνο η αύξηση της τιμής του ρεύματος. Την ίδια στιγμή, όμως, οι ενεργειακές εταιρείες θησαυρίζουν. Τα κέρδη που είχαν από την αρχή της κρίσης ήταν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ», επισήμανε. Μετά την επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο της πόλης, ο κ. Τσίπρας μετέβη στο Επιμελητήριο όπου είχε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων της Καστοριάς. -- Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες – Αυτοψία στο σχολείοΗ Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση – Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ

