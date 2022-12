Τσίπρας: Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω την αδικία και τη ρεμούλα

Την πόλη της Καστοριάς επισκέφτηκε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Κατά την άφιξή του στην πόλη, τον κ. Τσίπρα υποδέχτηκε πλήθος κατοίκων που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα προβλήματά τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε περιοδεία στο εμπορικό κέντρο Καστοριάς και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τους φορείς της πόλης. Ανεργία, μετανάστευση, ακρίβεια, κόστος θέρμανσης, λειτουργικά έξοδα επιχειρήσεων, τραπεζικός δανεισμός ταλανίζουν την τοπική κοινωνία. Κατά την άφιξή του στην πόλη, τον κ. Τσίπρα υποδέχτηκε πλήθος κόσμου, όπου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απηύθυνε σύντομη ανοιχτή ομιλία: «Επισκέπτομαι σήμερα στην πόλη της Καστοριάς, μία από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας μας, που δυστυχώς όμως αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα και οφείλουμε όλοι να σκύψουμε πάνω σε αυτά. Ξέρω ότι επισκέπτομαι μία πόλη που οι κάτοικοι δεν είναι σαν όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, που έχει ανάγκη θέρμανσης 4 – 5 μήνες το χρόνο, αλλά 8 ίσως και παραπάνω μήνες τον χρόνο. Έχετε από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα και από τους πιο παρατεταμενους χειμώνες. Η κατάσταση με την τρομακτική αύξηση της τιμής της ενέργειας σε συνδυασμό με την κρίση την πληθωριστική, την ακρίβεια, που τη βλέπετε παντού, κυρίως στο σούπερ μάρκετ, καθιστά τη ζωή των ανθρώπων εδώ εξαιρετικά δύσκολη. Στην Αθήνα συνηθίζω να λέω ότι σώνεται το εισόδημα τις τρεις πρώτες εβδομάδες. Εδώ φεύγει από τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρξει άμεσα ένα σχέδιο για να προστατευτεί ο πληθυσμός. Δεν μπορεί στο 2022 να έχουμε ανθρώπους που θα είναι στο κρύο και στην παγωνιά αβοήθητοι. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα αλλά εδώ σε πολύ μεγάλη ένταση είναι το αποτέλεσμα άδικων επιλογών. Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, αλλά η αισχροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι ελληνική. Και δυστυχώς στις μέρες μας τείνει να γίνει νόμος το άδικο και κανονικότητα οι ανισότητες. Το γνωρίζετε αυτό και το βλέπετε. Οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά δεν έχουν να βγάλουν τον μήνα διότι το πετρέλαιο, διότι το ρεύμα, έχει πάει στα ύψη και χρειάζονται δυο μισθοί και τρεις μισθοί για να καλύψουν μονάχα τις αυξήσεις του ρεύματος. Την ίδια στιγμή, όμως, οι ενεργειακές εταιρείες θησαυρίζουν. Τα κέρδη που είχαν από την αρχή της κρίσης ήταν πάνω από 3 δισ. Μόνο τον μήνα Σεπτέμβριο είχαν 500 εκ. κέρδη. Οι αγρότες μου λένε παντού ότι δεν μπορούν να βρουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους πάνω από το κόστος. Πουλούν κάτω από το κόστος. Την ίδια στιγμή όμως στα ράφια του σούπερ μάρκετ τα ίδια προϊόντα ο καταναλωτής τα βρίσκει τρεις φορές επάνω. Ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης να ζεσταθεί το χειμώνα και ιδίως εσείς εδώ στην Καστοριά. Την ίδια στιγμή όμως οι εταιρείες πετρελαιοειδών κάνουν ρεκόρ κερδών μέσα στο 2022. Μεγάλο θέμα είναι λοιπόν αυτή η αδικία που έχει γίνει νόμος. Και βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Αν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων μέσω των τραπεζών και των funds μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Αν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη μπορεί να βρεθείς με μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή είναι η Ελλάδα της αδικίας και αυτή η Ελλάδα της αδικίας, της κοινωνικής αναλγησίας και των ανισοτήτων δεν μας αξίζει. Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Ήξερα ότι θα βρεθώ σήμερα σε έναν νομό που λένε ότι παραδοσιακά είναι το κάστρο της συντηρητικής παράταξης. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτό τον κόσμο τον συντηρητικό. Ο κόσμος ο συντηρητικός και αυτός περνάει τις ίδιες δυσκολίες. Αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα είναι μια οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση και με τις αξίες αυτού του συντηρητικού κόσμου που παραδοσιακά βρίσκεται στη ΝΔ. Δεν κυβερνούν για αυτούς, κυβερνούν για την πάρτη τους. Και ακόμη και αυτός ο κόσμος μένει στην απ’ έξω. Θα απευθυνθούμε λοιπόν και στους ανθρώπους που παραδοσιακά ψηφίζουν την ΝΔ και είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, με αξίες. Και θα τους πούμε ότι αυτοί δεν εκπροσωπούν τις δικές σας αξίες και ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω την αδικία, τη ρεμούλα, την κλεψιά. Δεν σας αντιπροσωπεύουν. Η σημερινή σας υποδοχή εδώ στην Καστοριά εμένα μου λέει ότι δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει αλλαγή. Έρχεται η πολιτική αλλαγή». «Τέτοια σκλαβιά, τέτοια πείνα, τέτοια απόγνωση και λεηλασία στον Έλληνα δεν έχει υπάρξει»Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά ενός πολίτη ότι «η Καστοριά αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση. 4.000 κάτοικοι έφυγαν στη σεζόν, άδειασε η πόλη» ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νέοι εκπαιδευτικοί που φεύγουν από την πόλη. «Μια κοπέλα από την Καστοριά, πήγε αναπληρώτρια στη Σαντορίνη με πτυχίο καθηγήτριας και παίρνει πεντακόσια ευρώ, με μειωμένες ώρες, και το ενοίκιο είναι 300 ευρώ». «Έχουμε πει το ψωμί ψωμάκι. Μπορούμε να πληρώσουμε πετρέλαιο, ρεύμα, ζωοτροφές; Ο νομός άδειασε, δεν έχει κόσμο πια, έκλεισαν μαγαζιά, έφυγαν τα παιδιά μας» είπε στον Αλέξη Τσίπρα κτηνοτρόφος της περιοχής. Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί και σε ψηφοφόρους της ΝΔ ήταν η εξής αναφορά του «με βάφτισαν δεξιό, αλλά τέτοια σκλαβιά, τέτοια πείνα, τέτοια απόγνωση και λεηλασία στον Έλληνα δεν έχει υπάρξει». «Μας πίνουν το αίμα. Εγώ είμαι από το παλιό ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ αλλά στηρίζω τα νέα παιδιά» είπε στον κ. Τσίπρα άλλος πολίτης της Καστοριάς. Οξυμένα είναι τα προβλήματα και για την επιχειρηματικότητα και ειδικά τον κλάδο της γουνοποιίας. «Ο κλάδος της γουνοποιίας έχει υποστεί μεγάλη ζημιά εξαιτίας του εμπάργκο. Και φτάσαμε στο σημείο να μας ζητάνε οι τράπεζες διπλάσια χρήματα. Θέλουμε έναν πρωθυπουργό να κοιτάξει τον λαό» είπε στον κ. Τσίπρα εκπρόσωπος του κλάδου. Στην περιοδεία του κ.Τσίπρα βρέθηκαν και εκπρόσωποι των Ενώσεων Στρατιωτικών που είπαν ότι «τρεισήμισι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει λύσει κάποιο από τα προβλήματά μας. Το τελευταίο νομοσχέδιο μέριμνας του προσωπικού ήταν την τετραετία 2015 – 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ» με τον Αλέξη Τσίπρα να υπογραμμίζει ότι «εμείς καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπεία που ήταν η άρση της εθνικής μας κυριαρχίας» και αναγνώρισε τις υπεράνθρωπες προσπάθειας που έχουν καταβάλει οι ένοπλες δυνάμεις για τη διαφύλαξη της εθνικής μας κυριαρχίας υπογραμμίζοντας ότι «αν το 1% από τα 14 δισ. που δώσαμε για εξοπλισμούς δινόταν για τις λειτουργικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όσες φρεγάτες και αεροσκάφη να αγοράσουμε, αν δεν έχουμε έμψυχο δυναμικό με αυτοπεποίθηση για να σταθεί όρθιο και να τα λειτουργήσει δεν θα κάνουμε τίποτα».Στο εμπορικό κέντρο της Καστοριάς ο κ. Τσίπρας άκουσε την απόγνωση των καταστηματαρχών. «Δεν βγαίνει ο μήνας. Φεύγει ο κόσμος. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός» του είπε χαρακτηριστικά ένας νέος επιχειρηματίας, ενώ μια άλλη επιχειρηματίας έδωσε στον κ. Τσίπρα μια χιονισμένη εικόνα της Καστοριάς και ένα κλειδί που σύμφωνα με την ίδια «συμβολίζει τον δύσκολο χειμώνα που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο η πόλη και τις δυσκολίες των επιχειρήσεων». «Θα κρυώσουμε, εδώ κάνει κρύο μέχρι τον Μάιο. Στα ορεινά χωριά η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Δεν είναι τίποτα αυτά που μας δίνουν ως επιδοτήσεις» είπε χαρακτηριστικά. «Παλεύουμε κάθε μέρα, ο αγώνας είναι άνισος» είπε άλλη ιδιοκτήτρια καταστήματος, ενώ ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης ανέφερε στον κ. Τσίπρα «ξεκίνησα με 3 άτομα προσωπικό και τώρα έχω 1 και με το ζόρι». «Η Καστοριά εκπέμπει SOS»Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας είχε σύσκεψη με φορείς της πόλης της Καστοριάς στο Επιμελητήριο. Τον κ. Τσίπρα υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της Καστοριάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα της αύξησης του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και για τον ίδιο Δήμο και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται στήριξη η Καστοριά, έχουμε φύγει από την γουνοποιία αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση στον πρωτογενή τομέα». «Η γουνοποιία αντιμετωπίζει τραγική κατάσταση, ειδικά μετά το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ρωσία, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα» είπε ο πρόεδρος των γουνοποιών, ενώ η πρόεδρος των εργαζομένων στη γουνοποιία είπε ότι όλοι οι εργάτες έχουν μείνει άνεργοι. «Δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ζούμε μια απόγνωση». Από την πλευρά του ο πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών τόνισε ότι «το κόστος παραγωγής των κτηνοτρόφων έχει αρχίσει να αυξάνεται πριν από τον πόλεμο ειδικά στις ζωοτροφές. Πουλάμε κάτω από το κόστος και η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο. Υπάρχει μεγάλη μείωση του ζωικού κεφαλαίου». Ενώ ο εκπρόσωπος των γεωργών υπογράμμισε το πρόβλημα της ύδρευσης, καθώς, όπως είπε, «η κυβέρνηση εδώ και τρία χρόνια δεν έχει καταναλώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο για να ασχοληθεί με το φράγμα Νεστορίου» και της ακρίβειας με τα λιπάσματα να έχουν αυξηθεί από 14 ευρώ σε 40 ευρώ, όπως και το κόστος του πετρελαίου είναι δυσβάσταχτο. Ο πρόεδρος της εστίασης τόνισε ότι «το κόστος ενέργειας μας έχει ρημάξει. Έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις, περίπου το 20% των επιχειρήσεων του κλάδου τους τελευταίους μήνες». Η πρόεδρος των λογιστών τόνισε ότι «Η Καστοριά εκπέμπει SOS». Ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου μίλησε για απίστευτη και ατελείωτη κρίση λέγοντας ότι «38 χρόνια στην πιάτσα δεν έχω ζήσει ξανά τέτοια κατάσταση». Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι από την εικόνα που εισπράττει προκύπτει ότι η κατάσταση για τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών είναι η χειρότερη που υπήρξε ποτέ. «Η συνδυαστική πίεση της αύξησης των λογαριασμών, της αύξησης των χρεών και της πραγματικής μείωσης της κατανάλωσης δεν υπήρχε για αυτό τον κόσμο» είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έμειναν έξω από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και παρότι στη χώρα περάσαμε την κρίση χρέους, δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα, οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο, για να περάσεις έξω από τράπεζα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν χρειάζεσαι δάνειο. Ειδικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια διπλή κλοπή. Οι τράπεζες έχουν βρει μια σειρά τρόπους να αυξάνουν τα έσοδά τους, τα επιτόκια χορηγήσεων είναι στα ύψη, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων είναι στο μηδέν». «Η μικρομεσαία επιχείρηση βουλιάζει, ο δανειολήπτης κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και οι τράπεζες έχουν κέρδη 1 δισ. η κάθε μία το 2022» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.Ο κ.Τσίπρας μίλησε για «πολύ μεγάλη αναδιανομή εισοδήματος από τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη προς τους λίγους και ισχυρούς. Τα έσοδα του κράτους αυξάνονται από τους έμμεσους φόρους λόγω του πληθωρισμού, προκειμένου να υπάρχουν αποθέματα για να δίνονται επιδοτήσεις στην αισχροκέρδεια». «Απαιτείται συνολικά άλλη πολιτική. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτερα επίπεδα της Ε.Ε., έλεγχος και πλαφόν στις τιμές ώστε να σταματήσουν τα υπερκέρδη στην ενέργεια» είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε «πρέπει το Δημόσιο να ανακτήσει το 51% της ΔΕΗ, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη». «Η αισχροκέρδεια είναι ελληνική, δεν είναι εισαγόμενη». «Φοβάμαι ότι η Δυτική Μακεδονία θα γίνει μαύρη κηλίδα στο χάρτη της χώρας αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η βίαιη απολιγνιτοποίηση δημιούργησε προβλήματα, η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει προς όφελος της κοινωνίας. Χρειάζεται σχέδιο δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, με ενεργειακές κοινότητες» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε «αν δεν μειωθεί το κόστος παραγωγής και αν δεν υπάρξουν προγράμματα στήριξης, η αγροτική παραγωγή δεν θα έχει προοπτική στη χώρα». Ειδικά για την Καστοριά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι χρειάζεται ειδικό τοπικό σχέδιο στήριξης και ανάπτυξης, διότι εκτός από το κόστος θέρμανσης που είναι μεγαλύτερο λόγω του παρατεταμένου χειμώνα, το πρόβλημα της γουνοποιίας έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. «Χρειάζεται άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και επιδότηση των άλλων μορφών θέρμανσης και ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή και από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τους κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν εκεί που υπάρχει ανάγκη και όχι σε αυτούς που έχουν υπερκέρδη». Οικονόμου: Η πολιτική απελπισία του κ. Τσίπρα τον οδηγεί σε διαρκή ατοπήματα Απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος σε δήλωσή του επισημαίνει πως «θα έπρεπε να γνωρίζει ότι με την εμμονή του στον λαϊκισμό, τη μετεμφυλιακή ρητορική των στελεχών του και την παρωχημένη ιδεολογία του, απευθύνεται μόνο στον στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ». Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου: Η πολιτική απελπισία του κ. Τσίπρα τον οδηγεί σε διαρκή ατοπήματα. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι με την εμμονή του στον λαϊκισμό, τη μετεμφυλιακή ρητορική των στελεχών του και την παρωχημένη ιδεολογία του, απευθύνεται μόνο στον στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και απέχει παρασάγγας, όχι μόνο από την πολιτική κουλτούρα του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάθε δημοκρατικού πολίτη που κινείται με βάση τον ορθό λόγο και τις ευρωπαϊκές αξίες. Επιτομή της επικινδυνότητάς του είναι η ακόλουθη αναφορά του: «Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων, μέσω των τραπεζών και των funds, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορείς να βρεθείς με μια σφαίρα στο κεφάλι». Η δήλωση αυτή είναι ο ορισμός του λαϊκισμού και της αθλιότητας σε λίγες λέξεις. Πριν καν γίνει η διερεύνηση της υπόθεσης, ο κ. Τσίπρας σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα και να κερδοσκοπήσει πολιτικά. Αυτός ειναι ο άνθρωπος που διεκδικεί το 2022 την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Η ελαφρότητα και η ανευθυνότητα του κ. Τσίπρα είναι πηγή σοβαρών κινδύνων για τον τόπο. Αυτός ήταν, αυτός είναι και δεν θα αλλάξει. Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες – Αυτοψία στο σχολείοΗ Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση – Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ

