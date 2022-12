Τσίπρας: «Made in Greece» η αισχροκέρδεια Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για ένα «σύστημα της ραγδαίας αναδιανομής» Γεωργία Σαδανά 06.12.2022, 19:30 Ως διαλυτική για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς περιέγραψε την ακρίβεια ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, παραχωρώντας διακαναλική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο «+NEWS», από τη Δυτική Μακεδονία, όπου περιοδεύει. Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση, «θαύματα δεν γίνονται» σχολίασε ο κ. Τσίπρας, προαναγγέλλοντας, ωστόσο, διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους προς ΕΦΚΑ και εφορία, προτεραιοποίηση των ρυθμίσεων των ιδιωτών απέναντι σε τράπεζες και funds, αλλά και ένα περιφερειακό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία, με πρόνοια για την ενεργειακή μετάβαση. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ένα «σύστημα της ραγδαίας αναδιανομής», συμπληρώνοντας πως «η αισχροκέρδεια δεν είναι παγκόσμια ή εισαγόμενη, είναι Made in Greece», ενώ παρατήρησε πως τα επικείμενα επιδόματα «είναι μέρος του μηχανισμού», καθώς η κυβέρνηση τα χορηγεί για να πληρώσουν οι πολίτες τις εταιρίες ενέργειας, «για να διατηρείται αλώβητος ο μηχανισμός της αισχροκέρδειας», όπως είπε. «Χωρίς πρακτικό αντίκρισμα» αποτίμησε ο κ. Τσίπρας και το «καλάθι του νοικοκυριού», επικαλούμενος καταναλωτικές οργανώσεις, ενώ αντέτεινε ότι «βασικό πρόβλημα τούτη την ώρα είναι ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι για να σταματήσει η αισχροκέρδεια», αλλά και κάποια προϊόντα σε διατίμηση. Επιπλέον εστίασε στο ιδιωτικό χρέος, επισημαίνοντας πως «ένας στους δύο Έλληνες είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό», αλλά και «με τις τράπεζες να μην παίζουν το ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν σε μια οικονομία», όπως είπε. Στον αντίποδα, «πρέπει να το πάμε από την αρχή το έργο» με τις τράπεζες τόνισε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως σε περίπτωση διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «θα προτεραιοποιούνται οι ρυθμίσεις του πολίτη» απέναντι στα funds, δεδομένου ότι το ελληνικό δημόσιο έχει καταβάλλει εγγυήσεις 19 δις ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, «ο Πάτσης δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο Πάτσης ήταν η αντίληψη της ΝΔ για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιστροφής στα μνημόνια, το απέκλεισε λόγω της ρύθμισης του χρέους επί των ημερών του, λέγοντας για τη διακυβέρνησή του πως «δεν είχαμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα», παρά την «ευθύνη και την εντιμότητα» των στελεχών του. Απαντώντας αναφορικά με την υπόθεση των επισυνδέσεων, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρατήρησε πως «οι εξελίξεις στην Ελλάδα σχετικά με το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία είναι ανησυχητικές και αυτά στην ΕΕ τα παρακολουθούν», προσθέτοντας πως «εδώ έχουμε μια ωμή παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου που είναι θεμελιώδεις κανόνες», όπως είπε. Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή του επίσκεψη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, ο κ. Τσίπρας είπε ότι είχε ως σκοπό «να του εκφράσω τη βαθύτατη ανησυχία μου για αυτές τις εξελίξεις», εξηγώντας πως οι τελευταίες αποκαλύψεις που αφορούν την παρακολούθηση των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, «πλήττουν τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας». «Έχουμε αλλάξει επίπεδο» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας και ξεκαθάρισε πως «εγώ δεν πρόκειται να σταματήσω να αγωνίζομαι για να πέσει άπλετο φως σε αυτή τη δύσοσμη υπόθεση». Ακόμη, αποτίμησε ως «πολύ ειλικρινή και θεσμική» τη χθεσινή συζήτηση του με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπογραμμίζοντας πως «ο νομοθέτης έχει προβλέψει εγγυήσεις στη θεσμική λειτουργία της ΕΥΠ». Επιπλέον, «ποιος ο εθνικός λόγος να παρακολουθείται η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και αν υπήρξε κάποιος θεσμικός λόγος, γιατί παραμένουν στη θέση τους» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας, ενώ έκανε λόγο για «βόμβα για τα εθνικά μας συμφέρονται και τα εθνικά μας μυστικά» τα δεδομένα από τις συνομιλίες της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, σημειώνοντας πως «δεν παίζουμε με την εθνική ασφάλεια». «Είναι γνωστό σε όλους πού βρίσκονται οι αποδείξεις» αντέτεινε αναφορικά με την εξέλιξη της έρευνας και παρομοίασε με τη «σιωπή των αμνών» τη στάση των βουλευτών της ΝΔ. «Αντί να γίνουμε η Δανία του νότου, θα γίνουμε η Κολομβία του Νότου, έτσι όπως πάμε» σχολίασε ακόμη ο κ. Τσίπρας, ενώ απευθυνόμενος στους συντηρητικούς ψηφοφόρους, είπε πως «μπορούν να ανεχθούν σήμερα αυτούς που μας κυβερνάνε;» Με φόντο τον τραυματισμό του 16χρονου παιδιού στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την παρομοίασε με την ιστορία του Γιάννη Αγιάννη, σημειώνοντας πως «δεν είναι δυνατόν αυτά τα περιστατικά να συμβαίνουν», ούτε «μπορούμε να θεωρούμε τόσο ευτελούς αξίας την ανθρώπινη ζωή», παρατηρώντας επιπρόσθετα ότι υπάρχει έλλειμμα εκπαίδευσης σε μερίδα των αστυνομικών, ενώ σε μια μειοψηφία έχει εμπεδωθεί η αντίληψη ότι μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα. «Είναι μερικά πράγματα που λες “http://www.thetimes|-.gr/”δεν γίνεται”http://www.thetimes|-.gr/”» ανέφερε ακόμη ο κ. Τσίπρας για το θάνατο του 11χρονου μαθητή σε σχολείο των Σερρών και πρόσθεσε ότι «δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω. Τα σχολεία μας θέλουν στήριξη. Δεν γίνεται παντού περικοπές», επισημαίνοντας ότι οι επισκευαστικές εργασίες στα σχολικά συγκροτήματα πρέπει να γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας τους. Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, εκτίμησε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο, ιδίως όταν «χωρίς το κάρβουνο της δυτικής Μακεδονίας και τα λιγνιτικά εργοστάσια, η χώρα δεν θα είχε προοδεύσει. Χρωστάμε σε αυτήν την περιοχή», όπως είπε και παρατήρησε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα της ενεργειακής μετάβασης. Έπρεπε να σχεδιάσουμε και τη σταδιακή απολιγνιτοποίηση και την μετάβαση, ώστε η περιοχή αυτή της χώρας να μη γίνει μια μαύρη κηλίδα στο χάρτη. Φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει», δήλωσε. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, έκανε ακόμη λόγο για μια «πατριωτική επιλογή» με μεγάλο πολιτικό κόστος αναφερόμενος στην «Συμφωνία των Πρεσπών», καθώς αν αυτή δεν υπήρχε «τούτη την ώρα, όποια και να ήταν η κυβέρνηση, οι πιέσεις που θα δεχόταν να εντάξει τη γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ με τη συνταγματική τους ονομασία, θα ήταν δραματικές. Θα είχαμε τώρα τη γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ με την ονομασία «Μακεδονία» τελεία, παράγραφος. Αυτό θα είχαμε», σημείωσε. Τέλος, έτοιμο είναι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων του κόμματος, όπως ανακοίνωσε, τα οποία θα επικυρώσει και θα εγκρίνει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «αμέσως μετά τον προϋπολογισμό» προανήγγειλε ο κ. Τσίπρας και εξέφρασε την άποψη ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ήθελε να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά δεν θα τα καταφέρει, καταλήγοντας πως στην ατμόσφαιρα «μυρίζει η ανάγκη του κόσμου για δικαιοσύνη».

