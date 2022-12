Τσαβούσογλου: «Όπου και να πάμε, ο Δένδιας τρέχει από πίσω» «Ο τουρκικός κόσμος έχει αποβιβαστεί στην Ανατολική Μεσόγειο» είπεσε δηλώσεις του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας τη χώρα του ως μία «νέα γεωπολιτική πραγματικότητα» Τις επισκέψεις σε χώρες του εξωτερικού του Έλληνα ΥΠΕΞ, κ. Νίκου Δένδια, σχολίασε με περίσσεια ειρωνείας ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας πως σπεύδει να «τρέξει, όπου πάμε εμείς». Σύμφωνα με τη Hurriyet, o Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μιλώντας στο συνέδριο της τουρκικής επιχειρηματικής και ανθρωπιστικής εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο «Hacı Bayram Veli» της Άγκυρας είπε πως με την αφορμή της παραχώρησης στα κατεχόμενα του καθεστώτος παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκόφωνων Κρατών «ο τουρκικός κόσμος έχει αποβιβαστεί στην Ανατολική Μεσόγειο». Παράλληλα, στις δηλώσεις του ο Τσαβούσογλου σημείωσε πως η χώρα του αποτελεί μία «νέα γεωπολιτική πραγματικότητα» για το κόσμο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο τουρκικός κόσμος, που ενίσχυσε την ενότητά του με την Oργάνωση Tουρκικών Kρατών, είναι πλέον μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Όλος ο κόσμος άρχισε να δίνει την προσοχή του στην Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και την Κεντρική Ασία. Σήμερα και ο Νίκος Δένδιας (πήγε) αμέσως εκεί (σημ. Καζακστάν)… Εκεί πήρε την ανάσα». Και συνέχισε ο Μεβλούτ κατά του Δένδια: «Κάνει κάποια ταξίδια. Όπου κι αν πάμε, φυσικά, τρέχει από πίσω. Να είναι καλά ο Νίκος Δένδιας. Παλιός μου φίλος είναι. Και φυσικά, είναι προβληματισμένοι (ανησυχούν). Γιατί ανησυχούν; Η ΤΔΒΚ έγινε μέλος παρατηρητής στη σύνοδο κορυφής στη Σαμαρκάνδη. Αλλά αυτό είναι μια αρχή, βήμα-βήμα. Τα υπόλοιπα, πρώτα ο Αλλάχ, θα έρθουν. Φυσικά, οι τρέχουσες ανησυχίες και ο πανικός τους είναι λόγω αυτών που θα γίνουν. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μας με τον τουρκικό κόσμο. Όπως είπα πριν από λίγο, στην πραγματικότητα, με τον τουρκικό κόσμο να παίρνει την ΤΔΒΚ ως μέλος παρατηρητή, η Oργάνωση Tουρκικών Kρατών και ο τουρκικός κόσμος κατέβηκε με αυτόν τον τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι η εμβέλειά του έχει ενισχυθεί». Ειδήσεις σήμερα O businessman και η δημοσιογράφος: Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος παντρεύτηκε τη Λίνα Δρούγκα Ιστορίες απ’ το Μουντιάλ: Ο Ιάπωνας Ρεχάγκελ και ο Χακίμι με την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου «Δολοφόνε, ήρθες;» ξέσπασε η μητέρα της Ερατούς στη Μυτιλήνη όταν είδε τον κατηγορούμενο BEST OF NETWORK 06.12.2022, 10:00 06.12.2022, 07:11 01.12.2022, 14:05 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 05.12.2022, 12:51

