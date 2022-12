O θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας» κατηγορεί τον Μητσοτάκη πως θέλει να… διαμελίσει την Τουρκία Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή Παναγιώτης Σαββίδης 06.12.2022, 10:08 Για «μεγαλοϊδεατισμό» με στόχο την ακεραιότητα της Τουρκίας, κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοατάκη, ο εθνικιστής… influencer Τζιχάτ Γιαϊτζί -ναύαρχος ε.α. και «θεωρητικός» της «Γαλάζιας Πατρίδας». Αφορμή στάθηκαν πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Δηλώσεις -που όπως συνηθίζει- ο τ.αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας ερμήνευσε σύμφωνα με τις επιδιώξεις και τους στόχους του. «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ξεκάθαρα πια, ζητά έδαφος από την Τουρκία Και βλέπει το δυτικό μέρος της Ανατολίας ως δικό του έδαφος. Δηλώνει πως: “Το 1922 αφήσαμε ένα τμήμα του εθνικού μας συνόλου στη Μικρά Ασία.” Μία πολύ διπλωματική και στρογγυλεμένη φράση. Μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους, αλλά αυτός που κατάλαβε κατάλαβε» δήλωσε προκλητικά, επισημαίνοντας στην συνέχεια : «Ο Μητσοτάκης δείχνει το στόχο του, δείχνει την Μεγάλη Iδέα». O Γιαϊτζί, που πρόσφατα κάλεσε την Άγκυρα να παρέμβει για ακύρωση της νέας συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου για κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR), μίλησε στην δημοφιλή διαδικτυακή εκπομπή του Εμράχ Ιρίτς, με θέμα : «Σχέδιο κατάληψης της Τουρκίας σε δέκα κινήσεις. Το σχέδιο της ‘’Μεγάλης Ιδέας’’». Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες – Αυτοψία στο σχολείοΗ Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση – Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ Παναγιώτης Σαββίδης 06.12.2022, 10:08 BEST OF NETWORK 06.12.2022, 10:00 06.12.2022, 07:11 01.12.2022, 14:05 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 05.12.2022, 12:51

