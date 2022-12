«Winter Wonderland»: Εικονικές συναυλίες της Μαράια Κάρεϊ στο Roblox

Η Μαράια Κάρεϊ πρόκειται να πραγματοποιήσει μια σειρά εικονικών συναυλιών στην πλατφόρμα Livetopia της Roblox αυτόν το μήνα, με το πρότζεκτ της με τίτλο «Mariah Carey’s Winter Wonderland».

Οι εικονικές συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις διαδοχικές βραδιές, από τις 21 έως τις 24 Δεκεμβρίου με την τραγουδίστρια να ερμηνεύει μια σειρά από παλιές και νέες επιτυχίες και το κλασικό της γιορτινό τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» για το μεγάλο φινάλε.



Εκτός από τη μουσική ψυχαγωγία, η εμπειρία «Winter Wonderland» της Μαράια Κάρεϊ θα περιλαμβάνει επίσης ένα κυνήγι θησαυρού με θέμα τα Χριστούγεννα που σχεδιάστηκε από τα δίδυμα αγόρια της, καθώς και επιβραβεύσεις σε παιχνίδια και πολλά άλλα. «Τα Χριστούγεννα είναι η απολύτα αγαπημένη μου εποχή του χρόνου!» ανέφερε η Μαράια Κάρεϊ σε ανακοίνωση. «Φέτος, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό για την περίοδο των γιορτών. Τα παιδιά μου και εγώ ζούμε για το Roblox και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που δημιουργούσαμε αυτήν την εορταστική metaverse εμπειρία για όλους!» διευκρίνισε.

Η τραγουδίστρια θα δώσει άλλες δύο συναυλίες με θέμα τα Χριστούγεννα αυτόν τον μήνα, στο Scotiabank Arena του Τορόντο την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου.