Ανδρουλάκης: Προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής «Έχουμε προτείνει να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ελένη Γκρήγκοβιτς 07.12.2022, 14:44 Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών επισκέφτηκε το προάστιο Sonnwendviertel στη Βιέννη, που είναι πρωτοπόρος στα προγράμματα κοινωνικής στέγης. Εκεί υλοποιείται ένα πρότυπο πρόγραμμα ανάπλασης μιας περιοχής 300 στρεμμάτων προκειμένου να κατασκευαστούν 5.500 νέες κοινωνικές κατοικίες για να στεγάσουν 13.000 πολίτες μέχρι το 2023. Συνδυάζεται, δε, με την κατασκευή ενός πάρκου με αθλητικές και εκπαιδευτικές υποδομές δημιουργώντας πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας. Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη: Στη Βιέννη, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, υλοποιούνται εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικής στέγης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είχα την τύχη να επισκεφτώ σήμερα όπου μέσω μιας μεγάλης ανάπλασης θα κατασκευαστούν 5.500 κοινωνικές κατοικίες για να φιλοξενήσουν 13.000 πολίτες εντός του 2023. Στην Ελλάδα όπου: – το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα κορυφαίο θέμα, -οι κοινωνικές ανισότητες καλπάζουν λόγω της ενεργειακής κρίσης αλλά και της δεκαετούς οικονομικής περιπέτειας, – ένας στους τρεις πληρώνει άνω του 40% του εισοδήματός του για έξοδα στέγης, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τέτοιες πολιτικές επιλογές. Επειδή για εμάς είναι κορυφαίο ζήτημα να μειωθεί το κόστος ζωής, έχουμε προτείνει να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, λιμνάζοντα κονδύλια του πρώην ΟΕΚ και βέβαια με φορολογικά κίνητρα και προγράμματα ανακατασκευής, να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών ώστε νέα ζευγάρια, φοιτητές και αδύναμοι συμπολίτες μας να μπορούν να τα ενοικιάσουν με πολύ χαμηλότερο κόστος απ’ ότι το σημερινό. Ειδήσεις σήμερα: Επιστρέφονται αναδρομικά τα πρόστιμα σε όσους άνω των 60 δεν εμβολιάστηκαν – Ποιοι είναι οι όροι «Δεν ισχύει ότι έρχεται ισχυρή κακοκαιρία από το βράδυ», λέει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Επίδομα καυσίμων 100 ευρώ στη Γαλλία για να πηγαίνουν οι ευάλωτοι πολίτες στη δουλειά τους Ελένη Γκρήγκοβιτς 07.12.2022, 14:44 BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 10:52 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 13:00

