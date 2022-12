Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης: H επιστροφή θα γίνει αφού ακούσουμε τους ειδικούς Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι αναζητούν το πρωτόκολλο επιστροφής για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας Tο υπουργείο Υγείας θα ακούσει πρώτα τις θέσεις των ειδικών και μετά θα ληφθεί η απόφαση για το πρωτόκολλο της επιστροφής στο ΕΣΥ των ανεμβολίαστων υγειονομικών απο 1ης Ιανουαρίου, τόνισε ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, με αφορμή τη σημερινή συνεδριαστη της επιτροπής του υπουργείου Υγείας. Σημείωσε, μιλώντας στον SKAI 100,3, ότι δεν αναμένεται να ληφθεί σήμερα η συγκεκριμένη απόφαση. Ο υπουργός εξήγησε ότι αναζητούν το πρωτόκολλο επιστροφής τους τόσο για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσο και για την ασφάλεια των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Ανέφερε ότι το ελάχιστο που θα τηρηθεί θα είναι τα συχνά τεστ και η παρακολούθηση. Σχετικά με το προσωπικό που προσελήφθη με συμβάσεις ορισμένου χροόου προκειμένου να καλύψουν τις θέσεις που έμειναν κενές λόγω της αναστολής σύμβασης των ανεμβολίαστων υγειονομικών, ο κ.Πλεύρης ανέφερε πως πρόκειται για περίπου 700 άτομα. Εκτίμησε ότι στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα υπάρχει η ακριβής ρύθμιση του θέματος. Σχετικά με τον εμβολιασμό για τη γρίπη στα φαρμακεία χωρίς παραπεμπτικό, ο υπουργός τόνισε ότι απομένουν κάποιες εργασίες απο το ΗΔΙΚΑ και εκτίμησε ότι μεχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν γίνει οι σχετικές ανακοινώσεις με στόχο το μέτρο να τεθεί σε ισχύ μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου. Ειδήσεις σήμερα: Έρχεται νέα ισχυρή κακοκαιρία – Οι πρώτες εκτιμήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά Δείτε βίντεο: O Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μόνος του από το γήπεδο ενώ οι Πορτογάλοι πανηγύριζαν την πρόκριση Ρονάλντο-Χακίμι έδωσαν ραντεβού στους «8» του Μουντιάλ – «Θεία δίκη» για την Ισπανία BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 16:42 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 16:12

