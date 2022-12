«Αποκαλυπτήρια» για το Ίδρυμα Σαμαρά – Τα μηνύματα και οι γαλάζιες παρουσίες στο «Παλλάς»

Στραμμένα στο θέατρο Παλλάς θα είναι σήμερα το απόγευμα, λίγο μετά τις 19:00, τα βλέμματα του γαλάζιου οικοσυστήματος, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του ιδρύματος του. Μία εκδήλωση που θα έχει ενδιαφέρουσες παρουσίες, αλλά και ενδιαφέροντα μηνύματα, καθώς όλοι περιμένουν να δουν σε τι τόνους θα εκπέμψει ο πρώην πρωθυπουργός. Στην εκδήλωση του Παλλάς, πλην του κύριου Σαμαρά, θα είναι παρόντες άλλοι τρεις πρωθυπουργοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Παναγιώτης Πικραμμένος. Παρόντες επίσης οι γαλάζιοι βουλευτές, ενώ προσκλήσεις εστάλησαν και στους προέδρους των κομμάτων. Τον πρώην πρωθυπουργό θα προλογίσει ο καθηγητής του Χάρβαρντ Παναγιώτης Ροϊλός και μένει να φανεί, αν θα υπάρξουν και άλλοι ομιλητές. Μεταξύ των παρόντων, παράλληλα, θα είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσωπικός φίλος του κ. Σαμαρά Ευάγγελος Βενιζέλος. «Η παρουσία του Μητσοτάκη και του Καραμανλή είναι η απόδειξη της ενότητας της ΝΔ», φέρεται να λέει σε συνομιλητές του ο κ. Σαμαράς, σύμφωνα με πληροφορίες του». Ο πρώην πρωθυπουργός προσέχει τις εσωκομματικές ισορροπίες, άλλωστε, καθώς αναγνωρίζει το μείζον της εκλογικής επικράτησης της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Σαμαράς δεν θα έχει αιχμές στον λόγο του, σε μια ομιλία που θα είναι εφ’ όλης της ύλης. «Όταν ο Σαμαράς μιλάει, μιλάει, δεν αποφεύγει τίποτα. Είναι ο Σαμαράς που έχει γωνίες», λέει στενός του συνεργάτης, δίνοντας το στίγμα της τοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού. Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη, πάντως, είναι και αυτή ένα μήνυμα από μόνη της, εξ ου και δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν αναμένουν…υψηλό κυματισμό μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Ο άξονας Σαμαρά-Καραμανλή Η σημερινή εκδήλωση, πάντως, προσέλαβε νέο ενδιαφέρον μετά το δείπνο Σαμαρά-Καραμανλή την περασμένη εβδομάδα στην Κηφισιά. Οι δυο πρώην πρωθυπουργοί δεν φημίζονταν για τις θερμές τους σχέσεις κατά τα προηγούμενα έτη, πλην όμως φαίνεται ότι εσχάτως ο πάγος είχε σπάσει. Ο κ. Σαμαράς είχε δώσει το παρών στην εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ είχε παρευρεθεί και στην ομιλία του κ. Καραμανλή σε εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι προφανές ότι εν μέσω προεκλογικού κλίματος όλοι κλιμακώνουν την κινητικότητά τους, ομοίως και οι πρώην πρωθυπουργοί. Συνομιλητές αμφοτέρων, πάντως, διαμηνύουν ότι οι κινήσεις που κάνουν στο εσωκομματικό στερέωμα ουδόλως επηρεάζουν την εσωκομματική ενότητα της ΝΔ. Πάντως, πολλοί θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επικείμενη παρέμβαση του κ. Σαμαρά, με αιχμή τα εθνικά θέματα, την οικονομία και όχι μόνο. Ο κ. Καραμανλής, από την άλλη, δεν σχεδιάζει κάποια νέα παρέμβαση, ενώ την πριν από δέκα μέρες που βρέθηκε στη Λάρισα με αφορμή μια παρουσίαση βιβλίου για τις ημέρες του, έμεινε σιωπηλός. Το Μέγαρο Μαξίμου, από την άλλη, παρακολουθεί με ψυχραιμία τις κινήσεις στο εσωκομματικό στερέωμα. Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού εξηγούσε στο thetimes|-.gr ότι οι πρώην πρωθυπουργοί είναι εγγυητές της ενότητας, ιδιαίτερα ενόψει μιας πολύ κρίσιμης για τη ΝΔ εκλογική αναμέτρηση. Στο κυβερνητικό κέντρο δεν παραγνωρίζουν την κινητικότητα που υπάρχει, δεν θεωρούν όμως ότι μπορεί να σηματοδοτεί κάτι περισσότερο. Ειδήσεις σήμερα: Σκληρό πόκερ για το ρωσικό πετρέλαιο: Πέφτουν οι τιμές, φουντώνουν οι αντιδράσεις Έρχεται νέα ισχυρή κακοκαιρία – Οι πρώτες εκτιμήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά «Βομβαρδισμένο» τοπίο η Ολυμπιάδος μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Στο χειρουργείο αστυνομικός

