Δείτε live: Η πρεμιέρα του «Ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά» – Παρών ο Μητσοτάκης

Τα αποκαλυπτήριά του πραγματοποιεί σήμερα το Ίδρυμα Αντώνη Σαμαρά, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιείται στο θέατρο Παλλάς και η οποία συγκεντρώνει τα βλέμματα του γαλάζιου οικοσυστήματος. Η εκδήλωση συγκεντρώνει σημαντικές παρουσίες από τον πολιτικό κόσμο, καθώς το παρών δίνουν, μεταξύ άλλων, άλλοι τέσσερις πρωθυπουργοί, πλην του ίδιου του κυρίου Σαμαρά: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής, Λουκάς Παπαδήμος και ο Παναγιώτης Πικραμμένος. Προσκλήσεις έχουν σταλεί και στους προέδρους των λοιπών κομμάτων, ενώ μεταξύ των παρόντων είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσωπικός φίλος του κ. Σαμαρά, Ευάγγελος Βενιζέλος. Τον πρώην πρωθυπουργό προλογίζει ο καθηγητής του Χάρβαρντ Παναγιώτης Ροϊλός. Δείτε live την εκδήλωση Ανοίγοντας την εκδήλωση, η πρόεδρος του ιδρύματος Γεωργία Κρητικού Σαμαρά ανέφερε σκοπός του ιδρύματος είναι να αναδείξει την πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά σε όλες τις κρίσιμες περιόδους της σταδιοδρομίας του. Για μένα αυτή στιγμή είναι ιδιαίτερα συγκινητική είπε η κα Σαμαρά σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η κοινή τους διαδρομή ήταν όμορφη αλλά και δύσκολη. Ο Α Σαμαράς δεν πρόδωσε ποτέ τις αρχές και τις αξίες του σημείωσε μεταξύ άλλων. Η κα Σαμαρά αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς του Αντώνη Σαμαρά με τους Ευάγγελο Αβέρωφ και Οδυσσέα Ελύτη. Το παρών στην εκδήλωση δίνουν επίσης οι: Παναγιώτης Πικραμμένος, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Νότης Μηταράκης, Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, Τζωρτζ Τσούνης, Γιάννης Στουρνάρας, Κώστας Μπακογιάννης, Λουκάς Παπαδήμος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιάννης Μπρατάκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παύλος Μαρινάκης Γιάννης Μανιάτης, Στέλιος Πέτσας, Θανάσης Κοντογεώργης, Άννα Ασημακοπούλου, Μάριος Θεμιστοκλέους, Άδωνις Γεωργιάδης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Νίκος Παπαθανάσης, Γιώργος Κουμουτσάκος , Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Λευτέρης Οικονόμου, Κώστας Βλάσσης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Νίκος Χαρδαλιάς, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τζαβάρας, Γιάννης Βρούτσης, Ζωή Ράπτη, Γιώργος Αμυράς, Ζέττα Μακρή, Χαράλαμπος Αθανασίου, Γιώργος Κώτσηρας, Νίκος Ταγαράς, Σταύρος Καλαφάτης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Δημήτρης Μπάκος, Γιάννης Καϋμενάκης, Αλέξανδρος Εξάρχου, Στέλλα Μπίζιου, Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Γιάννης Παπαθανασίου, Σταύρος Δήμας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Πατούλης, Άγγελος Συρίγος, Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Ρώμας, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Έντι Ζεμενίδης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Βλάχος, Βασίλης Οικονόμου Αχιλλέας Καραμανλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, Θεόδωρος Κυριακού, Μάκης Βορίδης, Ρόδη Κράτσα, Κώστας Μπούρας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο Κώστας Τασούλας δεν θα παρευρεθεί στην εκδήλωση στο Παλλάς, καθώς στενό συγγενικό του πρόσωπο βρέθηκε πριν από λίγο θετικό στον κορωνοιό. Ο ίδιος μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον Αντώνη Σαμαρά. Ειδήσεις σήμερα: Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα: Απαράδεκτες οι συνεχείς απειλές πολέμου για τα νησιά «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το Time ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι Άρωμα ελευθερίας στην Κίνα – Χαλαρώνουν τα μέτρα, φωνάζουν από ενθουσιασμό οι πολίτες

