Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες – Εικονική η σύμβαση της «Τοξότης» με την CCC, κατέθεσε μάρτυρας

«Η συνεργασία απολάμβανε της κυβερνητικής έγκρισης και αποδοχής» κατέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, όπου διεξάγεται η δίκη για τις τηλεοπτικές άδειες του έτους 2016, ο Χρήστος Νικολάου, μηχανικός και συνεργάτης του επιχειρηματία Καλογρίτσα από το 2014, όπως του είπε ο Σάμερ Χούρι, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας CCC, ενώ χαρακτήρισε εικονική τη σύμβαση της εταιρείας «Τοξότης» με τη CCC. Ο κ. Νικολάου κατέθεσε ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας Consolidated Contractors Company (CCC), Σάμερ Χούρι, σε συνάντηση που είχε μαζί του, ανέφερε ότι «η συνεργασία απολάμβανε της κυβερνητικής έκκρισης και αποδοχής» και χαρακτήρισε εικονική την επίμαχη σύμβαση, επισημαίνοντας ότι η προκαταβολή ήταν για να καλυφθεί η εγγύηση των τηλεοπτικών αδειών. Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι ο Σάμερ Χούρι δεν του έκανε αναφορά σε κανένα πολιτικό πρόσωπο. Αναλυτικότερα, ο μάρτυρας ανέφερε: «Με τον κ. Καλογρίτσα είχα παλιά συνεργασία από το 2000. Ο δικός μου τομέας ήταν η συναλλαγή με ξένες εταιρείες, συνεργαζόμαστε με κάποιους ξένους οίκους για την ολοκλήρωση των έργων. Διεκόπη η συνεργασία μας και μετά συνεργαστήκαμε ξανά και είχα αναλάβει τον τομέα συνεργασίας με ξένους οίκους. Τον Ιούνιο του 2017 με φώναξε ο κ. Καλογρίτσας και μου είπε ότι θα έχει κάποιο σημαντικό ραντεβού. Μου ανέφερε την CCC. Μου είπε ότι υπήρχε κάποια σύμβαση και κάποια συναλλαγή και ζήτησε να συμμετάσχω σε ένα ραντεβού». Συνεχίζοντας, ο κ. Νικολάου ανέφερε: «Εξεπλάγην, δεν σας το κρύβω. Η «Τοξότης» τότε, παρά τις προσπάθειες που είχαμε κάνει, δεν είχε εμπειρία για έργα εκτός Ελλάδος. Έπρεπε να ξέρω για τη σύμβαση αυτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν, από Φεβρουάριο του 2016. Όταν ζήτησα τη σύμβαση με 45 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό, πήρα ένα δίφυλλο. Η σύμβαση ανέφερε για ένα εμπορικό κέντρο. Συνήθως, μια τέτοια σύμβαση συνοδεύεται από πάρα πολλά προσαρτήματα. Αυτή δεν είχε τίποτα απ’ όλα αυτά. Με εξέπληξε. Περίμενα να δω χιλιάδες σελίδες με προδιαγραφές, κ.λπ. Δεν υπήρχε τίποτα, χρονοδιάγραμμα, τίποτα. Λέω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε: Αυτό το εμπορικό κέντρο θα είχε πέντε ή 25 ασανσέρ; Δεν αναφερόταν τίποτα. Συμπέρανα ότι ήταν εικονική σύμβαση. Και κυρίως η προκαταβολή. Η CCC θα έδινε στον «Τοξότη» 3 εκατ. ευρώ, αλλά ο «Τοξότης» θα ήταν υποχρεωμένος να δώσει εγγυητική επιστολή μετά, μέσα σε 7 ημέρες. Αυτό ήταν για Ρεκόρ Γκίνες. Πρώτα δίνεις την εγγυητική και μετά την προκαταβολή. Το ανάποδο δεν ισχύει, πουθενά. Αν κηρύξεις πτώχευση; Συναίνεσαν σε ένα εργολαβικό τίμημα, χωρίς μελέτη, χωρίς χρονοδιάγραμμα, τίποτα. Μόνο με μια λέξη για ένα εμπορικό κέντρο στα Εμιράτα, χωρίς να το έχει επισκεφθεί ποτέ κανείς το έργο. Αμφιβάλλω αν έχει συμβεί ξανά να δοθεί πρώτα η προκαταβολή. Όχληση μέχρι σήμερα για ισόποση εγγυητική δεν υπάρχει… Ήταν κάτι το εικονικό, καμία πλευρά δεν ενδιαφέρθηκε να δώσει ένα λογικοφανές σενάριο. Συμπέρανα ότι δεν υπάρχει σύμβαση και αυτό απεδείχθη περίτρανα στη συνάντηση που είχαμε». Ο Σάμερ Χούρι Ακολούθως, ο μάρτυρας αναφέρθηκε στο ραντεβού με τον εκ των ιδιοκτητών της CCC Σάμερ Χούρι, λέγοντας: «Σε αυτή τη συνάντηση προσήλθε ο Σάμερ Χούρι με τον γιο του, 23 ετών, ο οποίος γνώριζε ικανοποιητικά ελληνικά… Με τις πρώτες ερωτήσεις (ο Χούρι) είπε “ναι, αυτή η σύμβαση έγινε εικονικά”, γιατί, όπως είπε, έπρεπε να δώσει μια δικαιολογία να μεταφέρει τα χρήματα από το Ντουμπάι στην Τράπεζα Αττικής. Όπως είπε, «η πραγματική μας συναλλαγή ήταν επειδή ο κ. Καλογρίτσας έχει μεγάλη εμπειρία στα ΜΜΕ, θα ήταν ικανός συνεργάτης για να εμφανιστεί στο διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί από την τότε κυβέρνηση, ώστε να πάρει μια άδεια τηλεοπτική». Και συνέχισε: «Και επειδή ο Χούρι αποφάσισε να μη δώσει συνέχεια είχε έρθει με σκοπό να βρεθεί ένας τρόπος να καλυφθεί το ποσό των 3 εκατ. ευρώ λογιστικά. Ενδεχομένως ο αδελφός του να μην ήταν ένθερμος θιασώτης αυτού του εγχειρήματος. Έκανε νύξη περί επιστροφής χρημάτων. Την απέκρουσα, λέγοντάς του, “από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να φύγεις, έχεις ξεχάσει τα χρήματα”… Η όλη ιστορία ήταν πως θα αποκατασταθεί το λογιστήριο. Ξαφνικά αποφασίζεις να φύγεις αυτό δημιουργεί τεράστιες παρενέργειες. Από τότε ξεκινά μια σπίλωση της οικογένειας Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια. Αν πεις το όνομα Καλογρίτσα, αυτό κάνει συνειρμό με βοσκοτόπια. Ακολούθησε μια χαοτική κατάσταση που είχε μεγάλες επιπτώσεις για όλη την οικογένεια Καλογρίτσα». Υπογράμμισε ακόμη ο μάρτυρας, έπειτα από ερώτηση της έδρας: «Η πρωτοβουλία, ήταν μονομερής πρωτοβουλία να αποχωρήσει, έμενε όμως το κενό λογιστικά των 3 εκατ. ευρώ. Και επειδή αυτοί έχουν ελεγκτικούς οίκους δεν μπορούσαν να μείνουν με αυτό το κενό. Μάλιστα, είπε να φροντίσει η CCC να δώσει ένα έργο στον Καλογρίτσα να υπάρξει υπερτιμολόγηση και να γίνει τμηματική αποπληρωμή και να κλείσει η ιστορία. Έκτοτε, δεν είχα κάποια άλλη εμπλοκή, έμαθα κάποια άλλα πράγματα μετά. Στόχος μου δεν ήταν να διερευνήσω αν υπήρχε πολιτική υποδομή σε αυτά που άκουσα, στόχος μου ήταν να διερευνήσω αν ήταν πραγματικό το έργο». Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, επανέλαβε: «Δίνω τώρα τα λεφτά και φέρε μου την εγγυητική σε επτά ημέρες και δεν με νοιάζει αν θα πτωχεύσεις αύριο, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είπα ας μου φέρουν αλλά μια τέτοια σύμβαση …». Πρόεδρος: Απολάμβανε η συνεργασία κυβερνητικής έγκρισης και αποδοχής; Γιατί έπρεπε να υπήρχε κάτι τέτοιο; Μάρτυρας: Ήταν μία δήλωση του κυρίου Χούρι. Επειδή απολάμβανε η εταιρεία του ειδικό καθεστώς, όπως όλες οι τεχνικές εταιρείες και είχε φορολογική ασυλία, ενδεχομένως η εμπλοκή του αν πήγαινε η ίδια θα ήταν δύσκολη, ίσως έμμεσα να παραβίαζε τον όρο. Από την άλλη, είναι πασίγνωστο το αριστερό παρελθόν του κ. Καλογρίτσα και λογικό θα ήταν να βρει έναν τέτοιον επιχειρηματία με μακρόχρονη δραστηριότητα στα media και ισχυρές αριστερές καταβολές. Αυτό θα έκανε τη συνεργασία αυτή αποτελεσματική. Αυτό ήταν δική μου ερμηνεία. Αντώνης Λιανός Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο μάρτυρας Αντώνης Λιανός -κορυφαίο στέλεχος της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας CCC (οικονομικός σύμβουλος)- ζήτησε να μην καταθέσει στο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς σε βάρος του έχει καταθέσει έγκληση η εταιρεία Τοξότης, συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Καλογρίτσα. Ο μάρτυρας επικαλέστηκε ότι ζητάει να μην καταθέσει, καθώς τα όσα αναφέρει μπορεί να επιβαρύνουν τη θέση του. Στο αίτημα του κ. Λιανού ήταν αντίθετη με τις θέσεις τόσο του εισαγγελέα της έδρας αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Όλγας Σμυρλή, όσο και του αναπληρωματικού εισαγγελέα Δημήτρη Ασπρογέρακα, επίσης αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δυο εισαγγελικοί λειτουργοί εξέφρασαν την άποψη ότι ο μάρτυρας δεν αυτοενοχοποιείται, εάν καταθέσει, αλλά και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει να μην καταθέσει. Το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη και με παρεμπίπτουσα απόφαση, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι πρέπει να καταθέσει ο κ. Λιανός, αλλά στην επόμενη δικάσιμο. Σχολιάζοντας όσα ανέφερε στην κατάθεσή του ο κ. Νικολάου, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Νίκου Παππά, Β. Γεωργακόπουλος, Θ. Μαντάς και Γ. Μαντζουράνης, ανέφεραν τα ακόλουθα: «Ο μάρτυρας και υπάλληλος του κ. Χρήστου Καλογρίτσα, μηχανικός κ. Χρήστος Νικολάου, κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στη συνεργασία των κυρίων Χούρι και Καλογρίτσα. Επεσήμανε, ακόμα, ότι στις συναντήσεις των δύο μερών, στις οποίες συμμετείχε ο ίδιος, δεν έγινε καμία αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα, ούτε βεβαίως στον Νίκο Παππά. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο στενός συνεργάτης του κ. Χρ. Καλογρίτσα είπε ότι: – «Ο κ. Τόμπρας έφερε σε επαφή τους δύο ενδιαφερόμενους, χωρίς να έχω καμία γνώση ότι ο κ. Τόμπρας έλαβε εντολή από τρίτο για να τους φέρει σε επαφή». – «Είναι υπερβολικό να πω ότι υπήρξαν υποκινητές σε αυτή τη συνεργασία των δύο επιχειρηματιών». – «Πολλοί ισχυρίζονται πολλά περί κυβερνητικής γνώσης σε εγχειρήματά τους, αλλά αυτό είναι άλλοτε αληθές άλλοτε ψευδές». – «Επειδή ο κ. Καλογρίτσας είχε σχέση με τα media, θεωρούσα φυσιολογικό πως αν του δινόταν η ευκαιρία και αφού εξασφάλιζε θετικές προϋποθέσεις, επιχειρηματικές όχι πολιτικές, θα συμμετείχε στη διαδικασία για τις άδειες». – «Έχω συναντήσει τον κ. Ν. Παππά σε μία και μόνο κοινωνική εκδήλωση αλλά ποτέ στα γραφεία της εταιρείας Τοξότης». – «Τα έργα τα οποία είχε πάρει ο κ. Καλογρίτσας, τα είχε πάρει μέσα σε ανταγωνιστικές συνθήκες. Δεν είχε ευνοϊκή μεταχείριση». Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι οι κύριοι Καλογρίτσας και Χούρι είχαν μία μακρά διαπραγμάτευση, ώστε να επιστραφεί το ποσό των 3 εκατ. ευρώ από τον εργολάβο στη λιβανέζικη εταιρεία Al Ghandi. Η μακρά συνεργασία των δύο μερών προκύπτει και από το συμφωνητικό στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κυριάκος Τόμπρας. Από συνεδρίαση σε συνεδρίαση αποδομείται σταθερά το κατηγορητήριο και αναδεικνύεται η παντελής έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για εμπλοκή του κ. Ν. Παππά».Η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022.

