Εκλογές 2023 – Βορίδης: Οι Έλληνες του εξωτερικού να εγγραφούν τώρα στους εκλογικούς καταλόγους Ο υπουργός Εσωτερικών καλεί τον ελληνισμό της διασποράς «να μην περιμένει τελευταία στιγμή την προκήρυξη των εκλογών» Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, κάλεσε τους κατοίκους εξωτερικού, που θέλουν να ψηφίσουν στις χώρες που διαμένουν, να μην περιμένουν τελευταία στιγμή για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους. Μιλώντας από το βήμα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Βορίδης είπε ότι με το προϋφιστάμενο καθεστώς, δινόταν η δυνατότητα στους κατοίκους εξωτερικού, τρεις ημέρες μετά την κήρυξη των εκλογών, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Όπως σημείωσε, εάν έρθουν εκείνο το τριήμερο, 10.000-20.000 άνθρωποι να γραφτούν, είναι αδύνατο για τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τα αιτήματά τους.«Πείτε ότι μια χρονική στιγμή «χ», αποφασίζει ο πρωθυπουργός να διαλύσει τη Βουλή προκειμένου να πάμε σε εκλογές, και με την υφιστάμενη διάταξη, οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν μέχρι και τρεις ημέρες μετά να εγγράφονται. Εάν έρθουν 10-20.000, πότε θα εξεταστούν οι αιτήσεις; Πότε θα γίνουν δεκτές, όσες είναι να γίνουν δεκτές; Πότε θα απορριφθούν αυτές που είναι να απορριφθούν; Πότε θα πάνε στον Συνήγορο του Πολίτη για δειγματοληπτική εξέταση; [..] Πότε θα κριθούν οι ενστάσεις από τον Συνήγορο και από την διακομματική, για να έχω οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων;» σημείωσε ο κ. Βορίδης. Και συνέχισε: «Λέμε στους κατοίκους εξωτερικού, ότι αυτοί που θέλουν να εγγραφούν, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή να ακούσουν την κήρυξη τους. Να πάνε να εγγραφούν τώρα, διότι τώρα πλέον η προθεσμία γίνεται μήνας, για λειτουργικούς λόγους». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το λέω σε όλους, και το λέω δυνατά, να το ακούσουν και από το Κοινοβούλιο, θα το πούμε με όσο πιο ισχυρό και δυνατό τρόπο, προς τους κατοίκους εξωτερικού, οι εκλογές -αντικειμενικά είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας της κυβέρνησης- πλησιάζουν. Ε, μην περιμένουν να ακούσουν την εξαγγελία για να πάνε να γραφτούν. Ας αξιοποιήσουν τώρα τη δυνατότητα». Ειδήσεις σήμερα: Σέρρες: «Την έχω μπροστά μου την εικόνα, ο Βασίλης ήταν παιδί όλων μας» – Συγκλονίζει ο δάσκαλος αυτόπτης μάρτυρας Ο Κλέων Γρηγοριάδης γδύθηκε εν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή – Δείτε βίντεο Καλάθι του νοικοκυριού: Με μειωμένες τιμές βασιλόπιτες, σοκολάτες, τσουρέκια – «Έξω» τα μελομακάρονα BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 16:42 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 16:12

