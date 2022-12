«Επίθεση φιλίας» Ράμα σε Μητσοτάκη: Η μπάλα στο γήπεδο της Αλβανίας για να πάμε στη Χάγη

Χθες το βράδυ, στο πρωθυπουργικό μέγαρο των Τιράνων, στο στολισμένο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας, τα χαμόγελα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Έντι Ράμα περίσσευαν. Ήταν μια ιστορικής σημασίας επίσκεψη αυτή του κ. Μητσοτάκη στην αλβανική πρωτεύουσα, η πρώτη μετά το 2009, όταν ο Κώστας Καραμανλής είχε «κλειδώσει» το συνυποσχετικό για να πάει η διαφορά μας για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ στη Χάγη. Έκτοτε, μεσολάβησαν πολλά, με κορυφαία την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της γείτονος να ακυρώσει τη συμφωνία, την εμμονή του πρώην προέδρου Ιλίρ Μέτα να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης, αλλά και τη νέα αρχή που έγινε το 2020 σε συμφωνία του Νίκου Δένδια και του Έντι Ράμα. Η χθεσινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στα Τίρανα και οι συζητήσεις του με τον κ. Ράμα έδωσαν το μήνυμα ότι μια συμφωνία για το συνυποσχετικό είναι πιο κοντά από μια ακόμα παραπομπή της υπόθεσης στις καλένδες, αντί για το δικαστήριο της Χάγης. Κατά πληροφορίες του thetimes|-.gr, μάλιστα, η τεχνική δουλειά έχει εν πολλοίς γίνει σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, με τον Νίκο Δένδια και την Αλβανίδα ομόλογό του κ. Τζάστα το πρωί της περασμένης Παρασκευής να συμφωνούν επί της ουσίας για τις συντεταγμένες της επίμαχης περιοχής. Αυτό που απομένει, όμως, είναι το «πράσινο φως» από το αλβανικό πολιτικό σύστημα, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο των Τιράνων και ότι το ζήτημα δεν είναι τεχνικό, αλλά αμιγώς πολιτικό. Με άλλα λόγια, το πολιτικό σύστημα των Αλβανών πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει με τη συμφωνία για το συνυποσχετικό και να το κάνει συντεταγμένα. Εξ ου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες επαφές με τον νέο πρόεδρο Μπαϊράμ Μπενγκάι, ο οποίος θεωρείται διαλλακτικότερος του Μέτα και έχει κρίσιμο ρόλο για να προχωρήσει η υπόθεση. Κρίσιμη, πάντως, θεωρείται και η σύμπλευση της αντιπολίτευσης, εξ ου και ο Νίκος Δένδιας είχε χθες επαφές και με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, εκτός του κυβερνώντος. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cov1yrdson4p) Κατά την ανάλυση της Αθήνας, βούληση από την αλβανική ηγεσία υπάρχει, ιδίως από μέρος του κ. Ράμα. Μένει, όμως, να φανεί στην πράξη. Αν η αλβανική πλευρά «παίξει μπάλα», τότε η υπόθεση θα μπορούσε να τελειώσει εντός των επόμενων λίγων μηνών και σίγουρα πριν τις ελληνικές εκλογές που τοποθετούνται για την άνοιξη. Με άλλα λόγια, υπάρχει ακόμα ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για τη διευθέτηση της τρίτης εκκρεμότητας μετά από αυτή με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Περασμένα-ξεχασμένα Η χθεσινή έλευση του κ. Μητσοτάκη στην Αλβανία, πάντως, παραλίγο να επισκιαστεί από μια δήλωση που φέρεται να είχε κάνει ο κ. Ράμα στον ιστότοπο euractiv.gr και της οποίας η ελληνική απόδοση προκάλεσε εκνευρισμό στην Αθήνα. Στην εν λόγω συνέντευξη, ο κ. Ράμα φέρεται να τόνισε ότι είναι σημαντικό για τη χώρα του να διαθέτει θεσμούς που λειτουργούν και «να μην εξαπατήσει όπως κάποιες γειτονικές χώρες έκαναν στο παρελθόν». Όταν ρωτήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες εννοεί, απάντησε ευθέως «την Ελλάδα». Ο κ. Μητσοτάκης διάβασε τη δήλωση Ράμα, δεν εμφανίστηκε, όμως, διατεθειμένος να τινάξει το καλό κλίμα και την ουσία της συζήτησης για την υπόθεση της ΑΟΖ στον αέρα. Εξ ου και στο πρωθυπουργικό μέγαρο βρέθηκε αντιμέτωπος με μια επίθεση φιλίας από τον Αλβανό ομόλογό του, ο οποίος, όχι μόνο ανασκεύασε την εν λόγω προβληματική δήλωση, αλλά…αποθέωσε και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα. «Λυπάμαι για κάτι που άκουσα, ότι εγώ είπα κάποια περίεργα πράγματα για την Ελλάδα, για το πώς πέτυχε κάποια πράγματα- θα πάμε πίσω στην εποχή της Τροίας ίσως- αλλά δεν είναι κάτι που αφορά το παρόν και δεν αφορούσε σε καμιά περίπτωση τη σημερινή Ελλάδα», τόνισε ο κ. Ράμα. «Ξέρετε ότι είμαι Σοσιαλιστής αλλά δεν κρύβω ότι για μένα είστε ο καλύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα. Ο Αλέξης (Τσίπρας) είναι πολύ καλός φίλος, αλλά τι να πω; Έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν είστε σε προεκλογική εκστρατεία, επομένως δεν είναι κάποιου είδους παρέμβαση», προσέθεσε, αφήνοντας έκπληκτους ακόμα και τους πρωθυπουργικούς συνεργάτες. Οι επιφυλάξεις των πιλότων Υπό κανονικές συνθήκες, πάντως, η επίσκεψη Μητσοτάκη θα συνεχιζόταν με επίσκεψη σήμερα στη Χειμάρρα, τη Λιβαδειά και τη Δερβιτσάνη, χωριά της ελληνικής μειονότητας. Οι κακές καιρικές προβλέψεις για τη σημερινή μέρα, όμως, ώθησαν τους κυβερνήτες του ελικοπτέρου Σινούκ που θα μετέφερε τον κ. Μητσοτάκη, τον Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη να μην πάρουν ρίσκα. Όπως ανέφερε στο thetimes|-.gr απολύτως αρμόδια πηγή, αργά το βράδυ της Δευτέρας η κυβερνητική αποστολή ενημερώθηκε για τις μεγάλες δυσκολίες, λόγω πρόβλεψης για βροχή και ομίχλη, ειδικά για τη μετάβαση στη Χειμάρρα και τη Δερβιτσάνη ακολούθως. Το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, συνδυαστικά με τους επιβαίνοντες του ελικοπτέρου, ώθησαν τους πιλότους σε μια επιλογή ελάχιστου ρίσκου. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται εις απάντησιν και διαφόρων σεναρίων για το κατά πόσο οι καιρικές συνθήκες ήταν μια πρόφαση αναβολής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, έσπευσε να σηκώσει το θέμα, ζητώντας ενημέρωση από την κυβέρνηση και θέτοντας ερωτήματα για την οργάνωση του πρωθυπουργικού ταξιδιού. Όλοι οι συμμετέχοντες της ελληνικής αποστολής, πάντως, αντέτειναν ότι ο καιρός ήταν η μόνη αιτιολογία μεταχρονολόγησης της επίσκεψης, καθώς δεν ετίθετο κανένας άλλος λόγος αναβολής. Μάλιστα, προς διάψευση διαφόρων σεναρίων για «δάκτυλο Ράμα», ο ίδιος ο Αλβανός πρωθυπουργός έκανε νέο άνοιγμα προς την ελληνική ομογένεια κατά τις δηλώσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Τους εκτιμούμε πολύ και έχουμε δουλέψει πολύ για να διατηρήσουμε αυτή την παραδοσιακή αδελφοσύνη μεταξύ του αλβανικού και του ελληνικού έθνους», είπε ο κ. Ράμα και εν συνεχεία έγινε πιο…γλαφυρός. «Σας έστειλα ένα βίντεο απευθείας από τη συνάντηση όταν πήγα εκεί και τους είπα, τι θέλετε να κάνουμε για εσάς; Είπαν αυτό και τούτο κι εκείνο ή απλά φέρτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ. Συνεπώς αν έρθετε, μας βοηθάτε να εξοικονομήσουμε πολλά λεφτά από τον προϋπολογισμό μας», ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: «Βομβαρδισμένο» τοπίο μετά τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη – Στο χειρουργείο αστυνομικός Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία – Οι πρώτες εκτιμήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά Σκληρό πόκερ για το ρωσικό πετρέλαιο: Πέφτουν οι τιμές, φουντώνουν οι αντιδράσεις Από την Αλβανία: Γιώργος Ευγενίδης 07.12.2022, 06:50

