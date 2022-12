ΗΠΑ-Κογκρέσο για υπερπτήσεις Τουρκίας: Δεν θα πρέπει να γίνονται

Να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά επέλεξε το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο συμπεριέλαβε σχετική αναφορά στο συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού (NDAA) που οριστικοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ. «Πιστεύουμε ότι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις σε εναέριους χώρους άλλων νατοϊκών συμμάχων», σημειώνουν οι Αμερικανοί νομοθέτες στο συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο του NDAA. Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρείται μια δήλωση νομοθετικής πρόθεσης από το Κογκρέσο προς την κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού ο Λευκός Οίκος στείλει την επίσημη ειδοποίηση της συμφωνίας για τα F-16 στο Κογκρέσο. Η συγκεκριμένη αναφορά για τις υπερπτήσεις είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκησαν μήνες στο Κογκρέσο για την συμπερίληψη τροπολογίας στο κείμενο του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, στο τμήμα περί μεταφοράς των F16, το οποίο φέρει τον τίτλο «περιορισμοί στην μεταφορά αεροσκαφών F-16», υπενθυμίζεται ότι στο κείμενο της Βουλής περιλαμβανόταν η τροπολογία του Κρις Πάπας, η οποία θα απαγόρευε στον Αμερικανό πρόεδρο να πουλήσει ή να εξουσιοδοτήσει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης ή κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία, εκτός και εάν ο πρόεδρος παρείχε ορισμένες πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι στο κείμενο της Γερουσίας δεν υπάρχει παρόμοια τροπολογία και ως εκ τούτου στο τελικό κείμενο δεν περιλαμβάνεται μια τέτοια πρόβλεψη. Παρόλο που η προσπάθεια για την υιοθέτηση μιας τροπολογίας για τα F-16 δεν τελεσφόρησε, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τροπολογίες αποτελούσαν από την αρχή απλώς ένα επιπλέον εργαλείο, καθώς ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα του βέτο ως πρόεδρος της επιτροπής Διεθνώς Σχέσεων της Γερουσίας. Μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξη του στην ΕΡΤ, επανέλαβε για μια ακόμα φορά ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην παραχώρηση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται να διατεθεί στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια άλλων τουλάχιστον 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη, προβλέπεται να χορηγηθεί στρατιωτική βοήθεια αξίας τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπει το νομοσχέδιο για το οικονομικό έτος 2023 φθάνουν τα 858 δισ. δολάρια. -- Ειδήσεις σήμερα: Συνάντηση στα Τίρανα – Μητσοτάκης σε Ράμα: Είμαστε κοντά σε λύση για τις θαλάσσιες ζώνες Γλυπτά του Παρθενώνα: Βρετανική διαρροή περί επιστροφής τους, στις αρχές του 2023, για δέκα χρόνια Χάρι και Μέγκαν: Ξέσπα ο μπάτλερ της Νταϊάνα για το ντοκιμαντέρ – «Γιατί κρατούν τους βασιλικούς τίτλους;»

