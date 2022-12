Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα: Απαράδεκτες οι συνεχείς απειλές πολέμου για τα νησιά Η ελληνική αντίδραση στις τουρκικές απειλές τύπου «θα έλθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» Στις επιθετικές δηλώσεις εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης (τελευταίος ήταν ο Τσαβούσογλου την Τρίτη), οι οποίοι απειλούν με πόλεμο σε περίπτωση μη αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, απάντησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολο τους με σειρά από επιχειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχετικές επιστολές που η Ελλάδα έχει αποστείλει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και η αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, μέσω απειλών πολέμου, έχουν καταδικασθεί στο σύνολό τους και από τη Διεθνή Κοινότητα. Η Ελλάδα σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, για μια ακόμη φορά απορρίπτει εν τω συνόλω τις τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις και χαρακτηρίζει παντελώς απαράδεκτες τις επαναλαμβανόμενες απειλές πολέμου». «Αν δεν κάνει πίσω η Ελλάδα για τα νησιά, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», απείλησε ο Τσαβούσογλου Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε το πρωί της Τρίτης (6/12) ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τη φράση «όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες».Επικαλούμενος για άλλη μια φορά τη διαστρεβλωμένη ανάγνωση που κάνει η Τουρκία στις διεθνείς συνθήκες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «τα νησιά που έχει εξοπλίσει η Ελλάδα της δόθηκαν με τη συνθήκη της Λωζάννης και των Παρισίων με έναν όρο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να εξοπλίζει αυτά τα νησιά». Συνεχίζοντας στον ίδιο στρεβλό τόνο ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «παραβιάζει ευθέως αυτές τις δύο συμφωνίες. Η Ελλάδα δεν θέλει ειρήνη. Παραβιάζει τις συμφωνίες ειρήνης. Εμείς στείλαμε τα νομικά μας επιχειρήματα. Είδαμε τις απαντήσεις τους, απαντήσεις που είναι καθάρα πολιτικά δημαγωγικές». Προχωρώντας, δε, ακόμα ένα βήμα ξεκινήσε τις απειλές λέγοντας ότι «αν η Ελλάδα δεν υποχωρήσει από αυτή την παραβίαση, θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της κυριαρχίας αυτών των νησιών. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί για το θέμα αυτό. Είτε η Ελλάδα θα κάνει ένα βήμα πίσω είτε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Γι’ αυτό και ο πρόεδρός μας είπε τη φράση “μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ”. Δεν μπορούμε να μιώνουμε σιωπηλοί. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο».«Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να ξεχνάει πως όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες. Αν δεν θέλετε ειρήνη θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, ξαφνικά ένα βράδυ» κατέληξε στην προκλητική του αναφορά στην Ελλάδα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ειδήσεις σήμερα: Με μειωμένες τιμές βασιλόπιτες, σοκολάτες, τσουρέκια – Ποια παιχνίδια μπήκαν στο «καλάθι» «Ζητάμε συγγνώμη αλλά δεν έπρεπε να τον πυροβολήσει», λέει ο πατέρας του 16χρονου Ρομά Ο Μίμης Ανδρουλάκης για τις αυταπάτες της Αριστεράς, το Πολυτεχνείο, το ΚΚΕ και τον Μαρκεζίνη BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 10:52 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )