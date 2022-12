Η απάντηση της Ελλάδας στο λιβυκό ΥΠΕΞ: Ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο Το λιβυικό υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα για τις έρευνες νότια της Κρήτης Τη θέση της κυβέρνησης στο διάβημα διαμαρτυρίας του υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης κατά της Ελλάδας για τις έρευνες νότια της Κρήτης, εξέφρασε το ελληνικό ΥΠΕΞ το απόγευμα της Τετάρτης. Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου επεσήμανε τα ακόλουθα: «Σε αντίθεση με όσους συνάπτουν παράνομα και ανυπόστατα «μνημόνια» που αγνοούν και καταστρατηγούν βασικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Κάτι το οποίο άλλωστε έχει πράξει και στις οριοθετήσεις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία. Υποχρέωση της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης είναι να οδηγήσει, άμεσα, τη χώρα σε εκλογές. Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε σε πνεύμα ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού και πάντα στο πλαίσιο των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας με μια εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία θα έχει τη νομιμοποίηση και την αρμοδιότητα να συνάπτει έγκυρες Διεθνείς Συμφωνίες, σύμφωνα και με τον Οδικό Χάρτη του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) του 2020».Ειδήσεις σήμερα: Σέρρες: «Την έχω μπροστά μου την εικόνα, ο Βασίλης ήταν παιδί όλων μας» – Συγκλονίζει ο δάσκαλος αυτόπτης μάρτυρας Ο Κλέων Γρηγοριάδης γδύθηκε εν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή – Δείτε βίντεο Καλάθι του νοικοκυριού: Με μειωμένες τιμές βασιλόπιτες, σοκολάτες, τσουρέκια – «Έξω» τα μελομακάρονα BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 16:42 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 16:12

