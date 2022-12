Κυπριακό – Αναστασιάδης: Θέλει την ανάληψη πρωτοβουλίας από ΕΕ- ΟΗΕ ώστε να αποφευχθούν τετελεσμένα Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε πως δεν αναμένει ότι μέσα από κοινωνικού περιεχομένου συναντήσεις, όπως αυτή που θα έχει απόψε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών, να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης του διαλόγου Μανώλης Καλατζής 07.12.2022, 13:34 Την εμπλοκή της ΕΕ σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου εν μέσω εκλογικών διαδικασιών σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία να αποφευχθούν νέα τουρκικά τετελεσμένα και να προετοιμαστεί το έδαφος για μια λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δήλωσε ότι προωθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε πως δεν αναμένει ότι μέσα από κοινωνικού περιεχομένου συναντήσεις, όπως αυτή που θα έχει απόψε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών, να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης του διαλόγου. «Αλλά αυτό που κρατώ είναι την τελευταία επίσκεψη του Βοηθού ΓΓ του ΟΗΕ για θέματα Ευρώπης, ο οποίος έχει διαβεβαιώσει ότι το ενδιαφέρον του Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει ενεργό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για επανέναρξη του διαλόγου», είπε, αναγνωρίζοντας πως «βεβαίως αυτή την περίοδο δεν αναμένει κανείς την οποιαδήποτε εξέλιξη, δοθέντος ότι υπάρχουν εκλογές στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Τουρκία». Λέγοντας πως ο ίδιος ελπίζει ότι η αποφασιστικότητα του ΓΓ του ΟΗΕ θα εκδηλωθεί με τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου όπως ο ίδιος πρότεινε, χωρίς να έχει σημασία η ονομασία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως ο ίδιος προωθεί «μια πρωτοβουλία από πλευράς Ευρώπης, προκειμένου σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, προκαταρκτικά και προ της έναρξης ενός νέου διαλόγου, να αποφευχθούν νέα τετελεσμένα που επιδιώκει η Τουρκία και να προετοιμάσουν το έδαφος, ώστε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση πάντα των ψηφισμάτων των ΗΕ, του ευρωπαϊκού κεκτημένου προς όφελος του συνόλου των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων». Επίσης είπε πως «το πρώτο στάδιο είναι η αποφυγή νέων τετελεσμένων και το επόμενο στάδιο είναι στο μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές να προετοιμαστεί η ΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, ώστε να παρουσιάσουν μια τέτοια πρόταση που μη εκφεύγοντας των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών να μπορεί να αποτελέσει την κοινή βάση λύσης του Κυπριακού, ώστε να εξευρεθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση στο εθνικό μας πρόβλημα». Ειδήσεις σήμερα: Έρχεται νέα ισχυρή κακοκαιρία – Οι πρώτες εκτιμήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά Δείτε βίντεο: O Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μόνος του από το γήπεδο ενώ οι Πορτογάλοι πανηγύριζαν την πρόκριση Ρονάλντο-Χακίμι έδωσαν ραντεβού στους «8» του Μουντιάλ – «Θεία δίκη» για την Ισπανία Μανώλης Καλατζής 07.12.2022, 13:34 BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 10:52 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 09:50

