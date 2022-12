Κυριάκος Μητσοτάκης: Προς το τέλος του έτους η επίσκεψη στη Χειμάρρα – Η εικόνα από εκεί σήμερα Το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, συνδυαστικά με τους επιβαίνοντες του ελικοπτέρου, ώθησαν τους πιλότους σε μια επιλογή ελάχιστου ρίσκου για το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού Τελευταία στιγμή αναβλήθηκε χθες το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χειμάρρα στα πλαίσια της επίσκεψής του στην Αλβανία χθες. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την πτήση ελικοπτέρου του Έλληνα Πρωθυπουργού και έτσι η προγραμματισμένη επίσκεψη σε Χειμάρρα, Λειβαδιά και Δερβιτσάνη, μετατέθηκε ώστε να πραγματοποιηθεί σε επόμενο διάστημα. Υπό κανονικές συνθήκες, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αλβανία θα συνεχιζόταν με επίσκεψη σήμερα στη Χειμάρρα, τη Λιβαδειά και τη Δερβιτσάνη, χωριά της ελληνικής μειονότητας. Οι κακές καιρικές προβλέψεις για τη σημερινή μέρα, όμως, ώθησαν τους κυβερνήτες του ελικοπτέρου Σινούκ που θα μετέφερε τον κ. Μητσοτάκη, τον Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη να μην πάρουν ρίσκα. Όπως ανέφερε στο thetimes|-.gr απολύτως αρμόδια πηγή, αργά το βράδυ της Δευτέρας η κυβερνητική αποστολή ενημερώθηκε για τις μεγάλες δυσκολίες, λόγω πρόβλεψης για βροχή και ομίχλη, ειδικά για τη μετάβαση στη Χειμάρρα και τη Δερβιτσάνη ακολούθως. Το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, συνδυαστικά με τους επιβαίνοντες του ελικοπτέρου, ώθησαν τους πιλότους σε μια επιλογή ελάχιστου ρίσκου.Δείτε εικόνες σήμερα από τη Χειμάρρα με την ομίχλη να έχει σκεπάσει την περιοχή: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι με ειδική σημασία από τον Έλληνα πρωθυπουργό προς αυτές τις περιοχές αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του έτους. Ειδήσεις σήμερα: Έρχεται νέα ισχυρή κακοκαιρία – Οι πρώτες εκτιμήσεις για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά Δείτε βίντεο: O Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μόνος του από το γήπεδο ενώ οι Πορτογάλοι πανηγύριζαν την πρόκριση Ρονάλντο-Χακίμι έδωσαν ραντεβού στους «8» του Μουντιάλ – «Θεία δίκη» για την Ισπανία BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 10:52 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 09:50

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )