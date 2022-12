Λευτέρης Οικονόμου: «Με εντολή Θεοδωρικάκου κινήθηκε άμεσα η πειθαρχική διαδικασία στο περιστατικό του 16χρονου» Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε πως ήταν εντολή του υπουργού εκσυγχρονισμός της ΕΛ.ΑΣ. για τις καταδιώξεις Η Ελληνική Αστυνομία, με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, κίνησε άμεσα και σε πλήρη σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές, την προανακριτική και πειθαρχική διαδικασία για το τραγικό περιστατικό με τον 16χρονο Ρομά, τόνισε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου σε συνεντεύξεις που παραχώρησε. Ο κ. Οικονόμου τόνισε πως η ΕΛ.ΑΣ έχει πλαίσιο και κανονισμούς δράσης, εκπαιδεύει συνεχώς τους αστυνομικούς γύρω από τις καταδιώξεις και τη χρήση όπλων και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει παρεκτροπή επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Μάλιστα ο Υφυπουργός επισήμανε πως το πρωτόκολλο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει επικαιροποιηθεί ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές από αστυνομίες άλλων κρατών. Δείτε τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη: Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ στους γονείς του τραυματία 16χρονου Ρομά και να είναι ταχεία η ανάρρωση και να μπορέσει πραγματικά να κερδίσει αυτή τη δύσκολη μάχη ζωής την οποία δίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα τραγικό περιστατικό. Με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, του Υπουργού του κ. Θεοδωρικάκου και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κινήθηκε άμεσα η όλη προανακριτική διαδικασία υπό την άμεση εποπτεία της εισαγγελικής Αρχής. Οι αυτοψίες έγιναν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και επίσης οι πειθαρχικές διαδικασίες κινήθηκαν άμεσα, ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, έχουν ασκηθεί από πλευράς εισαγγελικής Αρχής κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και απολογείται τη Παρασκευή. Κατά συνέπεια, θέλω να επισημάνω ότι από πλευράς πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κινηθήκαμε άμεσα, έτσι όπως επιβάλει ο δικαιϊκός μας πολιτισμός, δίχως λαϊκισμούς και θα έλεγα παρά τον ευτελισμό στον πολιτικό λόγο που επιχειρείται από ορισμένους. Με εντολή του Υπουργού, του κ. Θεοδωρικάκου, συνεστήθη επιτροπή στην οποία μάλιστα μου είχε αναθέσει ο Υπουργός την ευθύνη της εποπτείας. Δημιουργήθηκε στο Αρχηγείο η επιτροπή η οποία ενσωμάτωσε και τις καλές πρακτικές από ξένες αστυνομίες. Έκανε αρκετές επισκέψεις στο εξωτερικό και φτιάχτηκε θα έλεγα μια επικαιροποίηση του κανονισμού που θα πρέπει να ακολουθείται για τις καταδιώξεις. Επιτρέψτε μου όμως μία γενική παρατήρηση. Η Ελληνική Αστυνομία έχει πλαίσιο που τη διέπει, έχει κανονισμούς, εκπαιδεύει το προσωπικό συνεχώς, τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και το προσωπικό πρώτης γραμμής, σε συνέχεια ακολουθεί συντηρητικές εκπαιδεύσεις γύρω από το πώς θα πρέπει να γίνουν καταδιώξεις και διδασκαλίας για τη χρήση των όπλων και σε κάθε περίπτωση εκεί που υπάρχει παρεκτροπή, επιβάλλονται οι κυρώσεις. Θα πρέπει από την άλλη πλευρά να υπενθυμίσω ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι από τους αρχαιότερους κρατικούς θεσμούς στο ελληνικό κράτος, έχει πάνω από 200 χρόνια ιστορία, κατά συνέπεια ας πούμε έχει εμπειρίες, σέρνει ιστορία από το παρελθόν, δεν ήρθε από το πουθενά για να ακολουθούμε μία ισοπεδωτική πολιτική που από ορισμένους το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν όπως είπα και πριν αμέσως μετά το περιστατικό πέρσι στο Πέραμα, με πρωτοβουλία του Υπουργού κύριου Θεοδωρικάκου, συγκροτήθηκε επιτροπή εμπειρογνωμόνων από το Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει βγει το πρωτόκολλο, ασφαλώς ξέρει ο αστυνομικός τι πρέπει να κάνει. Το πρωτόκολλο αυτό επικαιροποίησε προηγούμενα τα οποία υπήρχαν, μάλιστα υπήρξαν επισκέψεις της ομάδας εργασίας στο εξωτερικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και ενσωμάτωσαν πραγματικά καλές πρακτικές. Ως προς τη χρήση των όπλων, έχουμε το αυστηρότερο πλαίσιο από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια ας πούμε ότι σαφώς υπάρχει πλαίσιο, διδάσκεται καθημερινά, οι αστυνομικοί πρώτης γραμμής, εκπαιδεύονται συνεχώς και περνούν και συντηρητικές εκπαιδεύσεις. Θα πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να καταλάβουμε ότι ο αστυνομικός, σε κλάσματα δευτερολέπτου και υπό πολύ μεγάλη ένταση που δημιουργείται πάνω σε ένα πλαίσιο καταδίωξης, καλείται να ενεργήσει. Οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ένας θεσμός πετυχημένος στη χώρα μας, εφαρμόστηκε από το 2010 και μετά και μάλιστα ήμουνα αρχηγός τότε και με πρωτοβουλία μου, δεδομένου ότι αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ότι πάρα πολλοί κινούνται μέσα στον αστικό ιστό, με τα γνωστά προβλήματα τα κυκλοφοριακά και κυρίως είχαμε να αντιμετωπίσουμε, που ευτυχώς τώρα δεν υπάρχουν σε τέτοια ένταση αυτά τα περιστατικά που είχαμε στο παρελθόν, μετά από τεράστιες προσπάθειες που έκανε η Ελληνική Αστυνομία και εξουδετέρωσε εγκληματικές ομάδες. Θυμίζω πως στο παρελθόν είχαμε ένοπλες συγκρούσεις , σας θυμίζω τις επιθέσεις με τα καλάσνικοφ και έπρεπε από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας να εξασφαλιστεί μια ταχεία δύναμη επέμβασης, προκειμένου ας πούμε να μπορέσουν πραγματικά αυτές οι ομάδες να εξουδετερωθούν. Και έχουν εξουδετερωθεί και οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. έχουν προσφέρει όλη αυτή τη δεκαετία τεράστιο έργο, στο πλαίσιο πάντα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Τα στατιστικά μας στοιχεία δείχνουν πραγματικά μια σημαντική μείωση στην εγκληματικότητα και κυρίως στη μεσαία εγκληματικότητα που απασχολεί τον πολύ κόσμο. Απλώς θέλω να σας πω ότι η εγκληματικότητα σήμερα, τα στοιχεία για το 2022 και το 2021, σε σχέση με το 2019 και 2018 έχουν μία μείωση της τάξης 25%-30%. Η ελληνική αστυνομία είναι παρούσα καθημερινά, οι αστυνομικοί που εξήλθαν από τις σχολές, 1.000 άτομα έμειναν όλα στην Αθήνα και έχουν επανδρώσει τις μάχιμες υπηρεσίες και τις πεζές περιπολίες και έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι περιπολίες το βράδυ. Έρχομαι τώρα και στο θέμα των Ρομά. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, στο οποίο η ελληνική αστυνομία καλείται και έρχεται τελευταία να αντιμετωπίσει, καθώς έχει ένα ρόλο κατασταλτικό. Διότι δεκαετίες ολόκληρες ακολουθήθηκαν λάθος πολιτικές προς τα θέματα της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των Ρομά στην κοινωνία , επιδοματικές πολιτικές επιδόματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν οδηγήσει πουθενά μέχρι σήμερα Για πρώτη φορά η κυβέρνηση με εντολή του Πρωθυπουργού του κ Μητσοτάκη έχει συστήσει εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τους Ρομά το οποίο αρχίζει και εφαρμόζεται και προβλέπει μία σειρά δράσεων που αφορούν την κοινωνική επανένταξη των ατόμων αυτών, είναι δύσκολη κατηγορία συμπολιτών μας γνωρίζουν όλοι υπάρχουν ισχυρές εγκληματογόνες περιοχές. Η Ελληνική Αστυνομία ενεργεί όλα αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε κυβέρνηση με σχεδιασμό σε τους χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματική δραστηριότητα από Ρομά και έχουμε και σημαντικά αποτελέσματα ως προς τα θέματα των απορρυπάνσεων που ταλαιπωρούν πολύ τον κόσμο από της διακίνησης ναρκωτικών , από τα θέματα ληστειών και κλοπών. Επίσης, ολοκληρώνεται πολύ σύντομα ο διεθνής διαγωνισμό για τις κάμερες και θα υπάρχουν κάμερες και στα περιπολικά αλλά και ενσωματωμένες σε κάθε αστυνομικό προκειμένου να καταγράφεται κάθε περιστατικό στο οποίο θα επιλαμβάνεται. Είναι στην τελική του φάση ο διαγωνισμό και πολύ σύντομα θα προμηθευτούμε τον αριθμό των καμερών που προβλέπεται, περίπου 2000, όπου θα συνεισφέρουν σημαντικά στα θέματα της ακριβούς καταγραφής κάθε περιστατικού που επιλαμβάνεται ο αστυνομικός.

