Λιβύη: Διάβημα διαμαρτυρίας κατά της Ελλάδας για τις έρευνες νότια της Κρήτης «Καταδικάζουμε τη συμπεριφορά της Ελλάδας και προειδοποιούμε για τις συνέπειές της», ανέφερε σε δήλωσή της η Μανγκούς Για παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Νότια και Νοτιοδυτικά της Κρήτης κάνει λόγο Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης σε επίσημη ανακοίνωση του νωρίς το πρωί αναφέρει πως παραβιάζονται τα κυριαρχικά της δικαιώματα από την Ελλάδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στην ανακοίνωση του το Λιβυκό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι την στιγμή που η Μεσόγειος πρέπει να «αποτελεί θάλασσα ειρήνης και ανάπτυξης» η Ελλάδα επιχειρεί να «εκμεταλλευθεί την λιβυκή κρίση και να επιβάλει τετελεσμένα για την οριοθέτηση των Θαλασσίων συνόρων μεταξύ των δυο χωρών με την σύναψη συμβολαίων έρευνας υδρογονανθράκων νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης σε μεταξύ μας διαφιλονικούμενη περιοχή». Το Λιβυκό ΥΠΕΞ δηλώνει ότι μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών για έναρξη ερευνών από το σκάφος Sanco Swift για λογαριασμό ξένων εταιρειών που υπέγραψαν συμβόλαια με την Ελλάδα, έχει ήδη προβεί σε διάβημα προς την Ελλάδα και επισημαίνει ότι θα «προχωρήσει στην υπεράσπιση των θαλασσίων συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης στις θαλάσσιες περιοχές της με όλα τα δυνατά νομικά και διπλωματικά μέσα». Η υπουργός Εξωτερικών της απερχόμενης κυβέρνησης με έδρα την Τρίπολη, Νάιτζα Μανγκούς δήλωσε ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται τη λιβυκή κρίση και επιβάλλει τετελεσμένα γεγονότα στον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων Λιβύης-Ελλάδας. «Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει συμβάσεις για την έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μια αμφισβητούμενη περιοχή μεταξύ μας. Καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά και προειδοποιούμε για τις συνέπειές της». «Διαβεβαιώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε τα θαλάσσια σύνορά μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα», σύμφωνα με τον Μανγκούς. Στην ανακοίνωση του λιβυικού ΥΠΕΞ αναφέρεται: «Τη στιγμή που η Μεσόγειος θα πρέπει να τύχει του ενδιαφέροντος των χωρών που βρέχονται απ’ αυτή και δεδομένου ότι η Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί θάλασσα ειρήνης και ανάπτυξης μεταξύ των μεσογειακών χωρών, η Ελλάδα ενεργεί με ζήλο για την εκμετάλλευση της λιβυκής κρίσης και μας επιβάλει τετελεσμένα σε ότι αφορά την οριοθέτηση των ελληνολιβυκών θαλασσίων συνόρων, συνάπτοντας συμβόλαια εξερεύνησης υδρογονανθράκων σε αμφισβητούμενη μεταξύ μας περιοχή ( νοτιοδυτικά της Κρήτης). Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, καταδικάζοντας και προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς, για την οποία και έγινε επίσημη διαμαρτυρία, τονίζουμε ότι θα προχωρήσουμε στην υπεράσπιση των θαλασσίων συνόρων και κυρίαρχων δικαιωμάτων μας στις θαλάσσιες περιοχές μας, με όλα τα εφικτά νομικά και διπλωματικά μέσα και ειδικότερα, μετά την επαλήθευση των αναφορών που μνημονεύουν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν συνάψει συμβόλαια με ξένες εταιρείες για έργα έρευνας και εξερεύνησης υδρογονανθράκων, που εκτελεί το πλοίο SANCO SWIFT, εξειδικευμένο για έρευνα και ανίχνευση, στην ανατολική Μεσόγειο.» BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 10:52 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 09:50

