Μητσοτάκης: Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε – Η επίσκεψη σε Χειμάρρα, Λιβαδειά και Δερβιτσάνη θα γίνει όσο πιο άμεσα γίνεται! Κοινό μήνυμα του πρωθυπουργού με τον Έντι Ράμα στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου Την επίσκεψή του στους κατοίκους της Χειμάρρας, της Λειβαδιάς και της Δερβιτσάνης πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ του στο Instagram. Στο βίντεο που συνοδεύεται από τη φράση «Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Η επίσκεψη στην Χειμάρρα, την Λιβαδειά και την Δερβιτσάνη θα γίνει όσο πιο άμεσα γίνεται!», ο πρωθυπουργός βρίσκεται μαζί με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα και στέλνουν από κοινού μήνυμα στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. «Δυστυχώς ο πιλότος μας ενημέρωσε ότι ο καιρός αύριο το πρωί δεν θα είναι καλός αλλά σας υπόσχομαι ότι θα έρθουμε οπωσδήποτε και πριν το τέλος του έτους να σας επισκεφθούμε να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και να είμαστε μαζί σας και ελπίζω να μας συνοδεύσει και ο πρωθυπουργός», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ράμα να απαντά χαριτολογώντας πως… «συνοδεύσει I dont know, but I'm coming».

