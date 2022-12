Μικροί «δημοσιογράφοι» στην Τρίπολη «ανέκριναν» τον Μητσοτάκη – Δείτε βίντεο Συζητήθηκαν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, εκπαίδευσης, αθλητισμού και οικονομίας Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2022 η Τρίπολη υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, στο πρόγραμμά του, είχε ενσωματώσει μια… διαφορετική συνέντευξη. Ειδικότερα, μαθήτριες και μαθητές από το τμήμα δημοσιογραφίας «Μικροί Δημοσιογράφοι» του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Τρίπολης έθεσαν ερωτήματα στον κ. Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, εκπαίδευσης, αθλητισμού και οικονομίας. Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη: «Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αισθανθήκαμε όλοι πολύ όμορφα και άνετα μαζί του και χαρήκαμε πολύ, επειδή απάντησε στις ερωτήσεις μας. Το άγχος και η περιέργεια άρχισαν να εξαφανίζονται και τη θέση τους γρήγορα πήραν η συγκίνηση και η ευχαρίστηση. Καθώς διατυπώναμε τις απορίες μας, το θερμό χαμόγελο του Πρωθυπουργού μάς έδωσε μια αίσθηση σιγουριάς και αυτοπεποίθησης. Χαρήκαμε πολύ που άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς της γενιάς μας και νιώθουμε περήφανοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να είμαστε η φωνή όλων των εφήβων», τόνισαν οι μαθητές. Και πρόσθεσαν: «Από τη συνέντευξη αυτή αποκομίσαμε σημαντικές γνώσεις και αξέχαστες εμπειρίες. Ήταν μια μοναδική συνάντηση που λίγοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν. Σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων μας ως μία από τις καλύτερες στιγμές μας στο δημοσιογραφικό χώρο». - kalimera-arkadia.gr Ειδήσεις σήμερα:Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα: Απαράδεκτες οι συνεχείς απειλές πολέμου για τα νησιά «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το Time ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι Άρωμα ελευθερίας στην Κίνα – Χαλαρώνουν τα μέτρα, φωνάζουν από ενθουσιασμό οι πολίτες BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 14:34 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 19:15 07.12.2022, 19:17 07.12.2022, 16:12

