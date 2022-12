ΠΑΣΟΚ: Τον Ιανουάριο οι επίσημες ανακοινώσεις για τη λίστα των υποψήφιων βουλευτών Η νέα αυτή καθυστέρηση, οφείλεται στην αναμονή για τη δημοσίευση των στοιχείων της απογραφής για τον νόμιμο πληθυσμό στο τέλος του χρόνου από την κυβέρνηση, καθώς αλλάζει σημαντικά η κατανομή των 300 εδρών στις περιφέρειες Ελένη Γκρήγκοβιτς 05.12.2022, 18:06 Λίγο ακόμα θα πρέπει να περιμένουν οι εν δυνάμει υποψήφιοι με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για να ακούσουν το όνομα τους. Η ανακοίνωση της λίστας για τις εθνικές εκλογές του ‘23 αναμενόταν το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Η νέα αυτή καθυστέρηση, οφείλεται στην αναμονή για τη δημοσίευση των στοιχείων της απογραφής για τον νόμιμο πληθυσμό στο τέλος του χρόνου από την κυβέρνηση, καθώς αλλάζει σημαντικά η κατανομή των 300 εδρών στις περιφέρειες. Ο γρίφος αυτός, δυσκολεύει σχεδόν όλα τα επιτελεία των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σύσκεψη που είχαν το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης με τον γραμματέα, Ανδρέα Σπυρόπουλο, κατέληξαν ότι πρέπει να μεταφερθεί για το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου η ανακοίνωση των ονομάτων. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πάντως θα γίνει κανονικά την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Την ίδια μέρα, θα παρουσιαστεί το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι 250 σελίδες. Παράλληλα, μέσα στις προσεχείς ημέρες, όσοι υποψήφιοι θα κατέλθουν στις εθνικές εκλογές θα κληθούν να υπογράψουν μια πλατφόρμα συμφωνίας ώστε να μπορούν να κινηθούν και να ξεκινήσουν επισήμως τον αγώνα για να διεκδικήσουν τη ψήφο των πολιτών. Ειδήσεις σήμερα Άγρια επεισόδια από Ρομά στη Θεσσαλονίκη για τον 16χρονο – Δείτε βίντεο Τραγωδία στη Γερμανία: Πέθανε 14χρονη μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Δημοτικό Παπούλια για Φιλιππίδη: «Ήμουν στη σκηνή και μου έδειχνε τα γεννητικά του όργανα από τις κουίντες» Ελένη Γκρήγκοβιτς 05.12.2022, 18:06 Best of Network 06.12.2022, 12:33 06.12.2022, 16:49 05.12.2022, 08:00 06.12.2022, 09:20 06.12.2022, 09:22 06.12.2022, 15:30

