Πυροβολισμός 16χρονου Ρομά – Θεοδωρικάκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την υπόθεση, θέλουν επανάληψη του 2008 «Επιχειρούν επικίνδυνη ταύτιση» τόνισε ο υπουργός ασκώντας δριμεία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση Σε τοποθέτηση για τα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει, μετά τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Άσκησε δριμεία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση για προσπάθεια ταύτισης του περιστατικού στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όπως και «επανάληψης των θλιβερών γεγονότων». «Διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Ας το σεβαστούν όλοι αυτό. Δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει για κομματικούς λόγους την υπόθεση. Επιχερούν μια επικίνδυνη ταύτιση με το 2008 και την επανάληψη των θλιβερών γεγονότων» δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ευχήθηκε στην οικογένεια του 16χρονου «γρήγορη ανάρρωση» ενώ ξεκαθάρισε ότι «ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις». «Η ισχύς της Δημοκρατίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Οι χθεσινές επιθέσεις και ο τραυματισμός αστυνομικών πρέπει να τύχουν ομόφωνης καταδίκης. Στηρίζουμε την Αστυνομία αλλά πάντα αυστηρά στο πλαίσιο του νόμου. Ο νόμος είναι για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Εύχομαι στην οικογένεια του 16χρονου να αναρρώσει γρήγορα» πρόσθεσε. «Ζητάμε συγγνώμη αλλά δεν έπρεπε να τον πυροβολήσει», λέει ο πατέρας του 16χρονου Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το πρωί οι γονείς τουνεαρού Ρομά. Οι γονείς έφτασαν συνοδεία του δικηγόρου τους, Θεόφιλου Αλεξόπουλου, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας και να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής. Ο πατέρας και η μητέρα του 16χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, αποχώρησαν συντετριμένοι από τα δικαστήρια. «Ο Κώστας χαροπαλεύει. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη. Να τιμωρηθεί και να μπει μέσα γιατί πυροβόλησε έναν 16χρονο. Τον μεγάλωσα με την φτώχεια μου, ήταν το καλύτερο παιδί. Εκανε αυτό που έκανε και ζητάμε συγγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να τον πυροβολήσει και να τον σκοτώσει», δήλωσε ο πατέρας του 16χρονου Κώστα. Ο πατέρας του 16χρονου ευχαρίστησε όλους τους Ρομά που από την ημέρα που έγινε γνωστό το περιστατικό ξεσηκώθηκαν και βρίσκονται δίπλα στην οικογένεια. Η μητέρα του παιδιού τόνισε με τη σειρά της ότι «θέλουμε δικαιοσύνη», σημειώνοντας ότι ο 16χρονος νοσηλεύεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος, ο οποίος είναι πατέρας ενός παιδιού 1,5 ετών, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, καθώς δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι από το όπλο του αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, η κατάστασή του 16χρονου εξακολουθεί να μη παρουσιάζει κάποια βελτίωση και παραμένει κρίσιμη, ενώ επανέλαβε πως επρόκειτο για μια ευθεία βολή εξουδετέρωσης. «Το αφήγημα της αστυνομίας το ξέρουμε. Όταν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, που το μόνο που αναφέρει είναι ο εμβολισμός, αλλά όχι το γεγονός του σοβαρού τραυματισμού, μιλάμε για μια απόπειρα συγκάλυψης», τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος. Σημείωσε, δε, πως την Παρασκευή αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση. Στον ανακριτή ο 32χρονος αστυνομικός Ο 32χρονος πέρασε χθες το κατώφλι του εισαγγελέα και στη συνέχεια του ανακριτή. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και εκτέλεση παράνομου πυροβολισμού ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης (η πρώτη πράξη σε βαθμό κακουργήματος και η δεύτερη πλημμεληματικού χαρακτήρα). Μετά την προθεσμία που πήρε για να απολογηθεί, ο 32χρονος αστυνομικός οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος από συναδέλφους του στα κρατητήρια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος -διά του συνηγόρου του- αρνείται την κατηγορία, τονίζοντας ότι δεν ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο. Φέρεται να υποστήριξε ότι πυροβόλησε, λόγω του κινδύνου που διέτρεχαν οι συνάδελφοί του και ειδικότερα οι αναβάτες της προπορευόμενης μηχανής. Κατά πληροφορίες, είπε ότι πυροβόλησε «μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό», ενώ για τον δεύτερο πυροβολισμό που έπληξε τον 16χρονο στο κεφάλι, φέρεται να ισχυρίστηκε πως πυροβόλησε «ενστικτωδώς προς τα κάτω, στοχεύοντας στα λάστιχα του αυτοκινήτου», και περιγράφοντας στη συνέχεια τις συνθήκες υπό τις οποίες άνοιξε πυρ, ανέφερε πως η μηχανή στην οποία επέβαινε κινούνταν με ταχύτητα και λόγω του οδοστρώματος είχε συχνές αναπηδήσεις. Ειδήσεις σήμερα: Επιστρέφονται αναδρομικά τα πρόστιμα σε όσους άνω των 60 δεν εμβολιάστηκαν – Ποιοι είναι οι όροι «Δεν ισχύει ότι έρχεται ισχυρή κακοκαιρία από το βράδυ», λέει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Επίδομα καυσίμων 100 ευρώ στη Γαλλία για να πηγαίνουν οι ευάλωτοι πολίτες στη δουλειά τους BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 10:45 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 09:14 07.12.2022, 09:18 07.12.2022, 16:12

