F-16 – Επιμένει ο Μενέντεζ μετά τους τουρκικούς πανηγυρισμούς: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των μαχητικών Με το συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ εστάλη ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για τις υπερπτήσεις – Η Άγκυρα όμως το εξέλαβε διαφορετικά Επαναλαμβάνει τη θέση ότι είναι αναγκαίο να μπλοκαριστεί η πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ (Μπομπ) Μενέντεζ. Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι μια διαφορετική ανάγνωση του κειμένου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για τις υπερπτήσεις, έκαναν νωρίτερα στην Τουρκία, επιλέγοντας να εστιάσουν στο θέμα της πιθανής αγοράς μαχητικών. Σε tweet του ο Μενέντεζ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να εγκρίνει την πώληση F-16 στην Τουρκία. Έγραψε ειδικότερα στο twitter: «Σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς, το #NDAA δεν είναι νίκη για την #Τουρκία. Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στη Γερουσία για να αντιμετωπίσουμε τις πωλήσεις όπλων. Θα το ξαναπώ. Ως Πρόεδρος #SFRC, ΔΕΝ θα εγκρίνω τα F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει τις καταχρήσεις του σε όλη την περιοχή.…» Contrary to some claims, the #NDAA is not a win for #Turkey. This is just one of many tools we have at our disposal in the Senate to deal with arms sales. I’ll say it again. As #SFRC Chairman, I will NOT approve F-16s for Turkey until Erdogan halts his abuses across the region. https://t.co/TmYCwsCap9 — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 7, 2022 Κογκρέσο για υπερπτήσεις Τουρκίας: Δεν θα πρέπει να γίνονται Να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά επέλεξε το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο συμπεριέλαβε σχετική αναφορά στο συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού (NDAA) που οριστικοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ. «Πιστεύουμε ότι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις σε εναέριους χώρους άλλων νατοϊκών συμμάχων», σημειώνουν οι Αμερικανοί νομοθέτες στο συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο του NDAA. Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρείται μια δήλωση νομοθετικής πρόθεσης από το Κογκρέσο προς την κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού ο Λευκός Οίκος στείλει την επίσημη ειδοποίηση της συμφωνίας για τα F-16 στο Κογκρέσο. Η συγκεκριμένη αναφορά για τις υπερπτήσεις είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκησαν μήνες στο Κογκρέσο για την συμπερίληψη τροπολογίας στο κείμενο του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, στο τμήμα περί μεταφοράς των F16, το οποίο φέρει τον τίτλο «περιορισμοί στην μεταφορά αεροσκαφών F-16», υπενθυμίζεται ότι στο κείμενο της Βουλής περιλαμβανόταν η τροπολογία του Κρις Πάπας, η οποία θα απαγόρευε στον Αμερικανό πρόεδρο να πουλήσει ή να εξουσιοδοτήσει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης ή κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία, εκτός και εάν ο πρόεδρος παρείχε ορισμένες πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι στο κείμενο της Γερουσίας δεν υπάρχει παρόμοια τροπολογία και ως εκ τούτου στο τελικό κείμενο δεν περιλαμβάνεται μια τέτοια πρόβλεψη. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τα F-16: Δεν υπάρχουν πλέον όροι για την αγορά τους Μια διαφορετική ανάγνωση του κειμένου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ που περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για τις υπερπτήσεις κάνουν στην Τουρκία επιλέγοντας να εστιάσουν στο θέμα της πιθανής αγοράς F-16 και σχεδόν διαγράφοντας τις αυστηρές συστάσεις των Αμερικανών νομοθετών στο καθεστώς Ερντογάν να σταματήσει την πρακτική των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά. Όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά του το πρακτορείο Anadolu στο κείμενο «δεν υπάρχουν αναφορές που να συνδέουν την πώληση F-16 με περιοριστικούς όρους». Το τηλεγράφημα του Anadolu για τα F-16 Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων υποστηρίζει, μάλιστα, ότι «καθοριστικές για την εξέλιξη αυτή ήταν οι προσπάθειες στην Ουάσινγκτον Τούρκων διπλωματών και του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας». «Με την αφαίρεση των σχετικών άρθρων η δυνατότητα να υπάρξουν περιορισμοί στην αγορά F-16 δεν είναι πια στις δυνατότητες του Κογκρέσου» συνεχίζει το Anadolu. Στο ίδιο άρθρο, πάντως, σημειώνεται ότι «μέλη του Κογκρέσου, ειδικά ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, που είναι γνωστοί για τις αντι-τουρκικές θέσεις τους και κοντά στο ελληνοκυπριακό λόμπι, διακηρύσσουν ότι θα εμποδίσουν την πώληση F-16 στην Τουρκία με κάθε ευκαιρία». Το Anadolu θυμίζει, τέλος, ότι η Τουρκία «απαιτεί 40 νέα F-16 Block 70 και τον εκσυγχρονισμό για άλλα 80 από τις ΗΠΑ». Μήνυμα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιθέσεις σε βάρος Κούρδων στη Συρία Την ισχυρή αντίθεση των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε στρατιωτική δράση εναντίον των Κούρδων στην Βόρεια Συρία εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών προχώρησε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση όταν ρωτήθηκε από την ιστοσελίδα Hellas Journal για το εάν η Ουάσιγκτον έχει να στείλει κάποιο μήνυμα στον Τούρκο Πρόεδρο που δηλώνει ότι η Τουρκία θα εισβάλει στην Συρία ενάντια στους Κούρδους συμμάχους των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής δράσης θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ δύσκολη πρόοδο που κατάφερε να επιτύχει ο παγκόσμιος συνασπισμός εναντίον του «Ισλαμικού Κράτους». Όπως τόνισε, «το μήνυμα μας για αυτό ήταν συνεπές, είναι συνεπές από τότε που προέκυψε η ανησυχία μας για αυτό (το θέμα). Συνεχίσαμε να ξεκαθαρίζουμε – τόσο δημόσια αλλά και ιδιωτικά – ότι αντιτιθέμεθα σθεναρά σε στρατιωτική δράση, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής χερσαίας εισβολής που θα αποσταθεροποιούσε περαιτέρω τις ζωές των κοινοτήτων στη Συρία και κυρίως θα έθετε σε κίνδυνο την σκληρά κερδισμένη πρόοδο του παγκόσμιου συνασπισμού κατά του “Ισλαμικού Κράτους” (ISIS)». Παράλληλα, ο εκπρόσωπος έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση, σημειώνοντας ότι μια πιθανή συνέχιση των εχθροπραξιών θα εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια τόσο των κοινοτήτων στη Συρία όσο και του προσωπικού των ΗΠΑ που βρίσκεται στην περιοχή. «Όλα τα μέρη πιστεύουμε, πρέπει να αποκλιμακώσουν άμεσα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε με συνέπεια τις τελευταίες ημέρες. Η κλιμάκωση στη Συρία και κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων θα ήταν επικίνδυνη. Θα ήταν απειλή για την ασφάλεια των αμάχων και ενδεχομένως ακόμη και του προσωπικού των ΗΠΑ, όπως είδαμε με πρόσφατες επιθέσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. Τέλος, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ έχουν επικοινωνήσει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τις ανησυχίες τους για την περαιτέρω όξυνση της κατάστασης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών. «Παραμένουμε ανήσυχοι από την κλιμάκωση της δράσης στη βόρεια Συρία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων αεροπορικών επιδρομών, ορισμένες από τις οποίες απειλήσαν άμεσα την ασφάλεια του προσωπικού των ΗΠΑ που εργάζεται για να ηττηθεί το “Ισλαμικό Κράτος” (ISIS). Έχουμε επικοινωνήσει με συνέπεια στην Τουρκία και στους ντόπιους Σύριους εταίρους μας τις σοβαρές ανησυχίες μας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στους στόχους μας στο D-ISIS και στους αμάχους που βρίσκονται και στις δύο πλευρές των συνόρων. Και έτσι το μεταφέρουμε πολύ ξεκάθαρα τις τελευταίες μέρες», σημείωσε ο εκπρόσωπος στην απάντηση του. Ειδήσεις σήμερα: Σέρρες: «Την έχω μπροστά μου την εικόνα, ο Βασίλης ήταν παιδί όλων μας» – Συγκλονίζει ο δάσκαλος αυτόπτης μάρτυρας Ο Κλέων Γρηγοριάδης γδύθηκε εν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή – Δείτε βίντεο Καλάθι του νοικοκυριού: Με μειωμένες τιμές βασιλόπιτες, σοκολάτες, τσουρέκια – «Έξω» τα μελομακάρονα BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 14:34 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 19:15 07.12.2022, 19:17 07.12.2022, 16:12

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )