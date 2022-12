ND Academy: Ολοκληρώθηκε η Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά Τι ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους τα στελέχη της ΝΔ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πολιτική Ακαδημία που διοργάνωσε η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, στην οποία παρευρέθηκαν μαζικά στελέχη και μέλη του κόμματος από τον νομό Χανίων και ολόκληρη την Κρήτη. Κατά την έναρξη της Πολιτικής Ακαδημίας χαιρετισμό απεύθυναν προς τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος η π. Υπουργός και βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, οι βουλευτές Χανίων Μανούσος Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο Πρόεδρος ΔΕΕΠ Χανίων Γιώργος Μαρκουλάκης και ο πρ. ΝΕ ΟΝΝΕΔ Χανίων Νεκτάριος Τζατζιμάκης. Εισηγητές στην Πολιτική Ακαδημία ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δημοσιογράφος Γιάννης Λοβέρδος και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός. Την Πολιτική Ακαδημία συντόνιζε το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Χάρης Παπαδάκης. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης ανέφερε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του: «Ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά ανέφερε η κ. Μπακογιάννη, να είναι η πρώτη χώρα συναρτήσει του ΑΕΠ της στην στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για την ενεργειακή κρίση. Ποιος θα περίμενε, τρία χρόνια μετά να μιλάμε για μείωση κατά 95% των μεταναστευτικών ροών, ποιος θα περίμενε μέσα στην πανδημία το μοντέλο διαχείρισης της Ελλάδας και ένα, διαλυμένο από την προηγούμενη Κυβέρνηση, ΕΣΥ να καταφέρει και να έχει αυτό το αποτέλεσμα και το κυριότερο, να αυξήσει το δυναμικό των νοσοκομείων. Υπάρχει όμως κάτι ενδεχομένως ακόμη πιο σημαντικό και από την επιτυχή διαχείριση των κρίσεων. Γιατί πέραν των κρίσεων, μέσα από αυτά που η Νέα Δημοκρατία είπε προεκλογικά και έκανε μετεκλογικά, απεδείχθη ποιος είναι πιο αποτελεσματικός, εργατικός, ικανός. Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός όμως από την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα, αυτό που φάνηκε μέσα από αυτά τα τρεισήμισι χρόνια και συνεχίζει να φαίνεται είναι και κάτι ίσως πιο σημαντικό. Το ποιος έχει ήθος. Γιατί ειδικά οι μεγαλύτεροι – και το λέω αυτό γνωρίζοντας ότι βρίσκομαι στα Χανιά, απευθυνόμενος σε Κρητικούς, οι οποίοι το καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί έχετε ζήσει αυτό που θέλω να πω. Κάποιοι από την Αριστερά και την Κεντροαριστερά προσπάθησαν να έχουν δική τους ιδιοκτησία την πρόοδο, την κοινωνική ευαισθησία, την αλληλεγγύη. Γιατί τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εκτός εξουσίας; Έβγαλαν τους συνταξιούχους στο δρόμο και μετά τους έκοψαν το ΕΚΑΣ, τις αναπηρικές συντάξεις και τις συντάξεις χηρείας. Εμείς που δεν τα κάναμε όλα αυτά, δεν τους βγάλαμε στο δρόμο, δεν τους τάξαμε «λαγούς με πετραχήλια», φέρνουμε τις πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις μετά από χρόνια. Κι εκτός από τις αυξήσεις, οι συντάξεις δίνονται πλέον στην ώρα τους. Ο «ευαίσθητος» ΣΥΡΙΖΑ στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας έδινε σύνταξη μετά από τρία, τέσσερα ή ακόμη και πέντε χρόνια. Ο «ευαίσθητος» ΣΥΡΙΖΑ που πήγε δια του αρχηγού του στο σπίτι μιας γυναίκας, σε έναν πλειστηριασμό που έγινε με νόμο που ψήφισε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο όποιος ήταν που νομοθέτησε και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το μπλοκάρισμα ενός πλειστηριασμού. Εμείς από το 40% των συνολικών δανείων που ήταν «κόκκινα», τα πήγαμε στο 10%, χωρίς να λέμε «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Αυτοί οι «ευαίσθητοι» ξέρετε πόσους φόρους αύξησαν ή επέβαλλαν σε όλους μας ανεξαιρέτως, οριζόντια; 26 φόρους. Εμείς μειώσαμε πάνω από 50. Και μάλιστα πολλούς εξ αυτών παραπάνω από αυτό που είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Εμείς σταδιακά κάνουμε μία ψηφιακή επανάσταση, η οποία μπορεί να ακούγεται ως μία έννοια δυσνόητη, όμως όταν οι 8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο γίνονται 1 δισεκατομμύριο, αυτό μεταφράζεται λιγότερες ώρες σε ουρές για τους πολίτες. Όλα αυτά – και πάντοτε το τονίζω – έγιναν χωρίς να χρεώσουμε το κράτος και τις επόμενες γενιές. Γιατί αυτό πληρώσαμε εμείς οι νεότεροι. Όλα αυτά έγιναν από την ανάπτυξη, από τον τουρισμό από τα παραπάνω έσοδα. Όλα αυτά δείχνουν γιατί είμαστε καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί, πιο συνεπείς. Δείχνουν όμως επίσης ότι εμείς δεν κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν κάνει κάτι που οι άλλοι δεν ξέρουν καν τι είναι: ήθος και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι άλλωστε που τους φοβίζει περισσότερο. Γιατί ξέρουν ότι αν κατάφεραν όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε τόσες κρίσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν και πάρουν μια μεγάλη εκλογική νίκη, τρέμουν στην ιδέα του τι θα γίνει όταν θα αφήσουμε τις κρίσεις πίσω μας. Ο λαϊκισμός, η χυδαιότητα τους δεν θα έχουν προηγούμενο. Κλείνω με την εξής αναφορά, που δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι γίνεται στα Χανιά. Το 1993 ήμουν πέντε χρονών. Εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά γνωρίζω από διηγήσεις ότι τότε ενώ η χώρα μας μπορούσε να κάνει πολλά βήματα μπροστά, δυστυχώς το ψέμα και ο λαϊκισμός νίκησαν. Η συνέχεια είναι γνωστή. Και την πλήρωσε ακόμη και η δική μου γενιά. Το όραμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεν συνέχισε να υλοποιείται και δυστυχώς πολλοί ανακάλυψαν την συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του μετά από πολλά χρόνια. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε τη διαφορά, και η συνέπεια και αποτελεσματικότητα και το πρωτοφανές έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη, να αναγνωριστεί από τους Έλληνες πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Όχι γιατί αυτό είναι το κομματικό μας καθήκον, αλλά γιατί αυτό είναι το καθήκον μας προς τις επόμενες γενιές». Ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μέσα από τις Πολιτικές Ακαδημίες στοχεύουμε να γνωρίσουν τα στελέχη μας το έργο του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης, αλλά και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε με σύμπνοια, ενότητα, ενεργή παρουσία και έντονη κινητικότητα στις τοπικές κοινωνίες να κάνουμε τα μέλη μας και τους Πολίτες Κοινωνούς του οράματος μας για την Ελλάδα του 2030. Δίνουμε λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της επιμόρφωσης, γνωρίζοντας ότι η γνώση είναι δύναμη, που θα μας βοηθήσει στη σωστή προετοιμασία και θα μας οδηγήσει στη νικηφόρα μάχη των επόμενων κρίσιμων εθνικών εκλογών, που οι Έλληνες πολίτες θα απαντήσουν με μία ψήφο και τρεις λέξεις: Συνέπεια, Συνέχεια, Σταθερότητα. Το τρίπτυχο που διασφαλίζει την κοινωνία και την Πατρίδα μας με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε στο αληθινό διακύβευμα της πολιτικής επιλογής, και τα στοιχεία που θα κρίνουν την επόμενη εκλογική διαδικασία, με μέλημα το μέλλον των επόμενων γενεών και τη συνέχιση της γενναίας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει συντελεστεί στη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης παρουσίασε αναλυτικά την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής που πραγματοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη και τόνισε ότι «μόνο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και μόνο για την Κρήτη δρομολογούμε έργα ύψους σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ». Το εμβληματικότερο έργο που υλοποιείται στον νησί είναι ο ΒΟΑΚ, ένα έργο που, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών «το χρωστάει η ελληνική πολιτεία στην Κρήτη και το οποίο είχε γίνει ένα γιοφύρι της Άρτας για πάρα πολλά χρόνια». Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 2,2 δισ. ευρώ όπου τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν να στήνονται τα πρώτα εργοτάξια και τέλη 2023, αρχές του 2024 θα έχουν ανοίξει όλα τα μέτωπα». Σε ό,τι αφορά το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο κ. Καραγιάννης έκανε γνωστό ότι «οι εργασίες ξεπερνούν το 20% υλοποίησης». Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στην αύξηση ρεκόρ που σημείωσε η Ελλάδα στον τουρισμό για την φετινή χρονιά, ενώ παρουσίασε τις βασικές πτυχές του σχεδίου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τουρισμού. Ειδική αναφορά έγινε στις πρωτοβουλίες και την στρατηγική για την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, οι οποίες αναδεικνύονται στον πρωταγωνιστή της επόμενης ημέρας του τουρισμού. Όπως επεσήμανε η Υφυπουργός, οι ειδικές μορφές κρύβουν μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης και περαιτέρω ποιοτικής διάκρισης για την χώρα μας ως τουριστικό προορισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Υφυπουργός θέλησε να τονίσει την σημασία επίτευξης συνεργειών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, υπενθυμίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει το Υπουργείο για την διευκόλυνσή τους. Τέλος, η κα Ζαχαράκη αναφέρθηκε στα ζητήματα τουριστικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας τον καταλυτικό της ρόλο στην επίσπευση του επιτυχούς μετασχηματισμού της ελληνικής φιλοξενίας. Η Υφυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και λοιπές δράσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση του ανθρωπίνου παράγοντα και την θωράκιση της θέσης των ανθρώπων του κλάδου, με εμβληματικό το έργο επιμόρφωσης 20.000 ανέργων και εργαζομένων του τουριστικού κλάδου που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το ΤΑΑ. Ο Βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος αναφέρθηκε στους διακριτούς ρόλους της πολιτικής και των ΜΜΕ, ενώ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε στην εξωτερίκευση του έργου της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την αναγκαιότητα αποδόμησης των ψευδών ειδήσεων με στόχο έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο. Το παρών στην Πολιτική Ακαδημία έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο Δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης, ο Διοικητής 7ης ΥΠΕ Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Υποδιοικητής 7ης ΥΠΕ Δημήτρης Αγαπίου, ο Πρόεδρος ΔΕΕΠ Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, ο πρόεδρος ΟΑΚ Άρης Παπαδογιάννης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γεώργιος Μπέας, ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Μάνος Μπολώτης και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΔ Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης.

