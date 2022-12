Ακάρ: Στην Ελλάδα μερικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί κοιμούνται και ζουν σε όνειρα Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι δεν θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο – Έκανε λόγο για 20 προβλήματα ανάμεσα σε Ελλάδα – Τουρκία Παναγιώτης Σαββίδης 08.12.2022, 09:19 «Στην Ελλάδα μερικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί κοιμούνται και ζουν σε όνειρα. Θα πρέπει να ξυπνήσουν, να δουν τα γεγονότα και να συμπεριφέρονται ανάλογα» δήλωσε προκλητικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, με τις βολές του να στρέφονται έμμεσα κατά της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Απαντώντας σε ερώτηση του αρχισυντάκτη της Hurriyet Αχμέτ Χακάν, για το εάν ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του για επίσκεψη στην Τουρκία, ο Ακάρ κατηγόρησε τον ομόλογό του πως συνεχώς την αναβάλλει, επαναλαμβάνοντας τις βολές κατά της Αθήνας πως δεν προσέρχεται σε διάλογο με την Άγκυρα. «Είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω του διαλόγου στο πλαίσιο των σχέσεων της καλής γειτονίας. Δεν είναι δυνατόν να λυθούν προβλήματα χωρίς διάλογο» δήλωσε, συμπληρώνοντας πως η ελληνική αντιπροσωπεία δεν επισκέφθηκε τα τελευταία δύο χρόνια την Άγκυρα, στο πλαίσιο συζήτησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Ακάρ έκανε λόγο για… 20 προβλήματα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, τα οποία δεν κατονόμασε αλλά συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα που η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά, τα οποία 3-5 από αυτά θα μπορούσαν να συζητηθούν. «Έχουμε 20 προβλήματα; Τονίσαμε ότι τουλάχιστον 3 – 5 από αυτά μπορούν να επιλυθούν σε συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών. Εάν όχι, μπορούν να διαχειριστούν με τρόπο που να μην βλάπτει την περιοχή και τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ» δήλωσε. Ο ίδιος τόνισε πως η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων της στην Ανατολική Μεσόγειο, καλώντας την Ελλάδα να μην παρασύρεται από άλλους και «να πατάει στη γη». Όπως δήλωσε : «Το να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας δεν είναι απειλή, το να μιλάμε για διάλογο δεν είναι αδυναμία» τόνισε. Ειδήσεις σήμερα Πώς σχολίασαν τα social media το στριπτίζ του Γρηγοριάδη εν μέσω τηλεδιάσκεψης Το tweet που σόκαρε – Δείχνει τη Ζιζέλ στο κρεβάτι με πρώην συμπαίκτη του Μπρέιντι; Μπαράζ καταστροφών από τους Ρομά – Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω, αλλαγές στα λεωφορεία Παναγιώτης Σαββίδης 08.12.2022, 09:19 BEST OF NETWORK 08.12.2022, 10:05 08.12.2022, 07:23 08.12.2022, 09:18 08.12.2022, 09:33 08.12.2022, 09:32 07.12.2022, 19:00

