Ακραία προκλητικότητα – «Πρωθυπουργός» ψευδοκράτους: Θα ανοίξουμε τα Βαρώσια με τη μητέρα Τουρκία «Ανοίγοντας τα Βαρώσια, θα παρέχουμε στους νέους μας που ζουν στην Αμμόχωστο ευκαιρίες για εργοδότηση» δήλωσε ο Ουνάλ Ουστέλ Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 08.12.2022, 19:02 Μετά τις «εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης» θα προχωρήσουν στο άνοιγμα ολόκληρης της πόλης των Βαρωσίων δήλωσε ο λεγόμενος «πρωθυπουργός», του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ μιλώντας σε εκδήλωση του Κόμματος Εθνικής Ενότητας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, όπου παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι του κόμματος για τις «δημοτικές εκλογές», υπογραμμίζοντας τη σημασία του ανοίγματος του τμήματος της περιφραγμένης πόλης. Ο Ουστέλ πρόσθεσε πως άνοιξαν την περιοχή ενώ τους έλεγαν να μην το κάνουν. «Κάναμε και ποδηλατοδρόμους. Ανοίξαμε την παραλία. Μέχρι σήμερα, ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν την πόλη. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν την επισκέφθηκαν. Μπορείτε να προβλέψετε ποιοι είναι αυτοί. Είναι για αυτό το λόγο που πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας». Μετά τις «εκλογές», συνέχισε, θα προχωρήσουν στο άνοιγμα ολόκληρης της πόλης των Βαρωσίων. «Ανοίγοντας τα Βαρώσια, θα παρέχουμε στους νέους μας που ζουν στην Αμμόχωστο ευκαιρίες για εργοδότηση. Όλα αυτά, θα τα κάνουμε μαζί με την μητέρα πατρίδα Τουρκία», όπως, είπε. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Ντροπή να λέτε ότι παρακολουθούσα υπουργό, εσείς ακούγατε πολιτικούς κ. Τσίπρα; Δίκη για Μάτι: «Βρήκα τη γυναίκα μου απανθρακωμένη μέσα στο αυτοκίνητο», κατέθεσε μάρτυρας Η Σελίν Ντιόν με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε την ανίατη ασθένεια από την οποία πάσχει Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 08.12.2022, 19:02 BEST OF NETWORK 08.12.2022, 19:04 08.12.2022, 18:43 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 18:44 08.12.2022, 14:43

