Ανδρουλάκης: Μόνο τους εργαλείο ο συμψηφισμός και ο συναγωνισμός ποιος είναι χειρότερος στην υπονόμευση των θεσμών

Παράσταση διχόνοιας και τοξικού λόγου από τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας η σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Σε δήλωσή του καταφέρεται κατά του κ. Μητσοτάκη λέγοντας ότι «καταθέτει νομοσχέδιο παρακολούθησης». Από τον κ. Τσίπρα να δώσει εξηγήσεις για τη δραστηριότητα εταιρείας που σχετίζεται με το Predator κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. «Μόνο τους εργαλείο ο συμψηφισμός και ο συναγωνισμός ποιος είναι χειρότερος από τον άλλον στην υπονόμευση των θεσμών», καταλήγει στην ανακοίνωσή του. Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη: «Ο ελληνικός λαός έγινε θεατής άλλης μιας παράστασης διχόνοιας και τοξικού λόγου από τους δυο συνήθεις πρωταγωνιστές, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα. Ο πρώτος δίχως ίχνος γενναιότητας καταθέτει ένα νομοσχέδιο συγκάλυψης και εκ των υστέρων νομιμοποίησης των παράνομων ενεργειών της κυβέρνησης του. Από το «ελάτε να ενημερωθείτε στο αυτί», μας λέει τώρα ευθέως: «Ελάτε να ενημερωθείτε μετά από τρία χρόνια». Κάνει ότι μπορεί για να ξεπεράσει τον κάβο των εθνικών εκλογών χωρίς να έχει μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Όμως οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Οι New York Times δημοσιεύουν ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια εξαγωγής του Predator της εταιρείας Ιntellexa στη Μαδαγασκάρη. Μια ευρωπαϊκή χώρα δηλαδή που οφείλει να προστατεύει αταλάντευτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτίθεται ανοίγοντας το δρόμο σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν τέτοια κακόβουλα λογισμικά σε βάρος των ελευθεριών των πολιτών τους. Όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, καλό θα ήταν να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πως είναι δυνατόν επί ημερών του εμπλεκόμενη με το predator εταιρεία , που ιδρύθηκε με λίγες χιλιάδες ευρώ, να υπογράφει συμβάσεις εκατομμυρίων με το δημόσιο και μετά ο γιος του υπουργού που τις υπέγραψε, να προσλαμβάνεται εκεί. Κανείς δεν απαντά καθαρά στα ερωτήματα. Μόνο τους εργαλείο ο συμψηφισμός και ο συναγωνισμός ποιος είναι χειρότερος από τον άλλον στην υπονόμευση των θεσμών. Ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα από αυτό, που του προσφέρει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Ντροπή να λέτε ότι παρακολουθούσα υπουργό, εσείς ακούγατε πολιτικούς κ. Τσίπρα; Δίκη για Μάτι: «Βρήκα τη γυναίκα μου απανθρακωμένη μέσα στο αυτοκίνητο», κατέθεσε μάρτυρας Η Σελίν Ντιόν με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε την ανίατη ασθένεια από την οποία πάσχει

