Βαρουφάκης: «Η κυβέρνηση νομοθετεί την ανομία και το παρακράτος»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία επικοινωνιών των πολιτών» υποστηρίζοντας ότι «νομοθετεί την ανομία και το παρακράτος παρακολουθήσεων με νόμο για την ΕΥΠ». «Όταν δεν γαζώνονται από τα όπλα των Μητσοτακικών ταγμάτων ασφαλείας, οι ”ζωές των άλλων” θα κρυφακούγονται από το Μητσοτακικό παρακράτος παρακολουθήσεων που σήμερα παγιώνει με νέο νόμο η ”Μητσοτάκης ΑΕ”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρουφάκης και προσέθεσε: «Τέσσερις μήνες από τότε που πιαστήκατε με το ακουστικό στο αυτί να κρυφακούτε τον κ. Ανδρουλάκη δεν έχετε τολμήσει να παρουσιάσετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία μια τοσοδούλα εξήγηση, ένα έστω υποτυπώδες σκεπτικό γιατί τον παρακολουθούσατε». Όπως είπε, ο κ. Βαρουφάκης, «κάθε άρθρο του νόμου έχει μόνο στόχο, να δίνει νέα, νομιμοφανή πρόσβαση στις παρακολουθήσεις των πολιτών από το παρακράτος της ΕΥΠ». «Το μόνο ενδιαφέρον ερώτημα, αναφορικά με το νομοσχέδιο σας για την ΕΥΠ, είναι το εξής: Αν ήταν ήδη νόμος του κράτους εδώ και χρόνια θα σας επέτρεπε να έχετε θέση υπό την ευθύνη σας την ΕΥΠ και να παρακολουθείτε τον κ. Ανδρουλάκη; Ναι, θα σας το επέτρεπε. Αν ήταν ήδη νόμος του κράτους εδώ και χρόνια, θα είχε η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) τη δυνατότητα να ελέγχει ποιοι και γιατί παρακολουθούνται; Όχι, δεν θα την είχε. Αν ήταν ήδη νόμος του κράτους εδώ και χρόνια, θα έδινε την εξουσία σε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να απαιτεί από όποιαν ή όποιον κληθεί να καταθέσει ενώπιον της να απαντά στα ερωτήματα των μελών της με τη δυνατότητα φυλάκισης, όπως στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σε περίπτωση άρνησης να απαντήσουν; Όχι βέβαια», επισήμανε ο κ. Βαρουφάκης και συνέχισε: «Φέρνετε το νομοσχέδιο για να δείξετε ότι κάτι κάνετε αλλά, αυτό που κάνετε, δεν είναι τίποτα παραπάνω από την παγιοποίηση του παρακράτους παρακολουθήσεων. Ότι όμως και να κάνετε, δεν σώζεστε κύριε Μητσοτάκη. Σαν τον εγκλωβισμένο σε κινούμενη άμμο που, παρά το ότι γνωρίζει πως όσο περισσότερο παλεύει τόσο πιο γρήγορα βουλιάζει, δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε. Κάθε σας κίνηση δυσχεραίνει τη θέση σας. Μια τέτοια κίνηση είναι και το σημερινό κωμικό νομοσχέδιό σας. Από την ώρα που πιαστήκατε στα πράσα να παρακολουθείτε τον κ. Ανδρουλάκη μιμείστε τον Νίξον επιδιδόμενος σε επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος που είναι χειρότερη κι από το έγκλημα. Μια συγκάλυψη που τελικά θα είναι εκείνη που θα σας τελειώσει πολιτικά». «Κάθε ώρα που μένετε στο Μαξίμου είναι και μια πληγή για την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου, είναι μια ανάσα για το παρακράτος που στήσατε. Κάθε ώρα που μένετε στο Μαξίμου είναι ένας ακόμα πυροβολισμός στις ζωές των άλλων», κατέληξε ο κ. Βαρουφάκης. Ειδήσεις σήμερα: Η μπασκετμπολίστρια και ο έμπορος όπλων – ΗΠΑ και Ρωσία αντάλλαξαν αιχαμλώτους Νέοι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» Eντελώς αθώος o αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά, λέει ο Αλέξης Κούγιας

