Βελόπουλος: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μετέτρεψαν την «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών» σε «κυβερνητική» O πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για «πολιτικό χουλιγκανισμό», σχολιάζοντας τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν στη Βουλή Για συμπαιγνία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και για απαξίωση των μικρότερων κομμάτων έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την πρωτολογία του στη συζήτηση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις, ενώ αναφερόμενος στην ένταση που είχε προηγηθεί μίλησε για «πολιτικό χουλιγκανισμό». Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στη κυβέρνηση στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς τους ότι μετέτρεψαν την ΕΥΠ από «εθνική υπηρεσία» σε «κυβερνητική» και εργαλείο παρακολούθησης των πολιτικών τους αντιπάλων τους. «Προκαλεί θλίψη η σημερινή εικόνα της βουλής. Λυπάμαι και για τον πρόεδρο της βουλής αλλά και τους προέδρους των κομμάτων. Η συμπαιγνία Τσίπρα και Μητσοτάκη αποδείχθηκε σήμερα. Ήρθαν να κάνουν σπέκουλα κομματική να ικανοποιήσουν το ακροατήριό τους και να αποχωρήσουν. Αυτή η βουλή λειτουργεί με μη έντιμους όρους. Σήμερα είδαμε έναν πολιτικό χουλιγκανισμό χωρίς να σκέφτονται τα παιδιά που έβλεπαν από τα θεωρεία τι θα σκεφτούν. Όλοι διακατέχονται από φασιστικές και αυταρχικές συνειδήσεις και επιλογές. Ντρέπομαι γιατί ο πρόεδρος της βουλής απαξίωσε 400 χιλιάδες Έλληνες, 400 χιλιάδες ψηφοφόρους.Ο πρόεδρος της βουλής δεν είναι κομματάρχης αλλά πρόεδρος όλων των κομμάτων της βουλής», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Φτιάξατε ένα σαθρό κράτος που δεν λύνει αυτά τα θέματα, που βρίσκεται μακριά από τον κόσμο, που σκηνοθετεί κόντρες. Νομίζετε ότι ο κάτοικος που έχει καεί η περιοχή του ενδιαφέρεται γι’ αυτά τα θέματα; Νομίζετε ότι ενδιαφέρεται αυτός που ζει στο Κερατσίνι, την Πάτρα, το Κορδελιό, τη Φλώρινα και δεν έχει χρήματα; Νομίζετε ότι ενδιαφέρεται εκείνος που δεν έχει ρεύμα λόγω υψηλών τιμών που χρεώνουν οι πάροχοι ενέργειας; Νομίζετε ότι ενδιαφέρονται εκείνοι που πεινούν; Οι άστεγοι; Επειδή είστε ανίκανοι να τους παρέχετε ψωμί, ρεύμα, στέγη δήθεν τσακώνεστε για τις υποκλοπές», είπε ο κ. Βελόπουλος. Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου υποστήριξε πως «περιλαμβάνει πολλές αστειότητες για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ο όρος «εθνική ασφάλεια» είναι ασαφής. Η ενημέρωση του παρακολουθούμενου θα γίνεται από την υπηρεσία, τρία χρόνια μετά την ημερομηνία παύσης της παρακολούθησης. Τα στοιχεία, δε, της παρακολούθησης θα καταστρέφονται στο εξάμηνο», τόνισε και ανέφερε τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το πως «πρέπει να λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα» για να είναι αποτελεσματικές. Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «χρειάζεται ουσιαστική εκπαίδευση, αυστηρά κριτήρια επιλογής, υψηλή νοημοσύνη, ευστροφία, αποφασιστικότητα, αδιστακτικότητα, ικανότητα στην παραπλάνηση και «να είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για την Ελλάδα και όχι για τον όποιο πρωθυπουργό». Συνεχίζοντας αναφέρθηκε «στο θέμα των Ρομά», όπως είπε και υποστήριξε πως «το θέμα δεν είναι μόνο η ενσωμάτωσή τους. Το θέμα είναι και να θέλουν. Μιλάτε χωρίς να ξέρετε. Εγώ μεγάλωσα με Ρομά, πήγα στο σχολείο με Ρομά. Οι Ρομά δεν είναι μία φυλή. Υπάρχουν οι Αλβανο-Ρομά, οι Βουλγαρο-Ρομά, οι Ρουμανο-Ρομά. Και αναρωτιέμαι δεν έχουν την ίδια αξία όλα τα παιδιά για τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί υπάρχει ένα κορίτσι που λέγεται Μυρτώ και όταν δέχθηκε επίθεση από Πακιστανό λαθρομετανάστη στην Πάρο ήταν 16 ετών! Γιατί υπάρχει και ένα αγόρι που λέγεται Μάριος και όταν δέχθηκε σφαίρα ήταν 11 χρόνων! Κανείς δεν έκανε δηλώσεις γι’ αυτά τα παιδιά. Ούτε κάηκε η Ελλάδα. Η Μυρτώ, ο Μάριος, το παιδί στου Φιλοπάππου δεν έχουν ψυχή; Για τον αστυνομικό που δέχθηκε τη σφαίρα στο πρόσωπο γιατί δεν μιλάτε;», είπε χαρακτηριστικά. Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε σε υπόθεση εργασιών ανασκαφής στη Μονή Αρχαγγέλου στην Πέλλα και έκανε λόγο για τυμβωρυχία χωρίς άδεια από τη Μονή και την Μητρόπολη με συνοδεία περιπολικών και ζήτησε από την κυβέρνηση να διερευνήσει το θέμα. Ανέφερε επίσης πως η Ελληνική Λύση θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να επιτύχει την ανακοπή της απόφασης ειρηνοδίκη της Φλώρινας με την οποία δίνει την δυνατότητα σε σωματείο «να μπορεί να διδάσκεται η «μακεδονική γλώσσα», παρά το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο το πρωτοδικείο Σερρών είχε απορρίψει παρόμοια πρωτοβουλία». Τέλος, ο κ. Βελόπουλος έθεσε το θέμα των πλειστηριασμών και των των εισπρακτικών εταιρειών. «Πήρα ο ίδιος τηλέφωνο σε εισπρακτική εταιρεία και εξεπλάγην με τον τρόπο αντιμετώπισης. Ξέρετε πώς μιλούν στους πολίτες; Σαν να είναι ζώα. Όταν αποκάλυψα την ταυτότητά μου μου είπε ότι τον καλύπτει ο νόμος. Ποιος νόμος; Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. Στοχοποιούν ό,τι θέλουν να πάρουν, το κοστολογούν με 400 – 500 χιλιάρικα για να μην μπορεί ο Έλληνας να πληρώσει και παίρνουν κοψοχρονιά. Οι εταιρείες είναι ύαινες. Αν δεν τους τραβήξετε τα αυτιά και αν δεν κόψετε χέρια, στις 17 Δεκεμβρίου στην συζήτηση του προϋπολογισμού θα δώσω ονόματα Ελλήνων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις εταιρείες» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Η μπασκετμπολίστρια και ο έμπορος όπλων – ΗΠΑ και Ρωσία αντάλλαξαν αιχαμλώτους Νέοι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» Eντελώς αθώος o αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά, λέει ο Αλέξης Κούγιας BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 16:52 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 14:21 08.12.2022, 14:43

