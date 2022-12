Βουλή – Σφοδρή σύγκρουση για τις παρακολουθήσεις αλλά χωρίς νέα στοιχεία

Σε σκληρή σύγκρουση εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατίθενται σε υψηλούς τόνους. Η συνεδρίαση είχε αρκετή ένταση χωρίς ωστόσο να κατατεθούν περαιτέρω στοιχεία από την αντιπολίτευση επί των κατηγοριών προς την κυβέρνηση αναφορικά με το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Μητσοτάκης: Πόσες άλλες αμαρτίες σας ξεπλύνατε με αυτόν τον νέο ποινικό κώδικα; Ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του σταχυολόγησε τις σημαντικότερες προβλέψεις του νομοσχεδίου. Παράλληλα απηύθυνε ερωτήματα στον ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα λίγες ημέρες πριν τις κάλπες του 2019, ισχυριζόμενος παράλληλα πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τον δεύτερο εισαγγελέα της ΕΥΠ καθώς ο τελευταίος αρνούνταν τα συνεχόμενα αιτήματα επισυνδέσεων από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ. «Γιατί πέντε μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019 αλλάξατε τον ποινικό κώδικα για να γίνει απλό πλημμέλημα το κακούργημα της υποκλοπής; Και γιατί αποποινικοποιήθηκε το έστω υπό όρους πλημμέλημα της εμπορίας και κατοχής κατασκοπευτικών λογισμικών; Ποιους αθωώνατε; Κάποια στιγμή θα απολογηθείτε κ. Τσίπρα για αυτόν τον ποινικό κώδικα. Ευρωεκλογές του 2019, πριν από 15 ημέρες έχετε κάνει ότι ‘από τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει μία περίπτωση να χάσω’», είπε ο πρωθυπουργός. «Γίνατε και Σαμαρικός και Καραμανλικός, κ. Τσίπρα;» Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στον κ. Τσίπρα για την επιλογή του να αναφερθεί σε δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών κ.κ. Σαμαρά και Καραμανλή. «Γίνατε και Σαμαρικός και Καραμανλικός, κ. Τσίπρα, είναι ένα επίτευγμα. Να σας πω όμως ότι η εμμονή σας να παρουσιάζετε την παράταξή μας διχασμένη πέφτει στο κενό» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κάντε πρόταση δυσπιστίας να δείτε πόσο ομοιογενής είναι η ΚΟ της ΝΔ»Στην συνέχεια δε ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Κάντε επιτέλους πρόταση δυσπιστίας να διαπιστώσετε πόσο ομοιογενής είναι η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας έχει παρέλθει το εξάμηνο. Το κάνατε για έναν χιονιά, δεν θα το κάνετε για ένα μείζον ζήτημα Δημοκρατίας;». «Ντροπή να λέτε ότι παρακολουθούσα τον κ. Χατζηδάκη – Να μάθω τι; Πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις;» Στο ερώτημα αν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Με ρωτάτε αν γνώριζα για τις παρακολουθήσεις. Στην περιβόητη λίστα του Predator, αν είναι αληθινή, παρακολουθείτο 5 στενοί μου συνεργάτες, η προσωπική μου γραμματέας. Αν ήθελα κάποιος να παρακολουθεί, τότε μάλλον εμένα ήθελε να παρακολουθήσει. Με τον κ. Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Τι είναι αυτά που λέτε. Προφανώς και όχι. Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι εγώ παρακολουθούσα υπουργό της κυβέρνησής μου; Ντροπή σας. Δεν ντρέπεσαι λίγο να τα λες αυτά (σ.σ. αναφέρετε στον Τζανακόπουλο που φωνάζει όρθιος). Ότι έγώ παρακολουθούσα ή γνώριζα ότι παρακολουθούσαν τοι αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων; Να μάθω τι ; Πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις; Πότε θα δώσει επιδόματα; Είστε σε παραληρηματική κατάσταση κ. Τζανακόπουλε, δείτε το αυτό. Με τον κ. Φλώρο έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι εξαιρετικός αξιωματικός που τιμά το εθνόσημο. Μόνο και μόνο να διακινούνται άρθρα που υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθούσε τον Α ΓΕΕΘΑ δεν θέλω να σχολιάσω. Γνωρίζω ότι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου κάποιοι χαίρονται». Τσίπρας: «Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ενοχής, το θράσος» Από πλευράς του ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε κατά του πρωθυπουργού για την μέχρι τώρα στάση του στην υπόθεση των υποκλοπών καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη «θράσος και δειλία», χωρίς ωστόσο να καταθέσει νέα στοιχεία. Όπως είπε: «Ο κ. Μητσοτάκης επί ενάμισι μήνα κρύφτηκε και απέφυγε να προσέλθει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αποδεικνύοντας τη δειλία. Σήμερα αποδεικνύει και το δεύτερο χαρακτηριστικό της ενοχής, το θράσος». «Υπήρξε διάταξη που αφορά τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπήρχε διάταξη για τους υπουργούς σας; Αφήστε τα γελάκια, με την εθνική ασφάλεια δεν παίζουμε. Πάμε αύριο το πρωί. Επειδή αντιλαμβάνομαι. Ο θεσμικός κατήφορος δεν έχει τέλος. Ανησυχώ για το τι θα σκεφτείτε. Είχαμε διαπράξει τέτοια πράγματα στην ΕΥΠ και εσείς 3,5 χρόνια δεν τα βρήκατε; Τα στοιχεία είναι σε πέντε μεριές και κανείς εξ ημών δεν επικαλείται το απόρρητο», είπε ο κ. Τσίπρας. Ένταση με τον Τσίπρα να κατεβαίνει από το βήμα Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι θα κατέβει από το βήμα προκειμένου να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολούθησε έντονη λογομαχία και ο Αλέξης Τσίπρας διέκοψε την ομιλία του από το βήμα προκειμένου να λάβει τον λόγο ο Πρωθυπουργός και να απαντήσει. «Έχω τη δυνατότητα να πάρω το λόγο όποτε το ζητήσω. Έθεσα ένα κρίσιμο ερώτημά του. Κατέβηκα από το βήμα για να απαντήσει. Το αν θα ξαναπάρω το λόγο είναι δικό μου θέμα στη διακριτική μου ευχέρεια». Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας. «Αν θέλετε ολοκληρώστε το λόγο σας για να πάρει το λόγο ο πρωθυπουργός για την τριτολογία. Συνηθίζεται να έχει τον τελευταίο λόγο ο πρωθυπουργός, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει 108 φορές αν εσείς μιλήσετε 107. Δεν γίνεται να του αρνηθούμε τον τελευταίο λόγο. Ο πρωθυπουργός θα απαντήσει όταν τελειώσετε τη δευτερολογία σας. Δεν θα απαντήσει με το ζόρι όποτε θέλετε εσείς» είπε. Τότε ακούστηκε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ η ερώτηση: «Τι φοβάστε;» με τον πρόεδρο της Βουλής να απαντά «Φοβάμαι τον κορονοϊό». Δείτε βίντεο: Τριτολογία Μητσοτάκη: Κύριε Τσίπρα είστε ψέυτης Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να ολοκληρώσει ο Αλέξης Τσίπρας και μετά να απαντήσει, πράγμα που τελικά έγινε. Παίρνοντας τον λόγο ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι ψεύδεται λέγοντας ότι το predator δεν λειτουργούσε στο πρωθυπουργικό γραφείο. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ο Πρωθυπουργός έχει πάντα τον τελευταίο λόγο και όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του αποχώρησε από την αίθουσα λέγοντας «η συζήτηση έληξε». «Είπατε κ. Τσίπρα επί λέξει, ”το παράνομο λογισμικό predator που λειτουργούσε στο γραφείο σας”. Είστε ψεύτης. Δεν σας επιτρέπω να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα χωρίς στοιχεία. Έχετε στοιχεία; Πάρτε το βήμα. Ανεβείτε. Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά τα πράγματα και να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα; Αν γνωρίζετε ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ, από πού το ξέρετε; Πήγατε στον κ. Ντογιάκο, προσκομίσατε αποδείξεις; Ο κ. Ντογιάκος -επειδή είπατε να πάμε μαζί- ο μόνος για τον οποίο δεν ισχύει απόρρητο. Σωστά είπατε. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν. Ο κ. Ντογιάκος μπορεί να ψάξει και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Άρα ως προς τι αυτοί οι ακτιβισμοί; Η Δικαιοσύνη δεν είναι ακτιβισμός και θέατρο. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί αυτή η αίθουσα και η αντιπαράθεση σε θέατρο του παραλόγου», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Επειδή μου ζητήσατε να κάνω μηνύσεις και γιατί δεν κάνω μηνύσεις σε δημοσιογράφους, αν κρίνετε ότι θίγεστε από αυτά που λέει ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος , η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν κάνετε μήνυση εσείς στον κ. Κοντονή; Έχουμε κ. Τσίπρα ξαναβρεθεί στην ίδια ακριβώς αντιπαράθεση με εσάς πρωθυπουργό. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρωθυπουργός, κλείνει τη συζήτηση. Ό,τι είχατε να πείτε το είπατε», είπε ο πρωθυπουργός. Δείτε την τριτολογία του κ. Μητσοτάκη: Δευτερολογία Τσίπρα για τις παρακολουθήσεις: Δειλία και θράσος Από πλευράς του ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στον κ. Μητσοτάκη λέγοντας πως το «predator λειτουργούσε στο γραφείο του». Ο Αλέξη Τσίπρας στην αρχή της δευτερολογίας του στιγμάτισε τη στάση της Φωτεινής Πιπιλή να σηκωθεί από τα έδρανα για να ζητήσει τα ρέστα από το ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία. Επανάλαβε την κατηγορία περί δειλίας και θράσους του «ένοχου» Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για πατριδοκαπηλία κι ανακίνηση του 2008. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε πως δεν είναι μόνο ο Κώστας Βαξεβάνης που έκανε δημοσιεύματα σε βάρος του πρωθυπουργού. Σημείωσε, μάλιστα, πως δεν γίνονται μηνύσεις σε βάρος των δημοσιογράφων γιατί θα αποκαλυφθούν τα στοιχεία των παρακολουθήσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός επανάλαβε πως τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα εισηγήθηκε επιστημονική επιτροπή, ενώ τόνισε πως έσπευσε να τις ψηφίσει λίγο πριν τις εκλογές του 2019 γιατί γνώριζε τι θα συνέβαινε από την “τραπεζοκρατία” με κυβέρνηση Μητσοτάκη. “Με πρόσχημα τη ρίψη μολότοφ περάσατε τροπολογία για την ασυλία των τραπεζικών στελεχών και για να μην κατάσχονται τραπεζικοί λογαριασμοί προκειμένου να εξυπηρετήσετε συμφέροντα”. Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως όλα τα στοιχεία για τη χρονική περίοδο 2015- 2019 υπάρχουν στην ΕΥΠ, στην ΑΔΑΕ και στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. “Τριάμισι χρόνια που κυβερνάτε δεν τα βρήκατε; Μπορείτε να πείτε το ίδιο κύριε Μητσοτάκη; Πάμε αύριο πρωί μαζί να ρωτήσουμε αν υπήρξαν διατάξεις για τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή για υπουργούς σας”, προκάλεσε τον πρωθυπουργό. Δείτε βίντεο: Δευτερολογία στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΥΠPosted by Alexis Tsipras on Thursday, December 8, 2022 Δευτερολογία Μητσοτάκη: Επί των ημερών σας έγιναν 75.000 επισυνδέσεις Νωρίτερα ο πρωθυπουργός κατά την δευτερολογία του μίλησε για τις αλλαγές που φέρνει στην ΕΥΠ το νέο νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, ενώ επιτέθηκε στον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ενέργειές τους. «Κάντε επιτέλους πρόταση δυσπιστίας για να διαπιστώσετε πόσο ομοιογενής είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Έχει παρέλθει το εξάμηνο, από την τελευταία πρόταση δυσπιστίας, που κάνατε για έναν χιονιά». Δείτε βίντεο: Αναλυτικά η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη «Κύριε Τσίπρα, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή να ξεκινάτε την ομιλία σας επικαλούμενος δηλώσεις δύο τέως Πρωθυπουργών οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμανλή. Γίνατε ταυτόχρονα και Σαμαρικός και Καραμανλικός, ένα επίτευγμα η αλήθεια είναι. Μόνο που πρέπει να σας πω ότι αυτή η μόνιμη προσπάθειά σας να παρουσιάσετε την παράταξή μας ως διχασμένη, ως έχουσα σημαντικά εσωκομματικά προβλήματα, τείνει μονίμως να πέφτει στο κενό. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν θεωρείτε ότι όντως υπάρχει ζήτημα κοινοβουλευτικής συνοχής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, έχετε στα χέρια σας το υπέρτατο όπλο το οποίο σας δίνει ο Κανονισμός της Βουλής: κάντε επιτέλους πρόταση δυσπιστίας να διαπιστώσετε πόσο ομοιογενής είναι η Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχει παρέλθει το εξάμηνο που προβλέπει ο Κανονισμός και την τελευταία πρόταση δυσπιστίας -αν θυμάμαι καλά- την κάνατε για έναν χιονιά. Αν υπάρχει μείζον ζήτημα δημοκρατίας δεν θα κάνετε πρόταση δυσπιστίας για το ζήτημα των παρακολουθήσεων; Έρχομαι τώρα να απαντήσω επί της ουσίας σε μία σειρά από παρατηρήσεις που άκουσα από τους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι πήραν το λόγο πριν από εμένα. Αναφερθήκατε και πάλι, κ.Τσίπρα, στην απόφαση της κυβέρνησης να υπαχθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών απευθείας στον Πρωθυπουργό. Είπατε γι’ ακόμα μια φορά ότι «είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει στη μεταπολίτευση». Σας θυμίζω για ακόμα μια φορά ότι πάλι κάνετε λάθος και ότι ο πρώτος ο οποίος υπήγαγε την ΕΥΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και αυτό έγινε για παραπάνω από μια δεκαετία και κατά την άποψή μου η υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρά τις αδυναμίες και τις αστοχίες που με θάρρος επισημάναμε, είναι επί της ουσίας σωστή επιλογή. Εξάλλου, την ίδια επιλογή κάνει η Γερμανία, κάνει η Ιταλία, κάνει η Πορτογαλία, κάνει η Τσεχία, κάνει η Πολωνία. Σε καμία περίπτωση, κατά την άποψή μου, κ. Κατρίνη, δεν θα πρέπει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και θα εξηγήσω το γιατί. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έτσι τουλάχιστον όπως προσδιορίζεται με σαφήνεια το έργο της, επιφορτισμένη με την εθνική ασφάλεια, πρέπει να στρέφει το βλέμμα της και τις επιχειρησιακές της δυνατότητες εκτός Ελλάδος. Σε κινδύνους οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Η εγχώρια έννομη τάξη είναι, πράγματι, αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη -και δη η αντιτρομοκρατική- έχει τη δυνατότητα να κάνει νόμιμες επισυνδέσεις. Και για να μην έχουμε και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις -γιατί άκουσα πολλές φορές αριθμούς οι οποίοι αναφέρονται οι οποίοι δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις, θα εξηγήσω το γιατί- πολύ περισσότερες παρακολουθήσεις κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η αρμόδια υπηρεσία από ό,τι κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι, επίσης, λάθος να συνάγεται από τους απολογισμούς της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που παρουσιάζουν έναν απόλυτο αριθμό νόμιμων επισυνδέσεων, ότι αυτό ισοδυναμεί με αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα. Διότι μπορεί κάποιος να έχει δύο ή τρία τηλέφωνα, να είναι σε επισύνδεση για ένα χρόνο. Αυτό, αν έχει τρία τηλέφωνα επί ένα χρόνο, επί δύο μήνες που ανανεώνεται η επισύνδεση, είναι 18 επισυνδέσεις. Εξάλλου, επί ημερών σας, κ. Τσίπρα, έγιναν 75.000 επισυνδέσεις συνολικά. Δεν αντιστοιχούν σε 75.000 πρόσωπα. Αυτά ως προς τα ζητήματα τα οποία άπτονται του πού πρέπει να βρίσκεται η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εάν έπρεπε να είναι κάπου, ενδεχομένως εκτός πρωθυπουργικού γραφείου, μόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορούσε να είναι. Όπως το ΜΙ6 στη Βρετανία -όπου υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας- υπάγεται στο Foreign Office. Έρχομαι τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε χωρίς νομίζω να μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο: ποιος είναι ο ορισμός της εθνικής ασφάλειας και ποια η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ προστασίας προσωπικών δεδομένων, ατομικών ελευθεριών και της έννοιας της εθνικής ασφάλειας, έτσι τουλάχιστον όπως την ορίζουμε εμείς. Έχουμε μία θεμελιώδη διαφορά: δεν θεωρούμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πρέπει να μετατραπεί σε μη κυβερνητική οργάνωση. Το λέμε ξεκάθαρα: είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρούς εξωτερικούς κινδύνους, πολλοί από αυτούς τους κινδύνους απαιτούν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να αναλάβει δράση στα πλαίσια των καθορισμένων διατάξεων του νόμου, που ακριβώς μόνο τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να κάνουν και να δρομολογούν τέτοιες δράσεις. Και θεωρούμε ότι η ισορροπία την οποία έχουμε πετύχει μεταξύ της προστασίας των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων αλλά και της δυνατότητας που δίνουμε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να μπορεί να κινείται και να χρησιμοποιεί το εργαλείο των νόμιμων συνακροάσεων, είναι ενδεδειγμένη και ισορροπημένη. Αν μη τι άλλο, θα σας έλεγα ότι η προσθήκη πρόσθετων δικλίδων πιο δύσκολη κάνει την διαδικασία από ό,τι ήταν πριν. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι αφαιρέσατε έναν εισαγγελέα το 2018 γιατί θέλατε η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη. Αυτή ήταν η αιτιολογία, η βασική. Άρα, αναγνωρίζουμε ότι η προσθήκη πρόσθετων δικλίδων εκ των πραγμάτων καθιστά τη διαδικασία πιο δύσκολη. Η δε εισαγωγή -για να μην έχουμε εδώ αμφιβολίες και αυταπάτες- ενός πολιτικού φίλτρου μεταφέρει, όντως, ένα μεγάλο βάρος ευθύνης στον Πρόεδρο της Βουλής. Αχρείαστη να είναι η περίπτωση όπου θα ζητηθεί η παρακολούθηση ενός αιρετού πολιτικού προσώπου, όμως αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να αποφανθεί πριν, το τονίζω, πριν από τους εισαγγελείς αν αυτή η απόφαση είναι ενδεδειγμένη. Θα χρειαστεί προφανώς να είναι πάρα πολύ σκληρά τεκμηριωμένη η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εικάζω -θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος της Βουλής με την ιδιότητά του αλλά και την ιδιότητα του βουλευτή- για να μπορέσει να συναινέσει σε μία τέτοια απόφαση η οποία τώρα γίνεται πιο δύσκολη. Και ναι, πρέπει να γίνει πιο δύσκολη, αλλά αυτό εκ των πραγμάτων έχει επιπτώσεις ως προς την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή, η λεπτή κόκκινη γραμμή πάνω στην οποία πρέπει να βαδίσουμε. Και θεωρούμε ότι το υφιστάμενο νομοσχέδιο ακολουθεί αυτή την ισορροπία, διορθώνει παθογένειες του παρελθόντος, χωρίς όμως -θα το ξαναπώ- να απονευρώνει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε τέτοιο βαθμό που να την καταστήσει de facto μη λειτουργική. Πρέπει να είστε, κ. Τσίπρα, πραγματικά σε πολύ μεγάλη απόγνωση ώστε το ισχυρότερο επιχείρημά σας να είναι: μηνύστε τους δημοσιογράφους οι οποίοι γράφουν αυτά. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι 19 χρόνια στη Βουλή. Δεν έχω κάνει ποτέ καμία μήνυση και καμία αγωγή σε δημοσιογράφο. Είναι προσωπική μου επιλογή. Έχω ακούσει πολλά. Αν έκανα μήνυση ή αγωγή, εκεί θα δείτε τι θα άκουγα. Θα μου λέγατε «το κράτος δικαίου, πώς είναι δυνατόν, καταδιώκετε τους δημοσιογράφους, η ισχύς του Πρωθυπουργού είναι τέτοια…». Μα είμαστε σοβαροί τώρα; Σε ποιον τα λέτε αυτά κ. Τσίπρα; Σε ποιον τα λέτε; Ούτε παιδιά της Γ’ γυμνασίου δεν τα πιστεύουν αυτά τα οποία λέτε. Άρα, μήνυση και αγωγή από εμένα σε δημοσιογράφο δεν πρόκειται να γίνει. Προσέξτε, όμως, εδώ έχει συμβεί το ανάποδο. Μου έκανε εμένα αγωγή ο κ. Βαξεβάνης. Ακούστε το, παρακαλώ. Μου έκανε αγωγή ο κ. Βαξεβάνης. Μου έκανε αγωγή διότι θίχτηκε, τα δημοκρατικά του αντανακλαστικά θίχτηκαν επειδή είπα την αλήθεια, την οποία επαναλαμβάνω και σήμερα και ας μου κάνει και δεύτερη αγωγή: ότι το 2016 στήθηκε ένα κανάλι, ένα δίκτυο καναλιών στην Ελλάδα και αποδεικνύεται, τουλάχιστον όσο μπορεί να το αποδείξει αυτό η αμερικανική Δικαιοσύνη, ότι 10 εκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν για να στηθεί αυτό το δίκτυο καναλιών, HellasNet. O κ. Βαξεβάνης ήταν ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος. Το ξαναλέω λοιπόν. Θέλει να μου ξανακάνει αγωγή; Και να μου κάνετε αγωγή και εσείς γιατί όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν στην παρουσίαση. Θα μου κάνετε και εσείς αγωγή; Θέλετε; Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Μία ερώτηση κάνω: πού πήγαν αυτά λεφτά; Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, κ. Τζανακόπουλε; Βρήκα πολύ ενδιαφέρον -αξίζει κανείς να δει το χρονισμό- πριν καλά-καλά αναφέρετε κ. Βαξεβάνη, κ. Τσίπρα, συγγνώμη. Γλώσσα λανθάνουσα, θα καταλάβετε γιατί. Πριν καλά-καλά αναφερθείτε σε αυτήν την «πειστική» επιχειρηματολογία ότι πρέπει να κάνω μήνυση και αγωγή στον κ. Βαξεβάνη, είχε ήδη κάνει tweet ο κ. Βαξεβάνης λέγοντας ότι πρέπει να του κάνω μήνυση και αγωγή. Μα καλά, αυτός σας γράφει τις ομιλίες; Ή τότε, αν το κάνει, τουλάχιστον συγκρατείστε τον να μην τουιτάρει πριν τα λέτε εσείς, αφήστε να περάσει λίγος παραπάνω χρόνος. Έρχομαι τώρα στο μείζον ζήτημα το οποίο θίξατε. «Γνώριζε, δεν γνώριζε, ναι, όχι, δεν ξέρω» ο Πρωθυπουργός για, προσέξτε, παρακολουθήσεις για τις οποίες δεν έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο ότι μπορεί να έγιναν ή να μην έγιναν. Θέλω να θυμίσω ότι στην περιβόητη λίστα του Predator, αν η λίστα αυτή είναι ακριβής -έχω κάθε λόγο να αμφισβητώ την ακρίβειά της γιατί δεν έχω δει κανένα στοιχείο από αυτόν ο οποίος δημοσιεύει τις λίστες αυτές- παρακολουθείτo τουλάχιστον πέντε στενοί μου συνεργάτες, η προσωπική μου γραμματέας και άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούσα σε καθημερινή βάση. Θα ήταν εύλογο να εικάσει κανείς ότι αν κάποιος πράγματι παρακολουθούσε αυτούς, εμένα ήθελε να παρακολουθεί, έτσι δεν είναι; Άρα, παρακολουθούσα εγώ τον εαυτό μου, αυτό μου λέτε. Παρακολουθούσα εγώ τη γραμματέα μου ή παρακολουθούσα εγώ, γιατί το είπατε κι αυτό: να πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Φλώρο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Με τον κ. Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια, είναι Αντιπρόεδρος του κόμματός μας, του συνομιλώ… (Ομιλία εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) …Προφανώς και όχι, λοιπόν τι είναι αυτά τα οποία λέτε; Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ Υπουργό της κυβέρνησης; Ντροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Δεν ντρέπεσαι λίγο; Ή ότι παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθείτo ο κ. Φλώρος; Δεν ντρέπεσαι λίγο; Δεν ντρέπεσαι λίγο; Να μάθω τι; Πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις; Πότε θα δώσει επιδόματα; Αυτά θα μάθαινα; Σκεφτείτε το λίγο. Αναφερθήκατε στον κ. Φλώρο. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιλέχθηκε από αυτήν την κυβέρνηση, είχε ήδη επιλεγεί από εσάς να γίνει Αρχηγός του Στρατού. Είναι ένας εξαιρετικός αξιωματικός ο οποίος τιμά το εθνόσημο. Μόνο και μόνο να διακινούνται άρθρα με υπονοούμενα ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να παρακολουθούσε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, δεν θέλω να το σχολιάσω. Αλλά ξέρω ότι κάποιοι στην άλλη πλευρά του Αιγαίου θα χαίρονται πολύ με αυτά τα οποία γράφονται. Θα χαίρονται πάρα πολύ. Κύριε Τσίπρα, θα σας ξαναδιαβάσω ακριβώς -γιατί ό,τι είπα στα τέλη Αυγούστου ισχύει στο ακέραιο- τι είπα τότε. Διαβάζω από τα πρακτικά της Βουλής. Δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε αυτά τα οποία λέω, αλλά εδώ κρίνω ότι είναι απαραίτητο. «Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση ή όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου. Άρα, θα πιστέψουν ή εσάς ή εμένα». Ισχύει στο ακέραιο. Συνεχίζω: «μπορείτε κ. Τσίπρα, να διαβεβαιώσετε σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι δεν ακούγατε κανέναν πολιτικό, κανέναν δημοσιογράφο, κανέναν επιχειρηματία; Εάν το διαβεβαιώσετε και το κάνετε θα έχετε παρανομήσει, διότι κανείς Πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιον ακούει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς. Κανείς Πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να γνωρίζει ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών». Σας ξαναρωτώ λοιπόν, επειδή εσείς μιλήσατε για ψέμα, ότι εάν συλληφθώ ψευδόμενος πρέπει να παραιτηθώ. Ε, τότε κάθε εβδομάδα θα παραιτούσασταν κ. Τσίπρα εσείς. Αλλά εν προκειμένω το πρώτο ψέμα το είπατε ήδη. Ο κ. Πιτσιόρλας παρακολουθείτο ή όχι; Το γνωρίζαμε ή όχι; Το γνωρίζατε ή όχι όταν είπατε ότι δεν παρακολουθείται κανείς; Το μάθατε εκ των υστέρων; Το γνωρίζατε ή όχι; Όταν σταθήκατε σε αυτό το βήμα και είπατε «δεν παρακολουθείται κανείς πολιτικός», α, βουλευτής. Άρα το γνωρίζατε για τον κ. Πιτσιόρλα. Εντάξει, μάλιστα. Πάλι εκνευρίζεστε. Γιατί χάνετε την ψυχραιμία σας; Σας ξαναρωτώ, λοιπόν. Άρα τι μας λέει ο κ. Τσίπρας: «Γνώριζα ότι παρακολουθείτο ο κ. Πιτσιόρλας, αλλά είπα ότι δεν παρακολουθείται κανείς βουλευτής για να θολώσω τα νερά». Αυτό μου λέτε, ε; Άρα ήσασταν τυπικά ακριβής αλλά για την παρακολούθηση του κ. Πιτσιόλα δεν μας είπατε τίποτα. Έπρεπε να βγει με κάποιο τρόπο, όπως βγήκε. Λοιπόν, εγώ σας απάντησα ευθέως στο ερώτημά σας. Τώρα σας ρωτώ εγώ, παρακαλώ: Κύριε Τσίπρα, επί ημερών σας είχαν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που να αφορούσαν πολιτικούς, δημοσιογράφους ή ανώτατους δικαστές; Σας ρωτώ. Εγώ σας απάντησα: δεν ξέρω και δεν πρέπει να ξέρω. Εσείς θα απαντήσετε; Εσείς θα απαντήσετε; Περιμένω την απάντησή σας. Γινόντουσαν; Εγώ απάντησα, περιμένω τη δική σας απάντηση. Έρχομαι τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά δεν περίμενα ότι -νόμιζα θα το προσπερνούσατε. Αναφέρομαι στους Ποινικούς Κώδικες. Αποτέλεσε, κ. Τσίπρα, ακούστε το, και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ακραίο σημείο διαπλοκής του ΣΥΡΙΖΑ και της ολιγαρχίας η ψήφιση του Ποινικού Κώδικα. Δεν το είπα εγώ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής. Α ναι, ε; Τώρα κουνάτε το χέρι σας; Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο δικός σας, έρχεται και σας κατηγορεί ότι φέρατε ένα Ποινικό Κώδικα με τον οποίο κάνατε, -να το ξαναθυμηθούμε, ανάμεσα σε πολλά άλλα τα οποία κάνατε- την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα, πλημμέλημα. Επαναλαμβάνω, να το ακούσουν. Και σας κατηγορεί ευθέως. Όχι ένας τυχαίος Υπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής σας. Δηλαδή, τι άλλη απόδειξη θέλετε επιτέλους; Τι άλλη απόδειξη θέλετε επιτέλους; Προσέξτε, όλα αυτά τον Μάρτιο πριν ψηφιστεί ο νέος Ποινικός Κώδικας. «Είχα σοβαρές διαφωνίες με μια σειρά από άρθρα του Ποινικού Κώδικα, αλλά και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα εκτίθετο η κυβέρνηση», ήθελε να σας προστατεύσει ο κ. Κοντονής. Θα εκτίθετο η κυβέρνηση, το λέει ο άνθρωπος, με τα νταραβέρια που κάνατε με την ολιγαρχία. Ήθελε να σας προστατεύσει. Θα μου εξηγήσετε, κ. Τσίπρα, θα το ξαναπώ να το ξανακούσουμε: το βράδυ των Ευρωεκλογών -έκανα λάθος, είχατε χάσει με 10 μονάδες όχι με 8 τις Ευρωεκλογές- βγαίνετε στην τηλεόραση και λέτε «προκηρύσσω εθνικές εκλογές και διαλύεται η Βουλή». Το είπατε ή όχι; Το είπατε. Και μετά κρατάτε τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα. Για να ψηφίσετε με τη διαδικασία του κατεπειγόντως έναν Ποινικό Κώδικα χιλίων σελίδων. Γιατί κ. Τσίπρα; Ποιους εξυπηρετήσατε με αυτή τη ρύθμιση; Γιατί; Καταλαβαίνω πως η συζήτηση δεν σας έχει πάει όπως την περιμένατε. Αλλά τέτοιο εκνευρισμό, πραγματικά, δεν τον έχω συναντήσει ξανά. Δεν πειράζει, θα τα ακούσετε ξανά, λοιπόν, αν δεν σας αρέσει μπορείτε να βγείτε από την αίθουσα. Τη δόξα του Πολάκη πολλοί εζήλεψαν στην Κοινοβουλευτική σας Ομάδα. Κύριε Τσίπρα, αναφερθήκατε για ακόμα μία φορά και χρησιμοποιήσατε τον όρο «συνταγματική εκτροπή». Να είστε πολύ προσεκτικός εσείς όταν μιλάτε για συνταγματική εκτροπή. Είστε ο άνθρωπος που διορίσατε Πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3:00 τα χαράματα και αφού αφυπηρέτησε την προσλάβατε για σύμβουλο. Είστε ο άνθρωπος που έκανε δημοψήφισμα μέσα σε μία εβδομάδα, έχοντας συντμήσει τις προθεσμίες που ορίζει το Σύνταγμα. Και εν πάση περιπτώσει είστε ο πολιτικός προϊστάμενος ο οποίος σήμερα έχει δύο Υπουργούς του, τον κ. Παπαγγελόπουλο και τον κ. Παππά -που τον βλέπω στο βάθος της αίθουσας- στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Άρα, θα συνιστούσα όταν κάνετε μαθήματα δημοκρατίας να είστε λίγο πιο προσεκτικός, τουλάχιστον προς τη δική μας παράταξη, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσατε, και επιτρέψτε μου να κλείσω με μία πιο γενική αναφορά, που έχει να κάνει και με αυτά τα οποία είπε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για «άθλιες πολιτικές που θέλουν άθλιες μεθόδους». Ξέρετε, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολλά επίθετα, αλλά αν έψαχνα να βρω μία δήλωση τελευταία η οποία να αποτυπώνει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, τον ορισμό της πολιτικής αθλιότητας, θα σας έλεγα ότι είναι η κουβέντα που είπατε στην Κοζάνη, «αν κλέψεις σπίτια γίνεσαι βουλευτής, αν κλέψεις 20 ευρώ δέχεσαι μια σφαίρα». Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με ένα τραγικό περιστατικό. Ένα τραγικό περιστατικό το οποίο οφείλει να διερευνήσει η Δικαιοσύνη και θα το κάνει, και η Αστυνομία η ίδια. Και μέχρι τότε θα συνιστούσα απ’ όλους προσοχή και όχι πάντως στοχοποίηση της Αστυνομίας συλλήβδην. Και σε καμία περίπτωση να φαντάζεστε ότι θα μπορείτε να επαναλάβετε όσα κάνατε -γιατί εσείς τα οργανώσατε- τον Δεκέμβριο του 2008. Αυτά τελείωσαν, τελείωσαν μια και καλή, αυτά ξεχάστε τα. Όταν με δική σας, δεν τα λέω εγώ η κα. Παπαρρήγα σας τα έλεγε τότε Η κα. Παπαρήγα σας τα έλεγε. Για να τελειώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, από το ένα σημείο στο οποίο τουλάχιστον φαίνεται να συμφωνούμε, να κλείσουμε με μια πιο θετική και ενωτική παρατήρηση: χαίρομαι, κ. Τσίπρα, που επαναλάβατε και σήμερα, το είπε και ο κ. Κατρίνης, ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη να διαλευκάνει αυτή την υπόθεση. Φαντάζομαι ότι αυτά είπατε και στον κ. Ντογιάκο όταν πήγατε να τον συναντήσετε και υποθέτω ότι αν έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετα στοιχεία για το ζήτημα αυτό, δεν θα διστάσετε να τα καταθέσετε στη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη, λοιπόν, θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει το τι έγινε στο παρελθόν. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο κ. Βαξεβάνης, ούτε κανείς άλλος ο οποίος δημοσιεύει λίστες και φωτογραφίζει ονόματα χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο. Και επειδή κάνατε και μια άλλη αναφορά, ότι η δημοσιογραφία οφείλει να ερευνά και μετά η Δικαιοσύνη να αποδεικνύει, την άκουσα αυτή τη θεωρία και από κάποιους δημοσιογράφους, «ότι δε βαριέσαι, το τεκμήριο της δημοσιογραφικής έρευνας είναι χαμηλότερο από αυτό του δικαστή. Ας πούμε και δυο κουβέντες στον αέρα βρε παιδί μου, δεν πειράζει. Και μετά ας τα ψάξει η Δικαιοσύνη». Αυτό εννοείτε; Αυτό εννοείτε; Να πετάξουμε τη λάσπη δηλαδή ως δημοσιογράφοι, επειδή κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα, να μην δίνουμε κανένα στοιχείο, αλλά αν η Δικαιοσύνη μετά από 3 ή 5 χρόνια αποφανθεί ότι δεν υπάρχει κάτι, ότι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, δεν βαριέσαι, ποιος θα το θυμάται; Κάτι σας θυμίζει. Κάτι σας θυμίζει αυτή η υπόθεση: Novartis νούμερο δύο. Τα ίδια κάνατε λοιπόν, δεν θα τα ξανακάνετε. Έχω και εγώ απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους εισαγγελείς -δεν τους γνωρίζω προσωπικά αλλά είμαι σίγουρος ότι κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους- να διαλευκάνουν αυτή την υπόθεση. Και να δούμε, τελικά, αν όλα όσα λέγονται και γράφονται είναι ακριβή. Στη Δικαιοσύνη θα λογοδοτήσουν όλοι εάν υπάρχουν ευθύνες, πολιτικά πιστεύω ότι οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους και θα μας αξιολογήσουν όλους με πολύ μεγάλη προσοχή για την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα». Πρωτολογία Τσίπρα: Αν όλοι είναι συκοφάντες αποχαρακτηρίστε το απόρρητο Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του με επίθεση κατά του πρωθυπουργού για την μέχρι τώρα στάση του στην υπόθεση των υποκλοπών καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη «θράσος και δειλία».Είπε συγκεκριμένα: «Το χαρακτηριστικό των ενόχων είναι το θράσος και η δειλία. Ο κ. Μητσοτάκης επί ενάμισι μήνα κρύφτηκε και απέφυγε να προσέλθει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αποδεικνύοντας τη δειλία. Σήμερα αποδεικνύει και το δεύτερο χαρακτηριστικό της ενοχής, το θράσος».Έκανε σύνδεση με τις τοποθετήσεις για το θέμα των πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά (χθες) λέγοντας: «Αυτό που σας βαραίνει πιο πολύ είναι ότι ακόμη και σημαίνοντα στελέχη της παράταξής σας οι δύο πρώην πρωθυπουργοί λένε ότι η επίκληση του απορρήτου επιβαρύνει την δημοκρατία και την παράταξή σας. Οι σταγόνες που δέχεστε δεν είναι από την βροχή αλλά από την παράταξή σας». Ομιλία στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ. [Β’ μέρος]Σας ζητώ, κ. Μητσοτάκη, να δεσμευτείτε ενώπιον του ελληνικού λαού ότι, αν αποδειχθεί ότι ψεύδεστε, θα παραιτηθείτε αμέσως Αν όλοι είναι συκοφάντες και εσείς αθώος, ιδού η Ρόδος, κ. Μητσοτάκη: -Αποχαρακτηρίστε τώρα το απόρρητο για να μπορέσουν να μιλήσουν όσοι το επικαλέστηκαν στην εξεταστική επιτροπή. -Συνδράμετε το έργο της ΑΔΑΕ ώστε να μάθουμε αν υπήρξαν διατάξεις για την παρακολούθηση προσώπων. -Δώστε στη δημοσιότητα τα ονόματα των αστυνομικών υπαλλήλων που είχαν αποσπαστεί από το γραφείο σας για να χειρίζονται το παράνομο λογισμικό για λογαριασμό της ΕΥΠ. -Ψηφίστε σήμερα τροπολογία που να επαναφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης των προσώπων που έχουν τεθεί σε παρακολούθηση τώρα, όχι μετά από τρία χρόνια. Σας ζητώ να δεσμευτείτε ενώπιον του ελληνικού λαού ότι, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ψεύδεστε, θα αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα παραιτηθείτε, δε θα μείνετε ούτε μία μέρα στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας μετά από τέτοια εκτροπή. Ζητώ το αυτονόητο.Posted by Alexis Tsipras on Thursday, December 8, 2022 Ακολούθως έθεσε μία σειρά ερωτήματα στον πρωθυπουργό: «Ποιος αποφάσισε με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση να πάρει στην ευθύνη του πρωθυπουργικού γραφείου την ΕΥΠ; Ποιος διόρισε επικεφαλής κάποιον που δε πληρούσε τα τυπικά, σύμφωνα με το νόμο, προσόντα; Ποιος αποφάσισε να φέρει προς ψήφιση διάταξη που απαγόρευσε στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, να ενημερώνει όσους έπεσαν θύματα παρακολούθησης; Ποιος αποφάσισε να μην κληθούν στην εξεταστική επιτροπή κρίσιμα πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών; Ποιος παρεμπόδισε την ΑΔΑΕ στον έλεγχο, τον οποίο οφείλει να ασκεί στην ΕΥΠ, που οδήγησε τον κ. Ράμμο να κάνει λόγο για τείχος σιωπής και για άρνηση συνεργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών; Ποιος επικαλέστηκε το απόρρητο για να αδρανοποιήσει στην πράξη την ίδια την εξεταστική επιτροπή; Ποιος αρνείται να δώσει τα έξι ονόματα των αστυνομικών υπαλλήλων, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα το Βήμα μάλιστα, τα οποία είχαν αποσπαστεί στο ΚΕΤΥΑΚ για να χειρίζονται το Predator για λογαριασμό της ΕΥΠ; Ποιος; Κάποιος τρίτος; Εσείς τα αποφασίσατε όλα αυτά». Πρωτολογία Μητσοτάκη: Τα 7 σημεία του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ Ο πρωθυπουργός, κατά την πρωτολογία του, έκανε λόγο για μια «γενναία θεσμική απάντηση» ενώ παράλληλα απηύθυνε μια σειρά ερωτημάτων για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ και της αφαίρεσης του δεύτερου εισαγγελέα όσον αφορά την έγκριση των νόμιμων επισυνδέσεων. Ο πρωθυπουργός διεμήνυσε, δε, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα τις κερδίσουμε». Όπως σημείωσε «το πλαίσιο μυστικών υπηρεσιών στην χώρα μας θεσμοθετήθηκε το 1994 τότε μόλις ένας στους 200 είχαν κινητό τηλέφωνο ενώ οι υπολογιστές μικρές δυνατότητες είχαν. Ο όρος κυβερνοασφάλεια παντελώς άγνωστός. Έκτοτε η πολιτεία επέδειξε μηδενικά αντανακλαστικά. Σήμερα οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να καλυφθεί με ξεπερασμένες πρακτικές». Εξήγησε, δε, ότι «ορίζουμε το πεδίο εντός του οποίου οφείλουν να κινούνται όλοι, τόσο οι κρατικές υπηρεσίες όσο και οι ιδιώτες. Κοινή βάση θα πρέπει να αποτελέσει και μια ακόμα παραδοχή. Καμία αλλαγή δεν πρέπει να εμποδίσει την εθνική αποστολή κρίσιμων βραχιόνων του κράτους όπως η ΕΥΠ ή αντιτρομοκρατική. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κάποιο ουδέτερο σημείο. Γειτονεύει με κινδύνους και αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως μεταναστευτικό. Η ενεργή εθνική ασφάλειας πρέπει να είναι διαρκής και μόνιμη προτεραιότητα». Οι επτά τομές του νομοσχεδίου O πρωθυπουργός παρουσίασε τις 7 τομές που καθιστούν την χώρα πρωτοπόρα στην Ευρώπη με διατάξεις όπως η καθολική απαγόρευση χρήσης και εμπορίας κακόβουλων λογισμικών. 1) Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του διοικητή της ΕΥΠ; Ο διοικητής θα μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός και οι υποδιοικητές περιορίζονται σε δύο και θα είναι δημόσιοι λειτουργοί. Κατά συνέπεια ούτε δημοσιογράφοι ούτε ιδιώτες μάνατζερ θα μπορούν να είναι διοικητές της ΕΥΠ. Το ακούσατε καλά κ. Τσίπρα; Ούτε δημοσιογράφοι. Παράλληλά συστήνεται ακαδημία πληροφορίών και αντικατασκοπίας. Και δημιουργείται μονάδα εσωτερικού ελέγχου της ΕΥΠ 2) Γίνεται πιο αυστηρός ο προσδιορισμός έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Λόγος εθνικής ασφάλειας που θα δικαιολογεί νόμιμη συνακρόαση θα είναι αυτός που συνδέεται με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της χώρας. 3) Τίθενται επάλληλα φίλτρα ελέγχου σε κάθε νόμιμη άρση του απορρήτου. Θα μπορούν να την ζητούν μόνο ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική και όχι άλλες δημόσιες αρχές. Το αίτημα θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια την ανάγκη άρσης και θα εγκρίνεται από δύο εισαγγελείς. Όταν η άρση αφορά αιρετά πρόσωπα η έγκριση θα απαιτεί την έγκριση του τρίτου πολιτειακού άρχοντα δηλαδή του Προέδρου Βουλής 4) Η ενημέρωση μετά την παρέλευση τριετίας και μετά από έγκριση τριμελούς επιτροπής. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεγαλύτερα διαστήματα που πρέπει να περάσουν για να υπάρξει ενημέρωση. Λάβαμε υπόψη μια σειρά από σχόλια που ζητούσαν να αφαιρέσουμε από αυτή την τριμελή επιτροπή τον διοικητή της ΕΥΠ. Το δεχτήκαμε και προσθέσαμε έναν εισαγγελέα ώστε η απόφαση να λαμβάνεται από πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με το αρχικό αίτημα αρσης απορρήτου. 5) Δημιουργία πρωτοκόλλου ώστε να ορίζεται ρητά πότε καταστρέφονται τα αρχεία. Αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι την μεγάλη δημοκρατική ευαισθησία που εγείρει το θέμα όμως θα πρέπει να συνοδεύεται και από εθνική ευαισθησία καθώς η δημοσιοποίηση τέτοιων ζητημάτων δεν μπορεί να γίνεται ανεύθυνα και επιπόλαια 6) Απαγόρευση χρήσης κακόβουλων λογισμικών από ιδιώτη. Η χρήση θα συνιστά πλέον κακούργημα και θα επιφέρει έως 10 έτη κάθειρξη. Μόνο το κράτος θα έχει την δυνατότητα απόκτησης τέτοιων λογισμικών και μόνο μετά από έγκριση ανώτατου δικαστηρίου. Είμαστε το πρώτο κράτος που θεσμοθετεί αυστηρό πλαίσιο για κακόβουλα λογισμικά. 7) Μονάδα κυβερνοασφάλειας «Όλα τα στοιχεία υπάρχουν και ο κ. Ντογιάκος θα τα ερευνήσει» «Είπατε κ. Τσίπρα επι λέξει «το παράνομο predator που λειτουργούσε στο γραφείο σας». Είστε ψεύτης. Ουδέποτε το ελληνικό κράτος προμηθεύτηκε τέτοιο λογισμικό και πάντως ουδέποτε υπήρξα αποδέκτης τέτοιας πληροφορίας πλην του επισήμου καναλιού της ΕΥΠ. Δεν μπορείτε να λέτε ότι λειτορυγούσε το Predator στο γραφείο μου. Εχετε στοιχεία; Πάρτε το λόγο να απαντήσετε. Δεν ντρέπεστε να λέτε τέτοια πράγματα ότι άκουγα εγώ τον Χατζηδάκη. Αν εσείς γνωρίζετε ότι ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ, από που το ξέρετε; Προσκομίσατε στοιχεία στον κ. Ντογιάκο; Ο μόνος για τον οποίο δεν ισχύει απόρρητο είναι ο κ. Ντογιάκος. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν και ο κ. Ντογιάκος μπορεί να ψάξει και να ερευνήσει. Αρα ως προς τι όλοι αυτοί οι ακτιβισμοί; Η Δικαιοσύνη δεν είναι θέατρο. Θα ερευνήσει και αν εντοπίσει στοιχεία θα πάρει τις αποφάσεις. Δεν θα επιτρέψω αυτή τη διαδικασία να μετατραπεί σε θέατρο παραλόγου. Μας είπατε ότι δεν παίζετε με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν παίζετε εσείς; Όταν εργαλειοποιείτε μια πληροφορία που δεν έχετε καμία απόδειξη; Εσείς θα το αποδείξετε κ. Τσίπρα. Με καλείτε να κάνω μηνύσεις. Εγώ κ. Τσίπρα δεν κάνω μηνύσεις. Εσείς αν κρίνετε ότι θίγεστε από όσα λέει ό τέως υπουργός Δικαιοσύνης αυτά τα λένε εκτός από Κοντονή η κα Κωνσταντοπούλου και ο Παρασκευόπουλος. Ε, λοιπόν κάντε μήνυση στον κ. Κοντονή» ανέφερε στην τριτολογία του ο πρωθυπουργός. Ειδήσεις σήμερα: Γερμανία: Από γραφικοί συνωμοσιολόγοι, επικίνδυνοι τρομοκράτες – Τα σχέδια των «Πολιτών του Ράιχ» Δίκη για το Μάτι: «Λιώνανε τα πόδια του παιδιού μου και δεν υπήρχε κανείς, καιγόμασταν μόνοι μας» Η Σελίν Ντιόν με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε την ανίατη ασθένεια από την οποία πάσχει

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )