Βουλή: Σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα για τις παρακολουθήσεις Ο πρωθυπουργός θα τονίσει πως η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή συνδράμει την έρευνα της Δικαιοσύνης Σφοδρή αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων αναμένεται να διεξαχθεί στην Βουλή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος άρσης απορρήτου των επικοινωνιών και το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στην ανάγκη θεσμικής προσέγγισης του θέματος υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στην λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών της χώρας χωρίς όμως να υπονομευτεί το κρίσιμο επιχειρησιακό τους έργο. Παράλληλα, αναμένεται να απορρίψει τις κατηγορίες που του προσάπτει η αντιπολίτευση και να χαρακτηρίσει μυθεύματα όσα γράφονται περί χρήσης του λογισμικού Predator από την ΕΥΠ. Ο πρωθυπουργός θα τονίσει πως η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή συνδράμει την έρευνα της Δικαιοσύνης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση ενώ παράλληλα οχυρώνει θεσμικά την Πολιτεία και το πολιτικό σύστημα με τις ρυθμίσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την ΕΥΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα κατηγορήσει την αξιωματική αντιπολίτευση για απόπειρα καλλιέργειας ακραίου τοξικού κλίματος, με λάσπη και συκοφαντίες που υπονομεύουν ακόμα και την εθνική ασφάλεια της χώρας. Από την άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επιτεθεί προσωπικά στον πρωθυπουργό και να καταγγείλει κυβερνητικό μηχανισμό παράνομων παρακολουθήσεων που πλήττει τον πυρήνα της Δημοκρατίας και της εθνικής ασφάλειας. Να σημειωθεί ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια ξεκινά στις 9 το πρωί ενώ όπως φάνηκε από την διαδικασία που προηγήθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή υπέρ των προωθούμενων διατάξεων ψηφίζουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ενώ καταψηφίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδήσεις σήμερα F-16 – Επιμένει ο Μενέντεζ μετά τους τουρκικούς πανηγυρισμούς: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των μαχητικών Κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από μασέρ – «Έβαζε τα χέρια μέσα στο εσώρουχό μου» κατέθεσε η 23χρονη Άνοιξε ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero – Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο Καλατράβα BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 14:34 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 19:15 07.12.2022, 19:17 07.12.2022, 16:12

