Βουλή: Το «ξέσπασμα» Μητσοτάκη και οι κατηγορίες Τσίπρα – Υψηλοί τόνοι για την ΕΥΠ

Σε μία αντιπαράθεση, δίχως να κατατεθούν στοιχεία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή και η ένταση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στη συζήτηση για το νομοσχέδιο της ΕΥΠ. Όπως εκτιμάται στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο πρωθυπουργός πήγε στη Βουλή προκειμένου να αναλύσει το νέο θεσμικό πλαίσιο, που καθιστά τη χώρα πρωτοπόρα στην Ευρώπη με βασικό ζητούμενο την εναρμόνιση εθνικής ασφαλείας και ατομικών δικαιωμάτων. Από την άλλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάται πως επέλεξε τον δρόμο των καταγγελιών, χωρίς στοιχεία και επί της ουσίας προτάσεις. Ο πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις του σταχυολόγησε τις σημαντικότερες προβλέψεις του νομοσχεδίου. Παράλληλα απηύθυνε ερωτήματα στον ΣΥΡΙΖΑ -δίχως να λάβει απαντήσεις- για την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα λίγες ημέρες πριν τις κάλπες του 2019, ισχυριζόμενος παράλληλα πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τον δεύτερο εισαγγελέα της ΕΥΠ καθώς ο τελευταίος αρνούνταν τα συνεχόμενα αιτήματα επισυνδέσεων από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ. Μίλησε δε για ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης και της πραγματικής έκτασής της σε βάθος χρόνου από την Δικαιοσύνη στην οποία εξέφρασε την εμπιστοσύνη του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε επανειλημμένα τον κ. Τσίπρα για το αν επί των ημερών του είχαν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ που αφορούσαν πολιτικούς, δημοσιογράφους ή ανώτατους δικαστές, χωρίς να λάβει απάντηση, όπως εκτιμάται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Άλλωστε, παρότι εκείνος είχε διαβεβαιώσει τη Βουλή ότι δεν γίνονταν και προέκυψε μετά ότι παρακολουθείτο ο κ. Πιτσιόρλας. Από πλευράς του ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε κατά του πρωθυπουργού για την μέχρι τώρα στάση του στην υπόθεση των υποκλοπών καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη «θράσος και δειλία», χωρίς ωστόσο να καταθέσει νέα στοιχεία. Όπως είπε: «Ο κ. Μητσοτάκης επί ενάμισι μήνα κρύφτηκε και απέφυγε να προσέλθει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αποδεικνύοντας τη δειλία. Σήμερα αποδεικνύει και το δεύτερο χαρακτηριστικό της ενοχής, το θράσος». «Υπήρξε διάταξη που αφορά τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπήρχε διάταξη για τους υπουργούς σας; Αφήστε τα γελάκια, με την εθνική ασφάλεια δεν παίζουμε. Πάμε αύριο το πρωί. Επειδή αντιλαμβάνομαι. Ο θεσμικός κατήφορος δεν έχει τέλος. Ανησυχώ για το τι θα σκεφτείτε. Είχαμε διαπράξει τέτοια πράγματα στην ΕΥΠ και εσείς 3,5 χρόνια δεν τα βρήκατε; Τα στοιχεία είναι σε πέντε μεριές και κανείς εξ ημών δεν επικαλείται το απόρρητο», είπε ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα ο πρωθυπουργός απάντησε με κάθετο τρόπο προς τον κ. Τσίπρα και τις κατηγορίες που αυτός εξαπέλυσε στη Βουλή ότι παρακολουθούσε υπουργούς και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. «Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ Υπουργό της κυβέρνησης; Ντροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Δεν ντρέπεσαι λίγο; Ή ότι παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθείτo ο κ. Φλώρος; Δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε χαρακτηριστικά. «Με ρωτάτε αν γνώριζα για τις παρακολουθήσεις. Στην περιβόητη λίστα του Predator, αν είναι αληθινή, παρακολουθείτο 5 στενοί μου συνεργάτες, η προσωπική μου γραμματέας. Αν ήθελα κάποιος να παρακολουθεί, τότε μάλλον εμένα ήθελε να παρακολουθήσει. Με τον κ. Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Τι είναι αυτά που λέτε. Προφανώς και όχι. Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι εγώ παρακολουθούσα υπουργό της κυβέρνησής μου; Ντροπή σας. Δεν ντρέπεσαι λίγο να τα λες αυτά (σ.σ. αναφέρετε στον Τζανακόπουλο που φωνάζει όρθιος). Ότι έγώ παρακολουθούσα ή γνώριζα ότι παρακολουθούσαν τοι αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων; Να μάθω τι ; Πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις; Πότε θα δώσει επιδόματα; Είστε σε παραληρηματική κατάσταση κ. Τζανακόπουλε, δείτε το αυτό. Με τον κ. Φλώρο έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι εξαιρετικός αξιωματικός που τιμά το εθνόσημο. Μόνο και μόνο να διακινούνται άρθρα που υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθούσε τον Α ΓΕΕΘΑ δεν θέλω να σχολιάσω. Γνωρίζω ότι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου κάποιοι χαίρονται» ήταν η αποστροφή του πρωθυπουργού. Όσο για την επιμονή του κ. Τσίπρα στην ερώτηση για το ποιοι παρακολουθούνται από την ΕΥΠ, η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν: «Σας απάντησα: δεν ξέρω και δεν πρέπει να ξέρω. Εσείς θα απαντήσετε; Περιμένω την απάντησή σας». Από την άλλη ο κ. Τσίπρας αναπαρήγαγε όσα έχουν γραφτεί σε μερίδα του Τύπου χωρίς ωστόσο να κατατεθεί κάποιο στοιχείο επαναλαμβάνοντας «κάντε μήνυση», όταν ο πρωθυπουργός δεν έχει κάνει μήνυση ποτέ σε δημοσιογράφο, όπως ο ίδιος είπε. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «πήγατε στον κ. Ντογιάκο. Προσκομίσατε στοιχεία; Ο κ.Ντογιάκος, επειδή είπατε να πάμε μαζί και διάφορους άλλους ακτιβισμούς, που αντιστοιχούν σε θέατρο γυμνασίου, είναι ο μόνος για τον οποίον δεν ισχύει απόρρητο. Η Δικαιοσύνη θα ψάξει και θα αναζητήσει στοιχεία πραγματικά». Σε άλλο σημείο της αντιπαράθεσης, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα λέγοντάς του «είστε ψεύτης. Έχω πει πολλές φορές ότι ουδέποτε το Ελληνικό Κράτος προμηθεύτηκε τέτοιο λογισμικό», όταν προηγουμένως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «το παράνομο λογισμικό Predator που λειτουργούσε στο γραφείο σας». Τέλος, μόνο ως «κακοστημένη παράσταση» εκτιμά η κυβερνώσα παράταξη πως μπορεί να χαρακτηριστεί η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να διακόψει την ομιλία του ζητώντας από τον κ. Μητσοτάκη να τοποθετηθεί για να κλείσει εν συνεχεία αυτός τον κύκλο της συζήτησης.

