Βουλευτής του ΚΚΕ κέρασε μακαρόν με σφυροδρέπανο στη γιορτή του! O βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης επέλεξε ένα πρωτότυπο κέρασμα για την ονομαστική του εορτή Με ένα ιδιαίτερο κέρασμα στους συναδέλφους του βουλευτές γιόρτασε την ονομαστική του εορτή ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης. Την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, έφερε, λευκά μακαρόν, τα οποία είχαν επάνω ένα μαύρο σφυροδρέπανο. Το θέμα ανέδειξε με χιούμορ ο Διονύσης Χατζηδάκης, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών της ΝΔ, ο οποίος ευχήθηκε στον εορτάζοντα γράφοντας χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Ο συνάδελφος Βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης πρόσφερε γλυκά για την ονομαστική του εορτή. Του ευχήθηκα χρόνια πολλά συμπληρώνοντας, «Το σφυροδρέπανο δεν επηρεάζει τη σκέψη μου και τις πεποιθήσεις μου, ελπίζω να μην επηρεάσει το στομάχι μου». BEST OF NETWORK 08.12.2022, 10:57 08.12.2022, 07:00 08.12.2022, 09:18 08.12.2022, 09:33 08.12.2022, 09:32 07.12.2022, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )