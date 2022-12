Ελληνοτουρκικά: «Εκρηκτικό» το κλίμα με απόφαση κογκρέσου για F-16 και διάβημα της Λιβύης «Φρένο» από Μενέντεζ στους πανηγυρισμούς της Τουρκίας για την «απόσυρση των όρων πώλησης F-16» – Ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ δεν συνιστά νίκη για την Τουρκία, ξεκαθαρίζει Παναγιώτης Σαββίδης 08.12.2022, 07:40 «Φρένο» στους «πανηγυρισμούς» της Τουρκίας για την πώληση αμερικανικών F-16, βάζει ο γερουσιαστής και πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο αμυντικός προϋπολογισμός δεν συνιστά νίκη για την Τουρκία. «Πρόκειται μόνο για ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στη Γερουσία όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων. Θα το ξαναπώ. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων δεν θα εγκρίνω τα F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει τις παραβιάσεις στην περιοχή» σχολίασε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Μενέντεζ. Προηγήθηκαν πανηγυρικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και ΜΜΕ για το τελικό κείμενο του νόμου που εγκρίθηκε στο κογκρέσο για την εθνική άμυνα των ΗΠΑ (NDAA), που θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία και δεν υπάρχουν όροι για την πώληση F-16 στην Τουρκία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη» το γεγονός πως δεν υπάρχει κανένα αρνητικό στοιχείο για την Άγκυρα στο τελικό κείμενο που θα τεθεί σε ψηφοφορία. «Αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτός ο νόμος πρέπει να εγκριθεί. Πρέπει να αγοράσουμε F-16 και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων πρέπει να ολοκληρωθεί ως διαδικασία. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν έχει νόημα να τα αγοράσουμε αν υπάρχουν όροι» δήλωσε. Όπως έγινε γνωστό στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, τέθηκε -μεταξύ άλλων- και το θέμα της «άνευ όρων ολοκλήρωσης» της διαδικασίας έγκρισης του αιτήματος προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16 από το κογκρέσο. Στο ίδιο κλίμα τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ τονίζουν πως οι όροι για την πώληση των F-16 στην Τουρκία αποσύρθηκαν, κάτι που αποτελεί «ήττα» για την Ελλάδα και το ελληνοαμερικανικό λόμπι. Κογκρέσο για υπερπτήσεις Τουρκίας: Δεν θα πρέπει να γίνονται Να σημειωθεί ωστόσο πως η Άγκυρα παραβλέπει το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε του αμερικανικό κογκρέσο κατά τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά, με τα όσα αναφέρονται στο συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού, που θεωρείται μια δήλωση νομοθετικής πρόθεσης προς την κυβέρνηση Μπάιντεν, «Πιστεύουμε ότι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις σε εναέριους χώρους άλλων νατοϊκών συμμάχων», σημειώνουν οι Αμερικανοί νομοθέτες στο συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο του NDAA. «Γέφυρες» σε όλους, πλην Ελλάδας Την ίδια ώρα που η ένταση με την Αθήνα χτυπάει … «κόκκινο» η Άγκυρα φαίνεται πως επιλέγει να προχωρήσει σε επίλυση προβλημάτων της με χώρες που στο παρελθόν ήρθε σε ρήξη, όχι όμως με την Ελλάδα. Με δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, μίλησε ευθέως για επιθυμία της χώρας του να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα με Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμριτά, Ισραήλ και Αίγυπτο χωρίς όμως να συμπεριλάβει την Ελλάδα. «Ας ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα με τις χώρες που έχουμε προβλήματα, ας ανοίξουμε τις πόρτες επικοινωνίας και ας αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας, χωρίς συγκρούσεις με τους γείτονες» δήλωσε, «εγκαινιάζοντας» ένα νέο δόγμα στην τουρκική εξωτερική πολιτική, που όπως φαίνεται δεν συμπεριλαμβάνεται η χώρα μας. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει μονόδρομος, αλλά … σκαμπανεβάσματα. Η επίσημη αυτή αλλαγή έχει άμεση σχέση και με τις κρίσιμες Προεδρικές Εκλογές του 2022 που κρίνεται το μέλλον του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Διαμαρτυρία Τρίπολης και απάντηση της Αθήνας «Δάκτυλος» της Τουρκίας εκτιμάται πως κρύβεται πίσω από την αντίδραση της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύης, με το επιθετικό διάβημα διαμαρτυρίας κατά της Ελλάδας για τις έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης από την αμερικανική Exxon Mobil. Το λιβυκό Υπ. Εξωτερικών κατηγόρησε την Ελλάδα πως: «ενεργεί με ζήλο για την εκμετάλλευση της λιβυκής κρίσης και επιβάλει τετελεσμένα σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των ελληνολιβυκών θαλασσίων συνόρων, συνάπτοντας συμβόλαια για εξεύρεση υδρογονανθράκων σε αμφισβητούμενη μεταξύ μας περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης». Στην ίδια ανακοίνωση, που θυμίζει έντονα σχετικά κείμενα που έχει εκδώσει η Τουρκία κατά της χώρας μας, η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης προειδοποιεί την Ελλάδα για επιπτώσεις τονίζοντας πως: «θα υπερασπιστεί τα θαλάσσια σύνορά και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με όλα τα εφικτά νομικά και διπλωματικά μέσα». Η αναφορά αυτή εκτιμάται πως ίσως η Τρίπολη ζητήσει από την Άγκυρα να υπερασπιστεί τμήματα του παράνομου τουρκο-λιβυκού συμφώνου, που ευθέως αμφισβητούν Ελλάδα και Αίγυπτος. Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, που υπενθύμισε στην Τρίπολη πως: «Σε αντίθεση με όσους συνάπτουν παράνομα και ανυπόστατα «μνημόνια» που αγνοούν και καταστρατηγούν βασικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Κάτι το οποίο άλλωστε έχει πράξει και στις οριοθετήσεις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία. Υποχρέωση της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης είναι να οδηγήσει, άμεσα, τη χώρα σε εκλογές». Στην δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, επεσήμανε πως η Ελλάδας προσβλέπει να συνεργαστεί «σε πνεύμα ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού και πάντα στο πλαίσιο των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας με μια εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία θα έχει τη νομιμοποίηση και την αρμοδιότητα να συνάπτει έγκυρες Διεθνείς Συμφωνίες, σύμφωνα και με τον Οδικό Χάρτη του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) του 2020» δήλωσε. Ειδήσεις σήμερα Πώς σχολίασαν τα social media το στριπτίζ του Γρηγοριάδη εν μέσω τηλεδιάσκεψης Το tweet που σόκαρε – Δείχνει τη Ζιζέλ στο κρεβάτι με πρώην συμπαίκτη του Μπρέιντι; Μπαράζ καταστροφών από τους Ρομά – Κλειστή η περιφερειακή Αιγάλεω, αλλαγές στα λεωφορεία Παναγιώτης Σαββίδης 08.12.2022, 07:40 BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 08.12.2022, 07:23 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 19:15 07.12.2022, 19:17 07.12.2022, 16:12

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )