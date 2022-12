Η έγκαιρη ανίχνευση καρδιαγγειακών νοσημάτων μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Στο πώς μπορούμε να μειώσουμε τους πρόωρους θανάτους που προκαλούνται από καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη και πως μπορούν να προληφθούν, αναμένεται να απαντήσουν οι ειδικοί στις 12 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλες μέσω της πρωτοβουλίας EU Healthier Together.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Στην ΕΕ, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν επί του παρόντος με καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD) και το ποσοστό θνησιμότητας είναι αδυσώπητα υψηλό. Τα άτομα με διαβήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και βλέπουν ακόμη και το προσδόκιμο ζωής τους να μειώνεται δραστικά κατά 10-14 χρόνια.

Δυστυχώς, εκτιμάται ότι πάνω από 1 στους 3 ενήλικες ζουν με αδιάγνωστο διαβήτη και δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία, ενώ το 20-40% των καρδιακών προσβολών συμβαίνουν σε άτομα που δεν είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με καρδιαγγειακή νόσο.

Συνολικά, η καρδιαγγειακή νόσος ευθύνεται για περίπου το 20% όλων των πρόωρων θανάτων (πριν από την ηλικία των 65 ετών) στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει περίπου το ~16% των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ, ή 200 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η έγκαιρη αναγνώριση και η καλύτερη διαχείριση είναι ένα βασικό βήμα για τον μετριασμό των παραγόντων κινδύνου, τη μείωση του κινδύνου επιπλοκών όπως τα καρδιακά επεισόδια και την αντιμετώπιση του φόρτου της νόσου μακροπρόθεσμα.

Με βάση τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία EU Healthier Together, η εκδήλωση που θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου, στοχεύει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για συζητήσεις μεταξύ ενδιαφερομένων μερών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, για να διερευνηθούν τρόποι βελτίωσης της έγκαιρης ανίχνευσης καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη, προκειμένου να μειωθούν οι πρόωροι και αποτρέψιμοι θάνατοι.

Μερικοί από τους ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι:

Host: Jakub Dvořáček, Czech Deputy Minister of Health

Prof. Milo Táborsky, First Vice-President, Czech Society of Cardiology

Prof. Ales Linhart, President of the Czech Society of Cardiology

Prof. Francesco Cosentino, Advocacy Chair, European Society of Cardiology

Ondrej Knotek, Member of the European Parliament (CZ, Renew Europe)

Prof. Chantal Mathieu, Chair of the European Diabetes Forum

Marianne Takki, Unit B4 DG SANTE, European Commission

Birgit Beger, CEO, European Heart Network.