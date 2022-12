Καραμανλής: Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των διοδίων Θα πάμε σε μία διαδικασία όπου σιγά-σιγά θα δείτε να μπαίνουν χιλιομετρικές χρεώσεις, σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών σχετικά με τα διόδια Στη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των διοδίων προχώρησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24. «Θα πάμε σε μία διαδικασία όπου σιγά-σιγά θα δείτε να μπαίνουν χιλιομετρικές χρεώσεις» είπε επίσης. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στη λελογισμένη μείωση των διοδίων στην Αττική Οδό, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2024. Ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι καθώς πρόκειται για περιφερειακό δρόμο δεν μπορεί να υπάρξει αναλογική χρέωση. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις διοδίων στις εθνικές οδούς. «Επειδή διαβάζω διάφορα περί αυξήσεων που έρχονται με τον πληθωρισμό, η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει αύξηση διοδίων», τόνισε ο υπουργός. «Όπως έχει γίνει παραδείγματος χάρη στην Πελοπόννησο, έτσι και στις υπόλοιπες παραχωρήσεις, θα πάμε σε μία διαδικασία όπου σιγά-σιγά θα δείτε να μπαίνουν χιλιομετρικές χρεώσεις. Αυτό είναι το δίκαιο. Αυτό συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης», πρόσθεσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις για το διαγωνισμό για τα ηλεκτρονικά διόδια. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στα λεγόμενα έργα Αττικής, τα οποία θα συμβάλλουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου, και συγκεκριμένα στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης και την υπογειοποίηση της Ηλιουπόλεως, η οποία θα διασφαλίσει την πρόσβαση από και προς το Ελληνικό. «Δεν ανακοινώνουμε τίποτα χωρίς χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση», υπογράμμισε ο Κώστας Καραμανλής. Αναφέρθηκε επίσης στα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. «Βλέπετε παντού εργοτάξια. Όπου πάτε στην Αθήνα, βλέπετε εργοτάξια» επισήμανε. Σημείωσε ότι αν και στα Εξάρχεια υπήρξε μία αναστάτωση, η υπόθεση πήγε στο ΣτΕ και έχει λήξει. «Και εγώ προσωπικά επειδή μένω στο κέντρο της Αθήνας, σέβομαι απόλυτα τους πολίτες, που τους δημιουργεί αναστάτωση ένα εργοτάξιο», επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναφερόμενος στην προσπάθεια τα εργοτάξια του Μετρό να είναι όσο πιο πράσινα και φιλικά προς την καθημερινότητα της πόλης. Ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δίνει κίνητρα ώστε να «πρασινίσει» ο στόλος των ταξί και των λεωφορείων. «Σε λίγους μήνες θα δείτε “πράσινα” λεωφορεία στους δρόμους», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι πρέπει και οι Δήμοι να χωροθετήσουν ταχύτατα χώρους φόρτισης ηλεκτρονικών ΙΧ, αλλά και να δοθούν κίνητρα, όπως δωρεάν στάθμευση. Ειδήσεις σήμερα «Εκρηκτικό» κλίμα στα ελληνοτουρκικά με την απόφαση Kογκρέσου για F-16 και το διάβημα της Λιβύης Βίντεο: Χελώνα παλεύει με καρχαρία μεσοπέλαγα και τον νικάει Σοκαριστικό βίντεο: 28χρονη πέθανε ξαφνικά ενώ έκανε γυμναστική BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 07:00 08.12.2022, 12:00 08.12.2022, 09:33 08.12.2022, 09:32 07.12.2022, 12:00

