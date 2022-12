Κατρίνης: Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία παρακρατικών μηχανισμών «Η Ελλάδα με αυτή την κυβέρνηση, μοιάζει όλο και λιγότερο με κοινοβουλευτική δημοκρατία δυτικού τύπου» σχολίασε ο ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για το νομοσχέδιο των παρακολουθήσεων «Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ΕΥΠ, κινείται στη λογική της συγκάλυψης και της αναδρομικής νομιμοποίησης των αυθαιρεσιών του παρακρατικού μηχανισμού που είχε στηθεί» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Κατρίνης αφού για πρώτη φορά, μετά από 18 χρόνια, αφαιρείται από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, η αρμοδιότητα και η ευθύνη να ενημερώνει αυτόν που παρακολουθείται, αν από την παρακολούθηση δεν έχει προκύψει κάτι επιβαρυντικό. Όπως είπε «πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που νομιμοποιεί την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία. Η άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας θα γίνεται χωρίς αιτιολόγηση από ένα και μόνο πρόσωπο, κανείς δεν θα μπορεί να μάθει ή να ελέγξει, για ποιους ακριβώς λόγους ο εισαγγελέας επιτρέπει στην ΕΥΠ να τον παρακολουθεί». Επισήμανε ότι σε οποιαδήποτε άλλη δυτική κοινοβουλευτική δημοκρατία, το σκάνδαλο των υποκλοπών θα είχε οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «Η Ελλάδα όμως, με αυτή την κυβέρνηση, μοιάζει όλο και λιγότερο με κοινοβουλευτική δημοκρατία δυτικού τύπου». Ο κ. Κατρίνης κάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις για όσα είπε στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, λέγοντας: «Μιλήσατε για κέντρα παρακολουθήσεων που υπάρχουν στη χώρα, σαν να μην είστε εσείς ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Μιλήσατε για επιχειρηματικά συμφέροντα, που θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν τη λειτουργία της. Αλήθεια, ποια είναι αυτά τα κέντρα κύριε Μητσοτάκη; Γιατί δεν τα κατονομάζετε; Μήπως γιατί είναι τα ίδια κέντρα που σας στήριξαν; Ήταν αυτή μια τηλεοπτική συνέντευξη ενός υπεύθυνου πρωθυπουργού ή μήπως ένας δίαυλος για ανταλλαγή μηνυμάτων με εξωθεσμικούς παράγοντες; Ανταλλαγή μηνυμάτων που μάλλον θυμίζουν ένα άλλο πλαίσιο, εκτός πολιτικής». Ο Μιχάλης Κατρίνης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει εμπόρους και μεσάζοντες του παράνομου λογισμικού στο απυρόβλητο, προστατεύοντας τους με πρωτοφανή και προκλητικό τρόπο. Αναρωτήθηκε μάλιστα πότε η Δικαιοσύνη θα καλέσει τους κ.κ. Λαβράνο, Μπίτζιο, Κίλιαν αλλά και τους κ.κ. Δημητριάδη και Κοντολέοντα. «Η χώρα, με αυτές τις πρακτικές γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Ζούμε ξανά τις ημέρες της διακυβέρνησης του πατρός Μητσοτάκη. Η υπόθεση δεν έκλεισε, παραμένει και θα συνεχίσει να παραμείνει ανοιχτή μέχρι την αποκάλυψη της αλήθειας. Και το ΠΑΣΟΚ θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, θα αγωνιστεί για την αποκάλυψη της αλήθειας» ανέφερε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεσμεύεται για ένα ισχυρό πλαίσιο που δεν θα επιτρέψει ποτέ πια την επανάληψη τέτοιων πρακτικών. Παράλληλα αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνουν: – Την επαναφορά της ΕΥΠ στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. – Την πλήρη αιτιολόγηση της άρσης του απορρήτου στη σχετική εισαγγελική διάταξη ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά της – Την αναδρομική κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους παρακολουθούμενους – Την τελική απόφαση για παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας να λαμβάνει τριμελές δικαστικό συμβούλιο εφετών, απόφαση που θα γνωστοποιείται με πλήρη στοιχεία στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. «Όσο και αν ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή του ΠΑΣΟΚ θα είναι η αυτόνομη πορεία. Η δημοκρατία, η διαφάνεια. Πάνω σε αυτές τις αρχές στηρίζεται το κράτος δικαίου που θα εγγυηθεί τις ίσες ευκαιρίες και την ευημερία των πολιτών». Ειδήσεις σήμερα: Νέοι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» Eντελώς αθώος o αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά, λέει ο Αλέξης Κούγιας Δίκη για Μάτι: Φωτογραφίες των θυμάτων στα έδρανα του Εφετείου από τους συγγενείς τους BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 16:52 08.12.2022, 16:27 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 14:21 08.12.2022, 14:43

