Κιβωτός του Κόσμου: Σήμερα ανοίγει η θυρίδα της μητέρας του πατέρα Αντωνίου στην Χίο «Ήξερα για τη θυρίδα στο όνομά μου» δήλωσε εχθές η ηλικιωμένη γυναίκα – Αυξάνονται οι καταγγελίες για τα «μαρτύρια» που υφίσταντο παιδιά στις δομές Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι έρευνες των Αρχών στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου καθώς τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κάνουν «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης και τις τραπεζικές καταθέσεις των πρώην στελεχών. Σήμερα, στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας αναμένεται να μεταβούν στην Χίο προκειμένου να ανοίξουν μια τραπεζική θυρίδα, η οποία φέρεται να ανήκει στη μητέρα του Πατέρα Αντωνίου. Οι ελεγκτές, μάλιστα, έχουν καταθέσει αίτημα προς την Τράπεζα να σφραγίσει τη θυρίδα ώστε η διαχειρίστρια να μην έχει πρόσβαση σε αυτή. Η συγκεκριμένη θυρίδα διαπιστώθηκε πρόσφατα πως ανήκει στη μητέρα του ιδρυτή της Κιβωτού και, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ανέγγιχτη εδώ και αρκετούς μήνες. Οι Αρχές εκτιμούν πως στη θυρίδα ενδεχομένως να κρύβεται ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο να μην φαίνεται στις κινήσεις της απερχόμενης διοίκησης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-covrkll0imkp) Την ίδια ώρα, η μητέρα του πατέρα Αντωνίου σπάει τη σιωπή της και μιλά για πρώτη φορά για τη θυρίδα που βρέθηκε στο όνομά της, καθώς και για τα 60.000 ευρώ στον τραπεζικό της λογαριασμό. «Το ήξερα ότι έχω θυρίδα στην τράπεζα. Η θυρίδα δεν θυμάμαι τι έχει… έχει κάτι…», δήλωσε στον Alpha για τη θυρίδα στην τράπεζα της Χίου ενώ για το λογαριασμό με τις 60.000 ευρώ σχολιάσε: «Αυτά τα είχαμε πάει για τα παιδιά, ρωτήστε τον πάτερ. Το ήξερα ότι αυτά τα λεφτά ήταν στο όνομά μου, το ήξερα… Του μπαμπά… Του άντρα μου… Τα είχαμε πάρει και τα μοιράσαμε στα παιδιά μας…». Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν και τα χρυσαφικά που εντόπισε η Οικονομική Αστυνομία στο διαμέρισμα του πατέρα Αντωνίου και της Σταματίας Γεωργαντή, στον τελευταίο όροφο της δομής επί της οδού Σαρπηδώνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα ήταν κρυμμένα σε ένα μεγάλο σακίδιο και το βάρος τους υπολογίζεται σε 15 κιλά. BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 07.12.2022, 14:34 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 19:15 07.12.2022, 19:17 07.12.2022, 16:12

