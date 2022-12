Κουτσούμπας: Με αυτό το νομοσχέδιο νομιμοποιείτε το «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων»

«Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου άσχετο, με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και με τον σοκαριστικό εν ψυχρώ πυροβολισμό στο κεφάλι ενός 16χρονου, επειδή προέβη στο “στυγερό έγκλημα” να μην πληρώσει 20 ευρώ σε ένα βενζινάδικο», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ και τα κακόβουλα λογισμικά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ. Και συνέχισε επισημαίνοντας πως: «Φτάσαμε στο σημείο η φτώχεια, η ανέχεια, η κοινωνική περιθωριοποίηση να θεωρούνται εγκλήματα που επισύρουν μάλιστα και ποινή εκτέλεσης από έναν -πως να τον ονομάσεις, “κτήνος”;- που μάλιστα φοράει στολή “προστασίας του πολίτη”. Ε, κύριε Θεοδωρικάκο; Ο πυρήνας τόσο του νομοσχεδίου όσο και της αστυνομικής, κρατικής βίας κι αυθαιρεσίας είναι ουσιαστικά ο ίδιος. Είναι η ένταση της καταστολής, είναι η αντιμετώπιση του εχθρού-λαού, είναι το ίδιο το σάπιο διεφθαρμένο αστικό κράτος, που γίνεται ολοένα πιο εχθρικό, πιο αντιδραστικό, πιο εγκληματικό σε όλα τα επίπεδα απέναντι στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Αυτή είναι η μήτρα όλων των αποκρουστικών προσώπων της καταστολής, και των παρακολουθήσεων, και του αυταρχισμού. Και του κράτους – διαρρήκτη που μπουκάρει στα σπίτια φτωχών ανθρώπων για να τα βγάλει στο σφυρί. Και των φαινομένων αστυνομικής βίας κι αυθαιρεσίας, που αυξάνονται. Δεν είναι ούτε η κακιά στιγμή που λέει η κυβέρνηση, ούτε οι ανεκπαίδευτοι αστυνομικοί που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ακριβώς αντίθετο! Είναι η εκπαίδευση στην καταστολή, είναι η καλλιέργεια απ’ αυτή την εκπαίδευση του μίσους απέναντι στον λαό και σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, είναι η περιβόητη “κανονικότητα” της βίας του κράτους των λίγων σε βάρος των πολλών. Όλα αυτά είναι που πολλαπλασιάζουν τις “κακές στιγμές” διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις. Από τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και τον Ζακ Κωστόπουλο, μέχρι τα επανειλημμένα περιστατικά με πυροβολισμούς συγκεκριμένης αστυνομικής ομάδας σε βάρος Ρομά. Είναι τελικά το ίδιο κράτος, που από τη μία στέλνει έναν μικροπαραβάτη να χαροπαλεύει και από την άλλη κλείνει τα μάτια μπροστά στον θάνατο ενός μικρού παιδιού στο σχολείο, επειδή το ίδιο είναι απών από την “αυτονομία” της σχολικής μονάδας, όπως θρασύτατα δήλωσε ο πρωθυπουργός. Θα το πούμε για μια ακόμη φορά. Καμία ανοχή δεν πρέπει να υπάρξει στην κρατική βία, καμία συγκάλυψη. Αντί η ΕΛΑΣ και το Υπουργείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πουν έστω την αλήθεια και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και οι εντολείς τους, έχουμε την ΕΛΑΣ να λέει χονδροειδή ψέματα με ανακοινώσεις της, οι οποίες διαψεύδονται από τα γεγονότα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενισχύει τις δυνατότητες του κράτους να παρακολουθεί, να καταστέλλει αλλά και να χειραγωγεί τον λαό, ώστε να δέχεται αδιαμαρτύρητα την καταπάτηση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του και την αντιπολίτευση ότι υπερασπίζεται «αυτό που υπηρετεί το νομοσχέδιο της ΝΔ. Δηλαδή, να διαμορφωθεί ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό οπλοστάσιο μαζικής και προληπτικής κρατικής παρακολούθησης». Επίσης τόνισε πως: «Δεν υποτιμάμε την ανάγκη και δικαστικής διερεύνησης των ζητημάτων, όμως λέμε ξεκάθαρα, ότι δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε αυτή τη δικαιοσύνη. Αντίθετα με ό,τι λέτε εσείς. Και αυτό δεν αφορά τόσο τα πρόσωπα – που βεβαίως είναι τα πρόσωπα που επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί κανένας σας δεν τόλμησε να στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ έτσι ώστε να μην διορίζεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά η δική μας έλλειψη εμπιστοσύνης, αφορά κυρίως σε αυτήν ακριβώς τη νομιμότητα μέσα στην οποία λειτουργεί, ερευνά και τελικά αποφασίζει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτή τη νομιμότητα που και η ίδια η δικαιοσύνη, με τις αποφάσεις της στηρίζει και θωρακίζει περαιτέρω». Συνεχίζοντας ο κ. Κουτσούμπας είπε: «Τι είναι λοιπόν, αυτή η περίφημη “εθνική ασφάλεια”, που επιτρέπει μαζικές παρακολουθήσεις, υποκλοπές, αθρόες παραβιάσεις δικαιωμάτων και ελευθεριών; Είναι η ασφάλεια, η προστασία των βασικών συμφερόντων του άπληστου κεφαλαίου και της δικτατορίας του κράτους του, στο σφοδρό αλληλοφάγωμα, του ανταγωνισμού με άλλα μονοπώλια, κράτη, “συμμαχίες”. Είναι η εμπλοκή στις λυκοφιλίες και τους επικίνδυνους – ακόμα και πολεμικούς – σχεδιασμούς σας με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και την εξυπηρέτηση έτσι και των δικών τους συμφερόντων, τα οποία είναι εχθρικά και ανταγωνιστικά με τα συμφέροντα των λαών τους και πρωτίστως του δικού μας λαού. Είναι η μετατροπή της χώρας μας σε ένα ΑμερικανοΝΑΤΟϊκό ορμητήριο, γεμάτη ξένες στρατιωτικές βάσεις, δηλαδή η μετατροπή της πατρίδας μας, του λαού μας σε στόχο “αντιποίνων”! Όλα αυτά που οδηγούν ακόμα και σε παζάρεμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, σε κινδύνους και θυσίες για τον λαό μας και τους άλλους λαούς. Όπως λοιπόν και αν την ορίσετε αυτή την “εθνική ασφάλεια”, ακόμα και αν την αφήνατε ως τελείως αόριστη νομική έννοια, όπως ήταν επί δεκαετίες, είναι εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα και δικαιώματα. Γιατί η ίδια η ταξική βάση της ερμηνείας της από εσάς, είναι –από χέρι- εχθρικά διακείμενη προς την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της χώρας μας. Γιατί, μόνο ανασφάλεια επιφυλάσσει στον λαό μας. Δεν αφορά μόνο κάποιον “εξωτερικό εχθρό”. Αφορά σταθερά τον “εχθρό λαό”! Δεν είναι καθόλου «τυχαίο» ούτε “συγκυριακό”, ότι ιστορικά, σε όλες τις περιπτώσεις, έχει αξιοποιηθεί ως αιχμή του δόρατος ενάντια στον λαό, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια σε όσους εκφράζουν εντελώς διαφορετική από την επικρατούσα εκάστοτε αστική άποψη. Όσο και αν ορισμένοι εδώ μέσα, προσπαθείτε να μας πείσετε για το αντίθετο». Ακολούθως σχολίασε πως: «Με αυτό το νομοσχέδιο νομιμοποιείτε το “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”! Διατηρείτε και ενισχύετε το υπάρχον αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, την απαράδεκτη “κανονικότητα” που διαμορφώθηκε με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Παραμένουν και ενισχύονται οι διατάξεις, που επιτρέπουν τις μαζικές, χωρικές άρσεις απορρήτου, δηλαδή με μία διάταξη να παρακολουθούνται ολόκληρες περιοχές και πόλεις! Παραμένουν οι τελείως αναιτιολόγητες παρακολουθήσεις. Παραμένει η δυνατότητα, με επίκληση της εθνικής ασφάλειας, οι υποκλοπές να συνεχίζονται επ’ αόριστο, να μη σταματούν δηλαδή ποτέ! Μάλιστα, τις άρσεις απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας τις “συγκεντρώνετε” στα χέρια της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής». Συνεχίζοντας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ανέφερε πως: «Ο συνολικά αντιλαϊκός χαρακτήρας όλου αυτού του πλαισίου δεν κρύβεται, όσο κουρνιαχτό κι αν σηκώσετε, περιορίζοντας τη συζήτηση, μόνο σε ορισμένες από τις απαράδεκτες ρυθμίσεις του. Για παράδειγμα, γίνεται πολύς λόγος για τη «δεύτερη υπογραφή» εισαγγελέα. Αλλά κουβέντα όμως, ότι αυτή θα μπαίνει κάτω από ένα απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο και έτσι θα το “επισφραγίζει”, απλά θα το νομιμοποιεί. Πολύς λόγος γίνεται αντίστοιχα, για τη δυνατότητα ενημέρωσης του παρακολουθούμενου. Τι είδους “προστασία” είναι αυτή και πώς ακριβώς λειτουργεί, σύμφωνα με το νομοσχέδιο; Ακούστε να γελάσετε: Εάν ο παρακολουθούμενος «μαντέψει» ότι τον παρακολουθούν, εάν ζητήσει να ενημερωθεί και εάν αυτό γίνει δεκτό, ξέρετε, τι ενημέρωση λαμβάνει; Ότι ναι, “παρακολουθήθηκε για X χρονικό διάστημα”! Χωρίς να μάθει, δηλαδή, ποτέ το γιατί, για ποιους λόγους. Επομένως, τι άλλο είναι αυτού του είδους οι εγγυήσεις σας, εκτός από "φύλλα συκής"; Τα οποία κρατάτε μπροστά σας, για να κρύβετε αυτό το αίσχος των μαζικών παρακολουθήσεων»; Τέλος, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε πως:

