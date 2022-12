Κυριάκος Μητσοτάκης: Γενναία θεσμική απάντηση το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις – Δείτε live

Λεπτό προς λεπτό τα βασικά σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού Δεσμεύσαστε την δικαιοσύνη σε ένα ελαστικό πλαίσιο ποινών για όσους εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις. Ποιους επιθυμούσατε να ξεπλύνετε; Ο κ. Τσίπρας μας λέει ότι εμείς κάναμε παρακολουθήσεις και από την υπερβολική καλοσύνη 5 ημέρες πριν τις εκλογές ψηφίσατε την αλλαγή για να ξεπλύνετε εμάς και όχι εσάς Θα μας εξηγήσετε γιατί λίγες ημέρες πριν τις εκλογές γιατί αλλάξατε τον Ποινικό Κώδικα για να γίνει πλημμέλλημα το αδίκημα της υποκλοπής; Γιατί αποποινικοποιήθηκε το έστω υπό όρους πλημμέλλημα κατοχής κατασκοπευτικών λογισμικών; Ποιους αθωώνατε ετεροχρονισμένα; Κάποια στιγμή κ. Τσίπρα θα απολογηθείτε γι’ αυτόν τον ποινικό κώδικα. Πόσες αμαρτίες ξεπλύνατε με αυτόν τον ποινικό κώδικα; Τι άλλο θα δούμε; Τότε, το 2018, υπήρχε ένας εισαγγελέας ο κ. Λιόγας ο οποίος αρνείτο τα σωρηδόν αιτήματα επισυνδέσεων από τον κ. Ρουμπάτη. Έστελνε σωρηδόν ερωτήματα ο κ. Ρουμπάτης, υπήρχε δεύτερος εισαγγελέας και τον βγάλατε. Και τώρα μας κουνάτε το δάχτυλο. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και θα βγάλει άκρη στον λαβύρινθο της λάσπης. Ο εθνικός συκοφάντης σκέφτεται πώς θα πετύχει τον απώτερο στόχο του την εγκυρότητα των εκλογών. Δικαιώνονται όσοι υποστήριζαν ότι ο κ. Τσίπρας θα αναζητήσει δικαιολογία για την ήττα του σε λίγους μήνες από τώρα. Να γιατί επιμένω ότι αναγκαιότητα της χώρας όσο ποτέ άλλοτε είναι η σταθερότητα και η συνέπεια Δεν θα δεχθούμε μαθήματα στο θέμα αυτό από αυτούς που διαφώνισαν με όλες τις αμυντικές συμφωνίες. Από αυτούς που είπαν όχι στα Rafale και τις φρεγάτες Όταν όλοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια με το καλάθι και άλλες πρωτοβουλίες στήνετε το δικό σας καλάθι της αθλιότητας. Εμπλέκετε και τις ένοπλες δυνάμεις και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Είναι το τελευταίο σκαλί στην αθλίότητα. Το κομματικό συμφέρον σταματά εκεί που ξεκινά το πατριωτικό καθήκον. Στο πεδίο αυτό δεν θα σας επιτρέψουμε να κάνετε κανένα παιχνίδι. Θα πρέπει να είστε εσείς που θα θέλατε τα αντιπολιτευτικά τερτίπια να γίνονται θέμα στον τουρκικό τύπο – Εβομαδιαίο θρίλερ αθλιότητας τα δημοσιεύματα χωρίς ποτέ να δημοσιεύεται κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς. Το βάρος της απόδειξης το έχει αυτός που κατηγορείται και όχι αυτός που κατηγορεί. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από αυτούς που έστησαν την σκευωρία της Νοβαρτις. Δεν είχατε ποτέ το θάρρος να ζητήσετε συγγνώμη από όσους κρεμάσατε στα καγκελα – Η φιλελεύθερη δημοκρατία οφείλεται να αμύνεται – Οι εθνικές απειλές παίρνουν συχνά τη μορφή ασσύμετρων επιθέσεων στο μαλακό υπογάστριο της κοινωνίας. Για παράδειγμα αποτελεί ή δεν αποτελεί υπό προϋποθέσεις απειλή η συστηματική διοχέτευση ψευδών ειδήσεων από ξένα κέντρα; Θυμηθείτε την εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021. Δεν κινδυνεύει η σταθερότητα μιας χώρας από μετανασευτικές ροές ή από άλλες παγίδες με στόχο τη διάβρωση της σταθερότητας από το εξωτερικό; – Έβδομη τομή: ενώνουμε όλες τις διάσπαρτες υπηρεσίες και την ευθύνη γι’ αυτό θα έχει μόνιμη επιτροπή στο υπουργείο Δικαιοσύνης. – Και η εμπορία και η κατοχή επανέρχεται στον Ποινικό Κώδικα από τον οποίο εξοβελίστηκε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Μόνο το κράτος θα μπορεί να προμηθεύεται τέτοια λογισμικά αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις -Έκτη τομή: Απαγορεύεται πλήρως η χρήση κακόβουλου λογισμικού από ιδιώτη. Η λειτουργία θα συνιστά κακούργημα και θα επιφέρει έως 10 έτη κάθειρξη – Πέμπτη τομή: Τα αρχεία θα διαγράφονται 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αλλά ο φάκελος αιτιολογίας θα διατηρείται για 10 χρόνια και μετά θα συντάσσεται έκθεση με το περιεχόμενου του αρχείου και την αιτιολογία -Όλα τα αρχεία θα ψηφιοποιούνται και αν υπάρχει διαφωνία θα γίνεται δεκτή η πλειοψηφία του τριμελούς οργάνου – Τέταρτη τομή: Η ενημέρωση όποιου βρίσκεται σε νόμιμη παρακολούθηση θα γίνεται μετά από 3 έτη και αυτό θα κρίνεται από τον πρόεδρο της επιτροπής απορήττου τηλεπικοινωνιών, τον διοικήτη της ΕΥΠ και τον εισαγγελέα – Τρίτη τομή: Επάλληλα φίλτρα ελέγχου για νόμιμη συνακρόαση. Θα μπορούν να την ζητούν μόνο ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Το αίτημα θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια την αιτία της άρσης και θα πρέπει να συμφωνούν δύο εισαγγελείς. Για πολιτικό πρόσωπο θα πρέπει να υπάρχει και έγκριση του τρίτου πολιτειακού παράγοντα του Προέδρου της Βουλής – Τομή δεύτερη: γίνεται πιο σφιχτός ο προσδιορισμός της έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Σκόπιμα το Σύνταγμα την αφήνει ανοιχτή. Λόγος εθνικής ασφάλειας που να δικαιολογεί νόμιμη συνακρόαση θα είναι αυτός που συνδέεται με θέμα κυβερνοασφάλειας και εθνικής ασφάλειας – η ΕΥΠ αποκτά μονάδα εσωτερικού ελέγχου ως μια πρόσθετη ασπίδα σε κρούσματα παραβατικότητας – Πρώτη τομή: τα χαρακτηριστικά του διοικητή της ΕΥΠ. Από εδώ και στο εξής θα μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός και υποδιοικητές περιορίζονται σε δύο και θα είναι δημόσιοι λειτουργοί. Κατά συνέπεια ούτε δημοσιογράφοι ούτε ιδιώτες μάνατζερ κ. Τσίπρα δεν μπορούν να ηγηθούν της ΕΥΠ – Επτά οι τομές με το νομοσχέδιο με κορυφαία την καθολική απαγόρευση εμπορίας και λειτουργίας κακόβουλων λογισμικών – Η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι συνεχής και μόνιμη προτεραιότητα – Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα σε κάποιο ουδέτερο σημείο του κόσμου, γειτονεύει με πολλούς κινδύνους, είναι στο κέντρο πολύπλευρων προκλήσεων όπως το μεταναστευτικό και η θέση μας στον χάρτη απαιτεί συνεχή εγρήγορση – Καμία αλλαγή δεν μπορεί να εμποδίζει την αποστολή κρίσιμων βραχιώνων του κράτους όπως η ΕΥΠ ή η Αντιτρομοκρατίκη – Αίρει δυσλειτουργίες που αναδείχθηκαν με την υπόθεση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ – Η σημερινή έκρηξη της τεχνολογίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με εργαλεία από το παρελθόν – Γενναία θεσμική απάντηση το νομοσχέδιο – Στα τέλη του Αυγούστου είχαμε αναγγείλει ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για το θέμα αφού είχε αντικατασταθεί η ηγεσία της ΕΥΠ και είχε καθιερωθεί διπλός δικαστικός έλεγχος στις νόμιμες επισυνδέσεις Η ομιλία του πρωθυπουργού Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του υπενθυμίζοντας ότι «στα τέλη Αυγούστου είχα προαναγγείλει ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μυστικών υπηρεσιών και του απορρήτου επικοινωνιών. Εϊχε αντικατασταθεί ήδη η ηγεσία ΕΥΠ και είχε επανέλθει ο 2ος εισαγγελέας. Με το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται η δέσμευσή μας». «Ζητούμενο είναι νέα ισορροπία που χωρίς να απονευρώνει την ΕΥΠ δεν θα αμφισβητεί τα δικαιώματα των πολιτών παρά μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο και με τεκμηριωμένες διαδικασίες» Όπως σημείωσε «το πλαίσιο μυστικών υπηρεσιών στην χώρα μας θεσμοθετήθηκε το 1994 τότε μόλις ένας στους 200 είχαν κινητό τηλέφωνο ενώ οι υπολογιστές μικρές δυνατότητες είχαν. Ο όρος κυβερνοασφάλεια παντελώς άγνωστός. Εκ τότε η πολιτεία επέδειξε μηδενικά αντανακλαστικά. Σήμερα οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να καλυφθεί με ξεπερασμένες πρακτικές». Εξήγησε, δε, ότι «ορίζουμε το πεδίο εντός του οποίου οφείλουν να κινούνται όλοι, τόσο οι κρατικές υπηρεσίες όσο και οι ιδιώτες. Κοινή βάση θα πρέπει να αποτελέσει και μια ακόμα παραδοχή. Καμία αλλαγή δεν πρέπει να εμποδίσει την εθνική αποστολή κρίσιμων βραχιόνων του κράτους όπως ΕΥΠ ή αντιτρομοκρατική. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κάποιο ουδέτερο σημείο. Γειτονεύει με κινδύνους και αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως μεταναστευτικό. Η ενεργή εθνική ασφάλειας πρέπει να είναι διαρκής και μόνιμη προτεραιότητα». Ειδήσεις σήμερα: Άδωνις Γεωργιάδης για το καλάθι του Άγιου Βασίλη: Δεν θα είναι τσουρούτικο, θα έχει μεγάλη χαρά Μουντιάλ 2022, Λουίς Ενρίκε: «Θέμα ημερών η απομάκρυνση του», αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ Δίκη για Μάτι: Φωτογραφίες των θυμάτων στα έδρανα του Εφετείου από τους συγγενείς τους

