«Λίγοι μήνες» μας χωρίζουν από τις εκλογές, είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή Έμμεση απάντηση στα σενάρια για κάλπες μέσα στον χειμώνα από τον πρωθυπουργό «Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολομέλεια της Βουλής τονίζοντας παράλληλα ότι εως την προσφυγή στις κάλπες θα μεσολαβήσουν «λίγοι μήνες», κάτι που εκτιμάται ως μία έμμεση απάντηση στα σενάρια για εκλογές μέσα στον χειμώνα. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που επιχειρεί να εξορθολογήσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να εγκαταλείψει την προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος τοξικότητας σημειώνοντας πως οι θεωρίες συνωμοσίας και τα μυθεύματα για τις παρακολουθήσεις δεν θα διασώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Λίγοι μήνες μας χωρίζουν από τις κάλπες. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε το κλίμα με άλλη τοξικότητα. Ξέρω ότι δεν απευθύνομαι σε ευήκοα ώτα . Όμως θα συνεχίσω να αναζητώ τον διάλογο για τα κρίσιμα ζητήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει: «Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά κ. Τσίπρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι θεωρίες συνομωσίας θα σας διασώσουν την επόμενη ημέρα». Από την πλευρά του ο κ. Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως «στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα και όποιος έχει ασελγήσει στις αξίες και το σώμα της πολύ σύντομα θα λογοδοτήσει» ενώ υποστήριξε απευθυνόμενος στην πλειοψηφία πως «κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι η ελληνική κοινωνία θα ανεχθεί την εκτροπή. Διαβάζετε αυτά που θέλετε από τις μετρήσεις ή αυτά που σας σερβίρουν. Δεν έχετε καταλάβει τη βαθιά δημοκρατική συνείδηση που δε μας χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε με αίμα».

