Μήνυμα ενότητας στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου η εκδήλωση Σαμαρά Κατάμεστο το Παλλάς – «Παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις πρώην πρωθυπουργοί και σύσσωμη η κυβέρνηση -Στο ακροατήριο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος Γιώργος Ευγενίδης 08.12.2022, 06:35 Οι προηγούμενες εβδομάδες είχαν πυκνές διεργασίες στο εσωκομματικό στερέωμα της ΝΔ και τα αποκαλυπτήρια του ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς» ήταν ένα σημαντικό ορόσημο. Η ομιλία του ίδιου του κ. Σαμαρά, ο οποίος πάντα έχει αιχμές στον λόγο του, αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως μετά την αναθέρμανση της σχέσης του με τον Κώστα Καραμανλή. Την ίδια ώρα, παρών θα ήταν και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και όλες οι «φυλές» της ΝΔ, σε μια περίοδο αναταράξεων μετά την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Σαμαράς μπορεί, λοιπόν, να έκανε μια πολιτικά αιχμηρή ομιλία με έμφαση τα θέματα που αναφέρεται παγίως, έστειλε, όμως, και ένα καθαρό μήνυμα ενότητας στην κατακλείδα της ομιλίας του. «Είμαστε η παράταξη που δίνει το παρόν σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών, ενωμένη! Και εν όψει εκλογών, όποτε κι αν γίνουν. Και ανεξάρτητα από τις εκλογές…», είπε, αποσπώντας το παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο ίδιος, άλλωστε, όπως είχε από την Κυριακή γράψει το «ΘΕΜΑ», έλεγε στους συνομιλητές του ότι η ταυτόχρονη παρουσία Μητσοτάκη και Καραμανλή στην ομιλία του ήταν εχέγγυα ενότητας. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, παράλληλα, ο κ. Σαμαράς στήριξε τις μείζονες επιλογές της κυβέρνησης, ιδίως στις κινήσεις ενίσχυσης της γεωπολιτικής ισχύος της χώρας, αλλά και του ρόλου που η Ελλάδα διαδραματίζει στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Ειδικά στα ενεργειακά, μάλιστα, συνέδεσε τις έρευνες που δρομολογεί η κυβέρνηση σήμερα για κοιτάσματα αερίου με τις ενέργειες που είχαν γίνει επί ημερών της κυβέρνησης του και υπουργίας Γιάννη Μανιάτη. Όλες αυτές οι αναφορές διόλου απαρατήρητες δεν πέρασαν από το Μέγαρο Μαξίμου, με ανώτερες κυβερνητικές πηγές να εκτιμούν μετά την ομιλία του κ. Σαμαρά ότι αυτή συντελεί στη γαλάζια ενότητα. Όπως παρατηρούσε, δε, και έμπειρος βουλευτής σε πηγαδάκι στο «Παλλάς», είναι κρίσιμο να υπάρχει και μια φωνή που απευθύνεται στο δεξιότερο ακροατήριο της ΝΔ που παραμένει ένα κόμμα της Κεντροδεξιάς. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του κ. Μητσοτάκη ήταν ένα μήνυμα από μόνη της, ενώ ο κ. Σαμαράς δεν έχει καμία διάθεση να παίξει το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο για άλλη μια φορά αρνήθηκε να κατονομάσει στην ομιλία του. Η αναφορά στις υποκλοπές Διόλου απαρατήρητη, πάντως, δεν πέρασε η αναφορά του κ. Σαμαρά για την υπόθεση των υποκλοπών, για την οποία αναμενόταν η τοποθέτησή του, από τη στιγμή που το όνομα του περιελήφθη στις επίμαχες λίστες του Predator. «Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω, ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο. Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο, αναμφίβολα, για αντί-δημοκρατική εκτροπή! Και γι’ αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και κυρίως, χωρίς να δίνουμε την εντύπωση ότι το «απόρρητο» είναι μια βολική δικαιολογία. Η παράταξή μας θεμελίωσε την Δημοκρατία στην Ελλάδα! Τέτοια φαινόμενα δεν τα ανέχεται. Κι αυτό έχει σχέση με το ποιοι είμαστε, τι εκπροσωπούμε και που θέλουμε να πάμε τον τόπο.Έχει σχέση με την ίδια την ταυτότητά μας!», υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς, προκαλώντας συζητήσεις στα πηγαδάκια εκ των υστέρων. Δεν πέρασε, δε, απαρατήρητη η επιλογή λέξεων. «Αδιανόητη» είχε χαρακτηρίσει κάτι τέτοιο και ο Κώστας Καραμανλής στα Ανώγεια, ενώ ο κ. Σαμαράς με τη σειρά του έκανε αναφορά στο περίφημο «απόρρητο» των υποκλοπών, αν και δεν πήρε θέση υπέρ της άρσης του. Η εν λόγω αναφορά, πάντως, δεν φάνηκε προβληματική σε πηγές του Μεγάρου Μαξίμου. Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, μιλώντας στο thetimes|-.gr, υπογράμμισε ότι «ο κ. Σαμαράς δεν είπε τίποτε που δεν λέει και δεν θα πει και σήμερα ο πρωθυπουργός», με έμφαση στην ανάγκη για διερεύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη. Ο Αντώνης «παρών», η συγκυβέρνηση «παρακαταθήκη» Η πολιτικά ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. Σαμαρά είχε, πάντως, και άλλα σημεία αναφοράς. Κόντρα σε σενάρια αποστρατείας των «πρώην», ο κ. Σαμαράς δήλωσε πολιτικά παρών. Και αυτό, όπως συμφωνούσαν όλοι στις μετέπειτα συζητήσεις, υπερβαίνει τις επικείμενες εκλογές, στις οποίες θα είναι για άλλη μια φορά στο ψηφοδέλτιο Μεσσηνίας. Είναι, εν γενεί, πολιτικά παρών και το Ίδρυμα είναι ένα όχημα σε αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, για λόγους συμβολισμού και ουσίας, ήταν η παρουσία στο ακροατήριο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Μάλιστα, όταν ο κ. Σαμαράς έφτασε στο Παλλάς και πέρασε από την πρώτη σειρά για να χαιρετίσει τους παρευρισκόμενους, ένα παρατεταμένο χειροκρότημα ακούστηκε όταν ο πρώην πρωθυπουργός χαιρέτισε με θέρμη τον κ. Βενιζέλο. «Είμαστε υπερήφανοι, γιατί υπερασπιζόμαστε τις ιδέες μας, αλλά ξέρουμε και να συνεργαζόμαστε με τους αντιπάλους μας, όταν χρειαστεί – χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας και τον εαυτό μας. Και η κυβέρνηση του 2012-14, η κυβέρνησή μας με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, παραμένει παρακαταθήκη εθνικής συνεννόησης», τόνισε ο κ. Σαμαράς. Θα μπορούσε μια τέτοια συγκυβέρνηση να επαναληφθεί και μετά τις επικείμενες εκλογές, αν η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία; Η έννοια της παρακαταθήκης, άλλωστε, αφορά περισσότερο το μέλλον. Ενδιαφέρον έχει ότι στη σύνθεση του ακροατηρίου βρέθηκαν πρώην και νυν υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη που προέρχονται από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, όπως οι Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Γιάννης Μανιάτης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Θανάσης Κοντογεώργης, Μάριος Θέμιστοκλέους και άλλοι. Πέραν των κ.κ. Μητσοτάκη και Καραμανλή, στην πρώτη σειρά έκατσαν, μεταξύ άλλων, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Αχιλλέας Καραμανλής, ο Τζωρτζ Τσούνης, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Σταύρος Δήμας και λίγο πιο δίπλα ο Γιώργος Πατούλης, ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Έντι Ζεμενίδης. Στο «Παλλάς» βρέθηκαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ και σχεδόν σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο, πολλοί επιχειρηματίες (Γιώργος Προκοπίου, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Καϋμενάκης, Αλέξανδρος Έξαρχου, Γιάννης Γιώτης, Κώστας Χαΐτογλου, Θοδωρής Κυριακού κ.α.), η στενή ομάδα συνεργατών και φίλων του Αντώνη Σαμαρά (Χρύσανθος Λαζαρίδης, Δημήτρης Σταμάτης, Γιώργος Μουρούτης, Κώστας Μπούρας, Νίκος Τσιούτσιας, Μίλτος Χρυσομάλλης, Δημήτρης Γιάννος, Δημήτρης Πτωχός, Θανάσης Γιάνναρης, Σάκης Μητρόπουλος μεταξύ άλλων) και σειρά γαλάζιων στελεχών, πρώην βουλευτών και υπουργών, αλλά και αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο γαλάζιο gathering στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Ειδήσεις σήμερα F-16 – Επιμένει ο Μενέντεζ μετά τους τουρκικούς πανηγυρισμούς: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των μαχητικών Κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από μασέρ – «Έβαζε τα χέρια μέσα στο εσώρουχό μου» κατέθεσε η 23χρονη Άνοιξε ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero – Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο Καλατράβα Γιώργος Ευγενίδης 08.12.2022, 06:35 BEST OF NETWORK 07.12.2022, 12:15 08.12.2022, 07:23 07.12.2022, 10:37 07.12.2022, 19:15 07.12.2022, 19:17 07.12.2022, 16:12

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )