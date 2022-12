Μητσοτάκης: Δείτε live τη δευτερολογία του πρωθυπουργού στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ «Γενναία θεσμική απάντηση» χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρωτολογία του 08.12.2022, 14:51 UPD: 08.12.2022, 14:56 Ξεκίνησε η δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με τις επτά αλλαγές που φέρνει στην ΕΥΠ και στο καθεστώς άρσης απορρήτου των επικοινωνιών το σχετικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός, κατά την πρωτολογία του, έκανε λόγο για μια «γενναία θεσμική απάντηση» ενώ παράλληλα απηύθυνε μια σειρά ερωτημάτων για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ και της αφαίρεσης του δεύτερου εισαγγελέα όσον αφορά την έγκριση των νόμιμων επισυνδέσεων. Ο πρωθυπουργός διεμήνυσε, δε, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα τις κερδίσουμε». Δείτε live: Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρωτολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του υπενθυμίζοντας ότι «στα τέλη Αυγούστου είχα προαναγγείλει ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μυστικών υπηρεσιών και του απορρήτου επικοινωνιών. Εϊχε αντικατασταθεί ήδη η ηγεσία ΕΥΠ και είχε επανέλθει ο 2ος εισαγγελέας. Με το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται η δέσμευσή μας. «Ζητούμενο είναι νέα ισορροπία που χωρίς να απονευρώνει την ΕΥΠ δεν θα αμφισβητεί τα δικαιώματα των πολιτών παρά μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο και με τεκμηριωμένες διαδικασίες» Όπως σημείωσε «το πλαίσιο μυστικών υπηρεσιών στην χώρα μας θεσμοθετήθηκε το 1994 τότε μόλις ένας στους 200 είχαν κινητό τηλέφωνο ενώ οι υπολογιστές μικρές δυνατότητες είχαν. Ο όρος κυβερνοασφάλεια παντελώς άγνωστός. Έκτοτε η πολιτεία επέδειξε μηδενικά αντανακλαστικά. Σήμερα οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να καλυφθεί με ξεπερασμένες πρακτικές». Εξήγησε, δε, ότι «ορίζουμε το πεδίο εντός του οποίου οφείλουν να κινούνται όλοι, τόσο οι κρατικές υπηρεσίες όσο και οι ιδιώτες. Κοινή βάση θα πρέπει να αποτελέσει και μια ακόμα παραδοχή. Καμία αλλαγή δεν πρέπει να εμποδίσει την εθνική αποστολή κρίσιμων βραχιόνων του κράτους όπως η ΕΥΠ ή αντιτρομοκρατική. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κάποιο ουδέτερο σημείο. Γειτονεύει με κινδύνους και αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως μεταναστευτικό. Η ενεργή εθνική ασφάλειας πρέπει να είναι διαρκής και μόνιμη προτεραιότητα». Οι επτά τομές του νομοσχεδίου O πρωθυπουργός παρουσίασε τις 7 τομές που καθιστούν την χώρα πρωτοπόρα στην Ευρώπη με διατάξεις όπως η καθολική απαγόρευση χρήσης και εμπορίας κακόβουλων λογισμικών. 1) Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του διοικητή της ΕΥΠ; Ο διοικητής θα μπορεί να είναι μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος αξιωματικός και οι υποδιοικητές περιορίζονται σε δύο και θα είναι δημόσιοι λειτουργοί. Κατά συνέπεια ούτε δημοσιογράφοι ούτε ιδιώτες μάνατζερ θα μπορούν να είναι διοικητές της ΕΥΠ. Το ακούσατε καλά κ. Τσίπρα; Ούτε δημοσιογράφοι. Παράλληλά συστήνεται ακαδημία πληροφορίών και αντικατασκοπίας. Και δημιουργείται μονάδα εσωτερικού ελέγχου της ΕΥΠ 2) Γίνεται πιο αυστηρός ο προσδιορισμός έννοιας της εθνικής ασφάλειας. Λόγος εθνικής ασφάλειας που θα δικαιολογεί νόμιμη συνακρόαση θα είναι αυτός που συνδέεται με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της χώρας. 3) Τίθενται επάλληλα φίλτρα ελέγχου σε κάθε νόμιμη άρση του απορρήτου. Θα μπορούν να την ζητούν μόνο ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική και όχι άλλες δημόσιες αρχές. Το αίτημα θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια την ανάγκη άρσης και θα εγκρίνεται από δύο εισαγγελείς. Όταν η άρση αφορά αιρετά πρόσωπα η έγκριση θα απαιτεί την έγκριση του τρίτου πολιτειακού άρχοντα δηλαδή του Προέδρου Βουλής 4) Η ενημέρωση μετά την παρέλευση τριετίας και μετά από έγκριση τριμελούς επιτροπής. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεγαλύτερα διαστήματα που πρέπει να περάσουν για να υπάρξει ενημέρωση. Λάβαμε υπόψη μια σειρά από σχόλια που ζητούσαν να αφαιρέσουμε από αυτή την τριμελή επιτροπή τον διοικητή της ΕΥΠ. Το δεχτήκαμε και προσθέσαμε έναν εισαγγελέα ώστε η απόφαση να λαμβάνεται από πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με το αρχικό αίτημα αρσης απορρήτου. 5) Δημιουργία πρωτοκόλλου ώστε να ορίζεται ρητά πότε καταστρέφονται τα αρχεία. Αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι την μεγάλη δημοκρατική ευαισθησία που εγείρει το θέμα όμως θα πρέπει να συνοδεύεται και από εθνική ευαισθησία καθώς η δημοσιοποίηση τέτοιων ζητημάτων δεν μπορεί να γίνεται ανεύθυνα και επιπόλαια 6) Απαγόρευση χρήσης κακόβουλων λογισμικών από ιδιώτη. Η χρήση θα συνιστά πλέον κακούργημα και θα επιφέρει έως 10 έτη κάθειρξη. Μόνο το κράτος θα έχει την δυνατότητα απόκτησης τέτοιων λογισμικών και μόνο μετά από έγκριση ανώτατου δικαστηρίου. Είμαστε το πρώτο κράτος που θεσμοθετεί αυστηρό πλαίσιο για κακόβουλα λογισμικά. 7) Μονάδα κυβερνοασφάλειας Ειδήσεις σήμερα: Γερμανία: Από γραφικοί συνωμοσιολόγοι, επικίνδυνοι τρομοκράτες – Τα σχέδια των «Πολιτών του Ράιχ» Δίκη για το Μάτι: «Λιώνανε τα πόδια του παιδιού μου και δεν υπήρχε κανείς, καιγόμασταν μόνοι μας» Η Σελίν Ντιόν με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε την ανίατη ασθένεια από την οποία πάσχει 08.12.2022, 14:51 UPD: 08.12.2022, 14:56 BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 13:29 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 14:20 08.12.2022, 14:21 07.12.2022, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )