Μητσοτάκης: Οι εκλογές στην ώρα τους, μην σέρνετε τη δημοκρατία άλλο στο βούρκο «Θα τις κερδίσουμε» – «Δεν ξέρω αν οι θεωρίες συνωμοσίας θα σας βοηθήσουν να διασωθείτε την επόμενη ημέρα», είπε στον κ. Τσίπρα Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «θα έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε το κλίμα με τοξικότητα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας θα σας βοηθήσουν να διασωθείτε την επόμενη ημέρα. Μην σέρνετε τη δημοκρατία άλλο στο βούρκο». Ειδική αναφορά στις επερχόμενες εκλογές έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός κάλεσε την Εθνική Αντιπροσωπεία να «γυρίσει σελίδα» και να ψηφιστεί από όλους το εν λόγω νομοσχέδιο. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «θα έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε το κλίμα με τοξικότητα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας θα σας βοηθήσουν να διασωθείτε την επόμενη ημέρα. Μην σέρνετε τη δημοκρατία άλλο στο βούρκο». Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεσμεύσατε την δικαιοσύνη σε ένα ελαστικό πλαίσιο ποινών για όσους εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις. Ποιους επιθυμούσατε να ξεπλύνετε; Ο κ. Τσίπρας μας λέει ότι εμείς κάναμε παρακολουθήσεις και από την υπερβολική καλοσύνη 5 ημέρες πριν τις εκλογές ψηφίσατε την αλλαγή για να ξεπλύνετε εμάς και όχι εσάς. Θα μας εξηγήσετε γιατί λίγες ημέρες πριν τις εκλογές γιατί αλλάξατε τον Ποινικό Κώδικα για να γίνει πλημμέλημα το αδίκημα της υποκλοπής; Γιατί αποποινικοποιήθηκε το έστω υπό όρους πλημμέλημα κατοχής κατασκοπευτικών λογισμικών; Ποιους αθωώνατε ετεροχρονισμένα; Κάποια στιγμή κ. Τσίπρα θα απολογηθείτε γι’ αυτόν τον ποινικό κώδικα. Πόσες αμαρτίες ξεπλύνατε με αυτόν τον ποινικό κώδικα; Τι άλλο θα δούμε;». Συνέχισε δε: «Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και θα βγάλει άκρη στον λαβύρινθο της λάσπης. Ο εθνικός συκοφάντης σκέφτεται πώς θα πετύχει τον απώτερο στόχο του την εγκυρότητα των εκλογών. Δικαιώνονται όσοι υποστήριζαν ότι ο κ. Τσίπρας θα αναζητήσει δικαιολογία για την ήττα του σε λίγους μήνες από τώρα. Να γιατί επιμένω ότι αναγκαιότητα της χώρας όσο ποτέ άλλοτε είναι η σταθερότητα και η συνέπεια». Δείτε το βίντεο της ομιλίας του πρωθυπουργού: Ειδήσεις σήμερα «Εκρηκτικό» κλίμα στα ελληνοτουρκικά με την απόφαση Kογκρέσου για F-16 και το διάβημα της Λιβύης Βίντεο: Χελώνα παλεύει με καρχαρία μεσοπέλαγα και τον νικάει Σοκαριστικό βίντεο: 28χρονη πέθανε ξαφνικά ενώ έκανε γυμναστική BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 13:29 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 09:33 08.12.2022, 09:32 07.12.2022, 12:00

