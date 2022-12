Μητσοτάκης προς Τσίπρα για τον 16χρονο Ρομ: Αθλιότητα το «αν κλέψεις 20 ευρώ δέχεσαι μία σφαίρα» Ζήτησε προσοχή από όλους ώσπου να αποφανθεί η Δικαιοσύνη για την υπόθεση – Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε οργανώσει τις ταραχές του 2008, μετά την δολοφονία Γρηγορόπουλο «Ορισμό της πολιτικής αθλιότητας» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή το σχόλιο Τσίπρα από την Κοζάνη για τον βαρύ τραυματισμό 16χρονου Ρομ από πυροβολισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Όπως είναι γνωστό , ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πει ότι «αν κλέβεις σπίτια γίνεσαι βουλευτής της ΝΔ (σ.σ αναφορά στην υπόθεση Πάτση) ενώ αν κλέψεις 20 ευρώ δέχεσαι μια σφαίρα». Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως οργανωτή των βίαιων επεισοδίων του 2008, μετά από την δολοφονία Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Κορκονέα – επικαλούμενος μάλιστα την πρώην γενική γραμματέα του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα. Ολόκληρη η αναφορά Μητσοτάκη έχει ως εξής: «Μιλήσατε για άθλιες πολιτικές που θέλουν άθλιες μεθόδους. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολλά επίθετα. Αν έψαχνα να βρω μια τελευταία δήλωση που να αποτυπώνει τον ορισμό πολιτικής αθλιότητας θα σας έλεγα ότι είναι η κουβέντα που είπατε στην Κοζάνη, ότι αν κλέψεις σπίτια γίνεσαι βουλευτής, αν κλέψεις 20 ευρώ δέχεσαι μια σφαίρα. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα τραγικό περιστατικό που οφείλει να ερευνήσει η Δικαιοσύνη και η ΕΛΑΣ και εως τότε απαιτείται προσοχή από όλους. Να μην φαντάζεστε ότι θα ξαναγίνουν όσα εσείς οργανώσατε τον Δεκέμβριο του 2008. Δεν τα λέω εγώ, η κα Παπαρήγα τα είχε πει. Χαίρομαι κ. Τσίπρα που επαναλάβατε και σήμερα ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση. Φαντάζομαι ότι αυτά είπατε και στον κ. Ντογιάκο όταν τον επισκεφθήκατε και φαντάζομαι ότι αν έχετε στοιχεία θα τα καταθέσετε στην Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη θα βρει τι έγινε στο παρλεθόν». BEST OF NETWORK 08.12.2022, 11:32 08.12.2022, 15:23 08.12.2022, 13:28 08.12.2022, 14:20 08.12.2022, 14:21 07.12.2022, 12:00

